Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών για την 18η Αγωνιστική της Α’ ΕΠΣΘ καθώς και για την 14η αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΘ. Αναλυτικά:
Α’ ΕΠΣΘ
Κυριακή 19/12
11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΗΡΑΚΛΗΣ Β.-ΑΡΗΣ ΜΕΛ.
ΒΛΑΧΟΣ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Π.
12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ-ΜΠΟΥΡΟΥΣ
12:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ
15:00 ΠΤΕΛΕΟΥ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ-ΜΠΕΛΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΠΥΡΑΣΟΣ-ΑΙΑΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15:00 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.-ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΓΟΡΓΟΡΗΣ-ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Δ.
15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΘΗΣΕΑΣ
ΡΟΥΣΗΣ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 3-0 α.α.
Β’ ΕΠΣΘ/Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 18/2
15:00 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΔΑΦΝΗ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.
ΒΑΡΑΛΗΣ-ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ-ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ
15:00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ, ΤΟΞΟΤΗΣ-ΠΗΛΕΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
15:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΕ 2002-ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑ
ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΔΑΝΗ-ΣΑΒΒΑΣ
15:00 ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΙΑΣΩΝ Α.Μ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.-ΣΦΥΡΗΣ
Κυριακή 19/2
11:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
ΓΟΡΓΟΡΗΣ-ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Δ.
11:00 Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Θ.
Β’ ΕΠΣΘ/Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 18/2
15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΛΑΚΙΑΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΓΚΟΣ
15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΓΕΡΜΑΝΗΣ-ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
Κυριακή 19/2
15:00 OLIMPICO, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΛΑΚΙΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ
15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΑΘΛΟΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΚΚΑΛΗΣ
15:00 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Θ.-ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ-ΓΕΡΜΑΝΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Π.
ΝΑ ΝΙΚΗΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 3-0 α.α.