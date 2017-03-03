Ο πολύπειρος Κούστας κλήθηκε να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Β’ ΕΠΣΘ ανάμεσα σε Πηλέα και Άνθιμο Γαζή στο ΕΤΒΑ το πρωί της Κυριακής. Αναλυτικά οι διαιτητικές τριάδες στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου στη Β’ Τοπική:
Β’ ΕΠΣΘ/15η αγωνιστική
1ος όμιλος
Σάββατο 4/3
15:00, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.
ΛΙΑΓΚΟΣ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
15:00 ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ, Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ
ΒΑΡΑΛΗΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.
15:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΕ 2002-ΙΑΣΩΝ Α.Μ.
ΚΟΥΣΤΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
Κυριακή 5/3
11:00 ΕΤΒΑ, ΠΗΛΕΑΣ-ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ
11:00, Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ-ΔΑΦΝΗ
ΓΟΡΓΟΡΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.-ΜΠΟΥΡΟΥΣ
11:00, ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΑΤΖΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
Β’ ΕΠΣΘ/15η αγωνιστική
2ος όμιλος
Σάββατο 4/3
15:00, ΑΪΔΙΝΙΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ-ΓΟΡΓΟΡΗΣ-ΜΠΑΣΔΑΝΗ
15:00, ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΣΑΒΒΑΣ
15:00, ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
15:00, ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ.-ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Θ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κυριακή 5/3
15:00, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΑΘΛΟΣ-Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΠΛΑΚΙΑΣ, ΒΛΑΧΟΣ, ΚΟΥΒΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 3-0 α.α.