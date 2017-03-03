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Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών και βοηθών διαιτητών για την 19η Αγωνιστική της Α’ ΕΠΣΘ. Αναλυτικά:

Α’ ΕΠΣΘ/19η αγωνιστική

Σάββατο 4/3

15:00 ΕΑΚ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΠΥΡΑΣΟΣ

ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ

15:00 ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΛΑΧΟΣ-ΣΑΚΚΑΣ Π.-ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

16:00 ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ-ΣΦΥΡΗΣ-ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κυριακή 5/3

11:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΡΗΣ ΜΕΛ.-ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

11:00 ΑΓΡΙΑΣ, ΘΗΣΕΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΑΣΔΕΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ

12:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ-ΜΠΕΛΛΟΥ

15:00 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.

ΣΑΡΡΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Θ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

Α.Ε. ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΑΙΑΣ 0-3 α.α.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ