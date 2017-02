0 Google LinkedIn

Στο αγωνιστικό σεμινάριο με τις μεγαλύτερες μορφές του αθλήματος που άφησαν εποχή στο επαγγελματικό kick boxing σε παγκόσμιο επίπεδο συμμετείχε ο βολιώτης διεθνής Κεχαγιάς Ανδρέας.

Οι πρώην μεγάλοι αθλητές και νυν προπονητές, ο Έλληνας Πάρης Βασιλικός από την Καβάλα (με το παρατσούκλι Golden Greek) και ο Ολλανδός Ερνέστο Χουστ εισήλθαν με φαντασμαγορικό τρόπο στο κλειστό στάδιο της Γλυφάδας και δίδαξαν ασταμάτητα για 4 ώρες τις σωστές τεχνικές του κικ μπόξινγκ, την αποφυγή λανθασμένων τεχνικών στην προπόνηση, τη σωστή κινησιολογία των μυών του αθλήματος, αγώνα με εναλλάξ άμυνας-επίθεσης, στρατηγική και ψυχολογία στον αγώνα. Ο Κεχαγιάς συμμετείχε και ως παρτενέρ σε μερικές τεχνικές λακτισμάτων μαζί με τον Ερνέστο Χουστ. Το συγκεκριμένο άθλημα, το οποίο, μολονότι δεν έχει μονοπωλήσει ποτέ τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Ελλάδος, διαθέτει θαυμαστές που όχι απλώς το ακολουθούν, αλλά κυριολεκτικά το λατρεύουν!

Όσοι θαυμαστές του kick boxing ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία, δεν υπάρχει περίπτωση να μη γνωρίζουν τον Golden Greek, Πάρη Βασιλικό, το όνομα του οποίου έχει αποκτήσει διαστάσεις θρύλου! Όσοι πάλι δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, μπορούν μαθαίνοντας τα επιτεύγματά του απλώς να τον θαυμάσουν! Οι εν λόγω προπονητές ήταν επί σειρά ετών πρωταθλητές στην υπερβαρέα κατηγορία στα εθνικά τους πρωταθλήματα και μέλη των εθνικών τους ομάδων.Με την εθνική υπήρξαν πρωταθλητές Ευρώπης, παγκόσμιοι πρωταθλητές, στις παγκόσμιες ερασιτεχνικές ομοσπονδίες και μετέπειτα συμμετείχαν στην κορυφαία παγκόσμια επαγγελματική διοργάνωση, την Kei One Κ1 (kick boxing 1) σε Τόκυο και Λας Βέγκας, με υψηλά αμειβόμενα συμβόλαια, γεμίζοντας στάδια που αριθμούσαν 50 και 60 χιλιάδες κόσμο, για να δουν και να θαυμάσουν την αθλητική τους ανωτερότητα και τέχνη.

Σημειωτέον ότι η Kei One k1 είναι η ανώτερη παγκόσμια επαγγελματική ομοσπονδία στο χώρο του κικ μπόξινγκ και για να λάβει μέρος κάποιος αθλητής στο πρωτάθλημα πρέπει να έχει κατακτήσει υποχρεωτικά παγκόσμιο ερασιτεχνικό τίτλο με τα εθνικά χρώματα της χώρας του, δηλαδή σ’ αυτή συμμετέχουν μόνο παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι αθλητές δίνουν όλον το χρόνο πολλούς αγώνες πλέι οφ σε διάφορες χώρες μέχρι να φτάσουν στα προημιτελικά, που αποτελεί και την τελική φάση. Αυτή γίνεται στο Τόκυο ή Λας Βέγκας, ονομάζεται final eight και από εκεί βγαίνει ο πρωταθλητής. Τα πρωταθλήματα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με διάφορα event που οι αθλητές δίνουν έναν αγώνα και κερδίζουν ζώνες χωρίς καμιά αξία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Πάρης Βασιλικός είναι ο μοναδικός Έλληνας kick boxer έως τώρα που κατάφερε μετά από πολλούς και σκληρούς αγώνες να προκριθεί σε τελική φάση της Kei One Κ1, δηλαδή στους 8 καλύτερους επαγγελματίες kick boxer στον κόσμο, χάνοντας τελικά από τον Ερνέστο Χουστ, με τον τελευταίο να κατακτά το παγκόσμιο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Kei One Κ1 τέσσερις φορές. Το αγωνιστικό σεμινάριο έγινε από την εταιρία αθλητικού εξοπλισμού Seven Hellas και υπό την αιγίδα της Π.Ο.Κ.(Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κικ Μπόξινγκ).