0 Google LinkedIn

Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα για έβδομη συνεχή χρονιά από το Ίδρυμα Vodafone, δίνει και φέτος τη δυνατότητα σε 10 νέους να εργαστούν στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, ενώ η Vodafone καλύπτει το μισθό τους. Οι 10 φετινοί νικητές ξεκίνησαν ήδη την εξάμηνη εργασία τους, μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να αποκτήσουν εμπειρία, πολύτιμα εφόδια για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, καλύπτοντας παράλληλα ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας.

Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος Vodafone World of Difference έως σήμερα, έχουν αναδεχθεί 54 νικητές, οι οποίοι έχουν εργαστεί σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πάρος και Πρέσπες, προσφέροντας σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, οι φετινοί νικητές είναι:

• Ειρήνη Ζαφείρη – ΜΠΟΡΟΥΜΕ: Συντονίστρια εκπαιδευτικού προγράμματος «Μπορούμε στο Σχολείο» για την ευαισθητοποίηση παιδιών στο θέμα της σπατάλης του φαγητού

• Μικαέλα Καλδή – Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»: Ψυχολόγος στα ιατρεία μνήμης σε 5 δήμους της Αττικής για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της άνοιας

• Ρόζμαρι Καλογερία – Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα: Εκπαιδεύτρια ατόμων με νοητική υστέρηση για την επαγγελματική κατάρτιση τους στο χώρο της εστίασης

• Ηλίας Καρλής – GIVMED: Υπεύθυνος Ανάπτυξης και συντονισμού ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση δωρεών φαρμάκων

• Ειρήνη Κάππου – Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα, διαπολιτισμικότητα»

• Eλένη Καστώρη – Ένωση Κυριών Δράμας: Συντονίστρια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του προγράμματος Mobile School σε καταυλισμούς Ρομά

• Φάνης Παπαδημητρίου – Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»: Εκπαιδευτής ατόμων με κινητικά προβλήματα

• Παύλος Παπαδόπουλος – PRAKSIS: Σύμβουλος σε θέματα Ασφάλειας και Ατομικής Υγιεινής στο πρόγραμμα «Relocation Scheme and Emergency Response»

• Αντιγόνη Πούλου – Science for You – SciFY: Συντονίστρια ηλεκτρονικού ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τυφλά παιδιά

• Κώστας Τσιακούλης – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»: Υπεύθυνος διεκδίκησης δικαιωμάτων και επικοινωνίας θεμάτων οροθετικών ατόμων.

Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τους 10 φετινούς νικητές και το έργο που θα αναλάβουν μπορούν να παρακολουθήσουν το σχετικό video https://youtu.be/wYUs93eKsXM. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τους φετινούς νικητές στο http://www.vodafone.gr/portal/world-difference-2017