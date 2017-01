0 Google LinkedIn

Σκεπασμένες από τα χιόνια είναι οι σκηνές των προσφύγων στους καταυλισμούς που υπάρχουν στα νησιά. Οι πρόσφυγες δίνουν αγώνα επιβίωσης μέσα στον χιονιά, με πολικές θερμοκρασίες χωρίς θέρμανση και κάτω από άθλιες συνθήκες.

Στη Μόρια της Λέσβου οι σκηνές βουλιάζουν στο χιόνι, ενώ σε σκηνές μέσα στο κρύο και χωρίς θέρμανση ζουν δεκάδες πρόσφυγες στη Σάμο και τη Χίο.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ κρούουν ξανά τον κώδωνα του κινδύνου.

Like it wasn’t hard enough already for #refugeesgr. Today at #Moria #Lesbos #Greece pic.twitter.com/PRyWcL6lI2

— Giorgos Kosmopoulos (@GiorgosKosmop) 7 Ιανουαρίου 2017

Μετά από ένα χρόνο και αρκετά εκατομμύρια, οι πρόσφυγες κοιμούνται ακόμα σε σκηνές στη Σάμο. Ποιο στοίχημα κερδίσαμε @imouzalas @atsipras ; pic.twitter.com/N4x5WzaoBB

— ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ (@MSFgreece) 6 Ιανουαρίου 2017

«Ακόμα και μετά τις πρόσφατες προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης, οι συνθήκες σε πολλούς χώρους φιλοξενίας στα νησιά παραμένουν ιδιαίτερα ελλιπείς» σημειώνει η Ύπατη Αρμοστεία και υπογραμμίζει ακόμα πως «ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο. Στη Σάμο, περίπου 700 άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά και άλλα ευάλωτα άτομα, παραμένουν σε σκηνές που δεν διαθέτουν θέρμανση στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης».

Σχετικά με τις κακές καιρικές συνθήκες που από το πρωί επικρατούν στο βόρειο Αιγαίο, η Ύπατη Αρμοστεία υποστηρίζει πως «παρόλο που έχουν διανείμει πολλές εκατοντάδες κουβέρτες, υπνόσακους και βασικά είδη προστασίας για τον χειμώνα, είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι θα βρίσκονταν σε καλύτερη θέση στην ενδοχώρα και ότι θα πρέπει να μεταφερθούν εκεί πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερους αριθμούς».

Στον καταυλισμό στη Σούδα της Χίου γίνεται προσπάθεια να εγκατασταθούν ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα σε κάθε μονάδα στέγασης και στέλνονται περισσότερα βασικά είδη πρώτης ανάγκης για να βοηθηθούν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τον χειμώνα. Παρέχονται επίσης περισσότερα καύσιμα για την παροχή θέρμανσης.

Στη Λέσβο δύο θερμαινόμενες μεγάλες σκηνές έχουν στηθεί στη Μόρια για να αυξηθούν οι ζεστοί χώροι.

Ας σημειωθεί ότι έντονη χιονόπτωση μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης δεν είχε υπάρξει ξανά τα τελευταία 20 χρόνια.