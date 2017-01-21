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Ξαναρχίζει η δράση στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΘ με την 10η αγωνιστική στην Α1 και την Α2 (εκκρεμεί η αναβληθείσα 9η) και με την 12η αγωνιστική στη Β’ ΕΣΚΑΘ, ενώ στο πρωτάθλημα γυναικών γίνεται η 7η αγωνιστική. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές:

Α1 ΕΣΚΑΘ
Σάββατο 21/01

17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ , Α.Ε.Β. ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΝΙΚΗ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΟΥΓΛΟΣ Ι

17:30 ΚΛΕΙΣΤΟ Ι. ΠΑΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΑΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ

18:00 Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ-Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ

ΠΑΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΡΙΤΣΟΥΔΗΣ

19:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ- ΙΩΝΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΟΥΓΛΟΣ Ι.

19:00 Ε.Α.Κ ΒΟΛΟΥ, ΑΝΑΛΗΨΗ- Γ.Σ ΔΙΛΟΦΟΥ

ΖΑΧΑΡΗΣ-ΜΠΟΥΓΛΟΣ Π.

Α2 ΕΣΚΑΘ
Σάββατο 21/01

16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ.-ΑΙΟΛΙΚΟΣ

ΚΑΝΤΕΡΕΣ-ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ

16:00 Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, B.C VOLOS -ΦΟΙΒΟΣ Λ.

ΠΑΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΟΥΤΣΑ

17:30 Ε.Α.Κ ΛΑΡΙΣΑΣ , ΜΥΤΙΚΑΣ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΓΚΕΚΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Α.Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ- ΝΙΚΑΙΑ 2012

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ-ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριακή22/1

12:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ Λ.-Γ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Β’ ΕΣΚΑΘ
Σάββατο 21/01

15:30 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΑΕΤΟΙ Λ.-ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

ΔΟΤΑ-ΧΑΤΖΗΣ

Κυριακή 22/01

12:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ.

ΜΑΡΙΤΣΟΥΔΗΣ-ΓΙΟΥΤΣΑ

13:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΛΑΝΗΣ, Γ.Σ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΑΔΜΗΤΟΣ

ΚΙΣΣΑΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ

13:00 ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΟ-ΚΕΛΤΕΣ

ΜΠΑΡΔΑΣ-ΤΣΑΛΑΣ

14:30 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛ.-ΙΩΛΚΙΑ

ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

19:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ- ΙΚΑΡΟΣ Λ.

ΔΟΤΑ-ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Πρωτάθλημα γυναικών

Κυριακή 22/01

13:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ, ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛ.- ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚ.

ΛΙΛΗΣ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡ.

14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Λ.

ΜΑΡΙΤΣΟΥΔΗΣ-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ

16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΝΙΚΗ Β.- ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ.

ΔΕΣΛΗΣ-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ