Η επιλογή του για την κορυφαία πεντάδα της ανατολικής περιφέρειας στο All Star Game ήταν μόνο η αρχή… Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτή, αλλά παίζοντας ως πραγματικός σούπερ σταρ σε ένα γαλαξία αστέρων, άφησε το αποτύπωμά του στην πρώτη παρουσία του στη γιορτή των κορυφαίων.

Η Δύση νίκησε την Ανατολή 192-182 και ο 22χρονος Έλληνας του Μιλγουόκι ήταν ο πρώτος σκόρερ των ηττημένων τελειώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους, που προήλθαν από 14/16 δίποντα και 2/2 βολές, ενώ είχε ακόμη 6 ριμπάουντ, μία ασίστ, 3 κλεψίματα, ένα μπλοκ και 0 λάθη σε 22 λεπτά!

Ο Giannis, κατά τους Αμερικανούς, ξεκίνησε εμφατικά το παιχνίδι κάνοντας αλλεπάλληλα καρφώματα με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, έκλεψε την μπάλα από τον Χάρντεν, έκανε τον Στεφ Κάρι να ξαπλώσει στο πάτωμα και να πιάσει τα… αυτιά του σε μια εφόρμηση προς το καλάθι που κατέληξε σε βροντώδες κάρφωμα, ενώ «τάπωσε» τον MVP του αγώνα, Άντονι Ντέιβις.

Ο άσος της Νέας Ορλεάνης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης μπροστά στο κοινό του, καθώς ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα των Πέλικανς. Ο Ντέιβις σημείωσε 52 πόντους καταρρίπτοντας την κορυφαία επίδοση που ανήκε στον Γουίλτ Τσάμπερλεν (42 πόντοι) από το 1962, ενώ ο περυσινός MVP, Ράσελ Γουέστμπρουκ, πρόσθεσε άλλους 41 πόντους για τους νικητές.

«Διασκέδασα. Ήθελα να ζήσω τη στιγμή, ήθελα να είμαι εκεί έξω με τα άλλα παιδιά. Είπα στον προπονητή μου πως ό,τι κι αν γίνει θα παίξω δυνατά. Μου μιλούσαν, μου έλεγαν να βρω ρυθμό. Σίγουρα έκανα περισσότερα από όσα ονειρευόμουν. Ήλπιζα απλά να βάλω ένα καλάθι, όμως όλοι μου πάσαραν και τελικά πέτυχα πολλά περισσότερα από όσα ήθελα», δήλωσε ο Γιάννης.

Και συνέχισε: «Έλεγα στους προπονητές μου στους Μπακς ότι ανυπομονώ να γυρίσω για να προπονηθώ. Δεν έχω προπονηθεί για τέσσερις μέρες και αισθάνομαι ότι έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Τους είπα ότι θα μπω και θα παίξω δυνατά. Και το έκανα. Είναι φανταστικό αυτό που ζω».

Ο αστέρας του NBA εξέπληξε για άλλη μια φορά με την ταπεινότητα και συγκίνησε με την αγάπη του για την Ελλάδα: «Κοιτούσα τους παίκτες και κατάλαβα πόσα πρέπει να θυσιάσεις για βρεθείς εδώ. Ο Καρμέλο (Άντονι) έφτασε στο γήπεδο και πήγε αμέσως για μασάζ στα πόδια. Του το είπα, «ήρθες πρώτος. Έχεις γεράσει». Και μου είπε «όταν φτάσεις στην ηλικία μου θα καταλάβεις». Πάντα έχω την Ελλάδα πίσω μου. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ».

Όσο για τα σχόλια κάποιων από τους All Star που ρωτήθηκαν για τον Γιάννη; Απλά, διθύραμβοι. «Έπαιξε πολύ καλά. Παρότι ήταν το πρώτο του παιχνίδι δεν ήταν ντροπαλός και ήταν πολύ επιθετικός», δήλωσε ο Τζέιμς Χάρντεν, με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ να προσθέτει: «Ο Γιάννης πήγε καλά. Έκανε πολλά καρφώματα και το All Star Game γι’ αυτό είναι. Έπαιξε δυνατά».

Ο Πολ Τζορτζ υπογράμμισε πως «ήταν ο μόνος που έπαιζε με τόση ένταση από την ομάδα μας. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο να το βλέπεις. Είναι ωραίο να βλέπεις να παίζει κάποιος καλά και στις δύο πλευρές του παρκέ».

Τέλος, ο Αϊζέια Τόμας ανέφερε ότι «έπαιξε σε υψηλό επίπεδο, έκανε πολλά καρφώματα κι αυτό περιμένεις από έναν τέτοιο παίκτη. Θα περίμενε κανείς να είναι αγχωμένος, αλλά έκανε από νωρίς κάποια καρφώματα κι έτσι ξεκίνησε».