Επιβεβαιώνονται οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι με εκπροσώπους της επενδυτικής Τράπεζας Rothschild & Co και του ομίλου L’Oreal. Σε σχετικά ερωτήματα της Καθημερινής, οι δύο εταιρείες επιβεβαιώνουν τις συναντήσεις.

Συγκεριμένα, η εκ των επικεφαλής του τμήματος εταιρικών σχέσεων της Rothschild κ. Caroline Nico επιβεβαίωσε ότι ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με εκπροσώπους της τράπεζας στις 30 Ιανουαρίου στο Παρίσι. «Η Rothschild & Co δεν θα προβεί σε κανένα περαιτέρω σχόλιο επί του θέματος».

Αντιστοίχως, η επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας της L’Oreal Anne-Laure Richard επιβεβαίωσε επίσης τη συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίιλου Jean-Paul Agon, πλην όμως αρνήθηκε να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Σύμφωνα με την απάντηση της κ. Richard «επρόκειτο για μία ιδιωτική (σ.σ. εννοείται ανεπίσημη) συνάντηση και ουδέν σχόλιο έχουμε σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων». (Το πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική: «It was a private meeting, we have no comment regarding topics discussed»).