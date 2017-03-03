Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών και βοηθών διαιτητών για την 19η Αγωνιστική της Α’ ΕΠΣΘ. Αναλυτικά:
Α’ ΕΠΣΘ/19η αγωνιστική
Σάββατο 4/3
15:00 ΕΑΚ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΠΥΡΑΣΟΣ
ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ
15:00 ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΛΑΧΟΣ-ΣΑΚΚΑΣ Π.-ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
16:00 ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ-ΣΦΥΡΗΣ-ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κυριακή 5/3
11:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΡΗΣ ΜΕΛ.-ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
11:00 ΑΓΡΙΑΣ, ΘΗΣΕΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΑΣΔΕΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ
12:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ-ΜΠΕΛΛΟΥ
15:00 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.
ΣΑΡΡΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Θ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Α.Ε. ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΑΙΑΣ 0-3 α.α.