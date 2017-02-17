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Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών για την 18η Αγωνιστική της Α’ ΕΠΣΘ καθώς και για την 14η αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΘ. Αναλυτικά:

Α’ ΕΠΣΘ

Κυριακή 19/12

11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΗΡΑΚΛΗΣ Β.-ΑΡΗΣ ΜΕΛ.

ΒΛΑΧΟΣ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Π.

12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ-ΜΠΟΥΡΟΥΣ

12:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΟΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ

15:00 ΠΤΕΛΕΟΥ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ-ΜΠΕΛΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΠΥΡΑΣΟΣ-ΑΙΑΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-ΑΝΤΩΝΙΟΥ

15:00 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.-ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΓΟΡΓΟΡΗΣ-ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Δ.

15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΘΗΣΕΑΣ

ΡΟΥΣΗΣ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 3-0 α.α.

Β’ ΕΠΣΘ/Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 18/2

15:00 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΔΑΦΝΗ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.

ΒΑΡΑΛΗΣ-ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ-ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ

15:00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ, ΤΟΞΟΤΗΣ-ΠΗΛΕΑΣ

ΒΛΑΧΟΣ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

15:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΕ 2002-ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑ

ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΔΑΝΗ-ΣΑΒΒΑΣ

15:00 ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΙΑΣΩΝ Α.Μ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.-ΣΦΥΡΗΣ

Κυριακή 19/2

11:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

ΓΟΡΓΟΡΗΣ-ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Δ.

11:00 Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Θ.

Β’ ΕΠΣΘ/Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 18/2

15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΠΛΑΚΙΑΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΓΚΟΣ

15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΓΕΡΜΑΝΗΣ-ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

Κυριακή 19/2

15:00 OLIMPICO, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΛΑΚΙΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ

15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΑΘΛΟΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΚΚΑΛΗΣ

15:00 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Θ.-ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ-ΓΕΡΜΑΝΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Π.

ΝΑ ΝΙΚΗΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 3-0 α.α.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ