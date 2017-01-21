Ξαναρχίζει η δράση στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΘ με την 10η αγωνιστική στην Α1 και την Α2 (εκκρεμεί η αναβληθείσα 9η) και με την 12η αγωνιστική στη Β’ ΕΣΚΑΘ, ενώ στο πρωτάθλημα γυναικών γίνεται η 7η αγωνιστική. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές:
Α1 ΕΣΚΑΘ
Σάββατο 21/01
17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ , Α.Ε.Β. ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΝΙΚΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΟΥΓΛΟΣ Ι
17:30 ΚΛΕΙΣΤΟ Ι. ΠΑΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΑΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ
18:00 Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ-Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΑΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΡΙΤΣΟΥΔΗΣ
19:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ- ΙΩΝΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΟΥΓΛΟΣ Ι.
19:00 Ε.Α.Κ ΒΟΛΟΥ, ΑΝΑΛΗΨΗ- Γ.Σ ΔΙΛΟΦΟΥ
ΖΑΧΑΡΗΣ-ΜΠΟΥΓΛΟΣ Π.
Α2 ΕΣΚΑΘ
Σάββατο 21/01
16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓ.-ΑΙΟΛΙΚΟΣ
ΚΑΝΤΕΡΕΣ-ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ
16:00 Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, B.C VOLOS -ΦΟΙΒΟΣ Λ.
ΠΑΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΟΥΤΣΑ
17:30 Ε.Α.Κ ΛΑΡΙΣΑΣ , ΜΥΤΙΚΑΣ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΓΚΕΚΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Α.Σ ΦΑΡΣΑΛΩΝ- ΝΙΚΑΙΑ 2012
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ-ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κυριακή22/1
12:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ Λ.-Γ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Β’ ΕΣΚΑΘ
Σάββατο 21/01
15:30 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΑΕΤΟΙ Λ.-ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
ΔΟΤΑ-ΧΑΤΖΗΣ
Κυριακή 22/01
12:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ.
ΜΑΡΙΤΣΟΥΔΗΣ-ΓΙΟΥΤΣΑ
13:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΛΑΝΗΣ, Γ.Σ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΑΔΜΗΤΟΣ
ΚΙΣΣΑΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ
13:00 ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΟ-ΚΕΛΤΕΣ
ΜΠΑΡΔΑΣ-ΤΣΑΛΑΣ
14:30 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛ.-ΙΩΛΚΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
19:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ- ΙΚΑΡΟΣ Λ.
ΔΟΤΑ-ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Πρωτάθλημα γυναικών
Κυριακή 22/01
13:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ, ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛ.- ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚ.
ΛΙΛΗΣ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡ.
14:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Λ.
ΜΑΡΙΤΣΟΥΔΗΣ-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
16:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΝΙΚΗ Β.- ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔ.
ΔΕΣΛΗΣ-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ