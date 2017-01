0 Google LinkedIn

Ένας οδηγός τσέπης 32 σελίδων είναι το νέο «όπλο» της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την αναγνώριση τζιχαντιστών, θρησκευτικά φανατισμένων, εξτρεμιστών, ακροδεξιών, αναρχικών και τρομοκρατών.

Ο επιχειρησιακός οδηγός που άρχισε να διανέμεται σε όλους τους «επαγγελματίες πρώτης γραμμής» βασίστηκε σε ένα σχέδιο της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίσης, το οποίο εφαρμόστηκε στα ελληνικά αλλά και διεθνή δρώμενα.

Στον οδηγό γίνεται και παρουσίαση σε τατουάζ με σύμβολα, εμβλήματα και λογότυπα που παραπέμπουν σε εξτρεμιστικές-τρομοκρατικές οργανώσεις, σε θρησκευτικά υποκινούμενη ριζοσπαστικοποίηση αλλά κυρίως σε ακροδεξιό εξτρεμισμό. Το ίδιο γίνεται με σύμβολα που εντοπίζονται σε κοσμήματα, αξεσουάρ, ρούχα, αφίσες, ακόμη και σε αυτοκόλλητα αυτοκινήτων.Στόχος του χρήσιμου εγχειριδίου (Οδηγός Ευδιάκριτων Ενδείξεων /Observable Indicators Manual), είναι να γίνει ένα πρακτικό και χρήσιμο «εργαλείο» έγκαιρης αναγνώρισης, καταγραφής και ταξινόμησης εμφανών ενδείξεων που ενδεχομένως να σημαίνουν τη συμμετοχή σε «διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και βίαιου εξτρεμισμού». Οι αστυνομικοί και στελέχη αρμόδιων υπηρεσιών πρέπει να μπορούν να διακρίνουν ευάλωτες ομάδες και ανθρώπους που χρήζουν υποστήριξης για να μην τύχουν εκμετάλλευσης από ακραίες και βίαιες οργανώσεις.

Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες «πρώτης γραμμής» πρέπει να εντοπίζουν κάποιες ενδείξεις που αποτελούν σημάδι ότι ένα άτομο βρίσκεται σε μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.

Πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν σύμβολα και εμβλήματα που μπορεί να βρίσκονται σε έγγραφα, σε φυλλάδια, σε πανό, σε κοσμήματα/προσωπικά αξεσουάρ, σε ενδύματα, σε δερματοστιξία, σε αυτοκόλλητα αυτοκινήτων, σε αφίσες και σε ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, κ.λπ.).

Οι ενδείξεις για αναγνώριση ενδεχόμενης διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης έχουν ως εξής:

• Αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση και τη συμπεριφορά

• Ξαφνική υιοθέτηση διαφορετικής ενδυμασίας, που συχνά περιλαμβάνει ρούχα συγκεκριμένης φίρμας, χρώματος ή θρησκευτικής παράδοσης ή με στάμπες και συνθήματα

• Αλλαγή ονομάτων-χρήση ψευδωνύμων

• Δερματοστιξία (τατουάζ) κυρίως σε απόκρυφα σημεία του σώματος

• Κατοχή και χρήση εξοπλισμού και αξεσουάρ (π.χ. στρατιωτική ένδυση)

• Αλλαγή κουρέματος -μερικό ή ολικό ξύρισμα κεφαλής

• Υπερβολική ενασχόληση με βίαιες/μαχητικές πολεμικές τέχνες

• Απομόνωση από οικογένεια, φίλους, παρέες

• Αιφνίδια διακοπή του σχολείου, των σπουδών και λοιπών δραστηριοτήτων

• Περιορισμός συναναστροφών αποκλειστικά στα άτομα συγκεκριμένης ομάδας

• Συμμετοχή σε κλειστές συναντήσεις/εκδηλώσεις (θρησκευτικού, ιδεολογικού χαρακτήρα)

• Εντατική χρήση του διαδικτύου επισκεπτόμενος ιστοσελίδες ριζοσπαστικού περιεχομένου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

• Υιοθέτηση βίαιου και ακραίου λόγου

• Χρήση ριζοσπαστικής/ εξτρεμιστικής ορολογίας-εξύμνηση βίας

• Κατοχή υλικού εξτρεμιστικού περιεχομένου – φυλλαδίων, βιβλίων (θρησκευτικού, κοινωνικο-πολιτικού περιεχομένου), DVD’s, ψηφιακών δίσκων (cds)

• Προσβλητική στάση και διάπραξη μικρών παραβάσεων από ασέβεια απέναντι σε δημοκρατικούς/κρατικούς θεσμούς (π.χ. πρόκληση φθορών σε κυβερνητικά κτήρια, συμμετοχή σε καταδρομικές επιθέσεις, αναγραφή συνθημάτων, συμμετοχή σε καταλήψεις κτιρίων κ.α.)

• Ταξίδια σε περιοχές εντάσεων και συγκρούσεων και συνδυαστικά ύπαρξη σημαδιών στην εξωτερική τους εμφάνιση, όπως τραύματα και ουλές.Η ακροδεξιά εξτρεμιστική ιδεολογία είναι ένα άλλο κομμάτι που περιλαμβάνεται στον επιχειρησιακό οδηγό της ΕΛ.ΑΣ., με την αναφορά ότι η χρήση βίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. Αυτού του είδους η βία συνδέεται πολλές φορές με τα εγκλήματα μίσους, τα οποία στοχοποιούν ευάλωτες ομάδες ή άτομα που ταυτίζονται με κάποια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα, εθνική μειονότητα, θρησκεία ή σεξουαλική προτίμηση. Στο εγχειρίδιο-«εργαλείο», αναφέρεται η συμπάθειά τους στον φασισμό, η υποστήριξη στον βιολογικό ρατσισμό, που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους με βάση το χρώμα του δέρματός τους, την εθνικότητά τους και τη θρησκεία τους.Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος πως στόχος της ακροδεξιάς είναι η ανατροπή και η εγκαθίδρυση ενός έθνους-κράτους που θα βασίζεται στο τρίπτυχο «φυλή, αίμα, καταγωγή» στα πρότυπα του εθνικοσοσιαλισμού, καθώς και η με κάθε τρόπο και τίμημα προστασία του «καθαρού αίματος» και «της καθαρής φυλής». Στον οδηγό τσέπης παρουσιάζονται τα λογότυπα ακροδεξιών οργανώσεων όπως Ομάδα Ε-ΕΥ, Ανένταχτοι Μαίανδροι Εθνικιστές-Α.Μ.Ε., B&H-Blood & Honour-Αίμα και τιμή, C18-Combat 18, HSN (Hammerskins Nation Organisation), όπως περιγράφει σε άρθρο της η εφημερίδα.

Παρουσίαση συμβόλων που γίνονται συχνά τατουάζ από ακροδεξιούς:

88, συμβολικός αριθμός για το σύνθημα Heil Hitler. Το γράμμα «Η» αποτελεί το 8ο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου (ΗΗ=Heil Hitler)

Ο Κέλτικος Σταυρός αποτελεί γνωστό σύμβολο της «λευκής ανωτερότητας»

Οι σταυρωτές χειροβομβίδες αποτελούν έμβλημα μιας μονάδας των ναζιστικών Waffen-SS που διέπραξε πολλά εγκλήματα

Η8, συνδυασμός γράμματος και αριθμού ώστε να σχηματίζεται η λέξη «Hate» (μίσος). Επεξήγηση: Η-eight(8)=Hate. Επίσης, όντας το «Η», το 8ο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου σχηματίζεται και το 88, δηλαδή ΗΗ=Heil Hitler

Στον οδηγό υπάρχουν επίσης ακρωνύμια και αριθμοί που χρησιμοποιούνται επίσης ως τατουάζ, όπως:

ORION = Our Race is Our Nation (Η Φυλή μας είναι το έθνος

μας)

RAHOWA = Racial Holy War (Φυλετικός Ιερός Πόλεμος)

SWP = Supreme White Power (Υπέρτατη Λευκή Δύναμη)

WPWW = White Pride World Wide (Λευκή Υπερηφάνεια Παγκοσμίως)

ZOG/JOG = Zionist Occupied Govern /Jewish Occupied Govern (Σιωνιστική Αρχή Κατοχής/ Εβραϊκή Αρχή Κατοχής)

5 = Δεν έχω να πω τίποτα

23= W = White (Λευκός)

28 = BH = Blood & Honour (Αίμα και Τιμή)

4/19 = Θυμάμαι τις ενέργειες στο Γουάκο του Τέξας (1993) και

την έκρηξη βόμβας στην Οκλαχόμα (1995)

4/20 = Γενέθλια Χίτλερ

14 = Πρέπει να διασφαλίσουμε την επιβίωση της Φυλής μας και το Μέλλον των Λευκών Παιδιών (φράση του Ντέιβιντ Λέιν με δεκατέσσερις λέξεις)

18/88 = AH/HH Αδόλφος Χίτλερ/Χάιλ Χίτλερ

311 = 3 x K= KKK = Κου Κλουξ Κλαν

Ο οδηγός τσέπης αναφέρεται και στην ακροαριστερή τρομοκρατία της Μεταπολίτευσης στην Ελλάδα.