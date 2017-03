0 Google LinkedIn

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ), σε συνεργασία με το παράρτημα Μαγνησίας και τον Δήμο Βόλου δια της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Η Ελκυστικότητα Της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Μέσω Της Ενίσχυσης Της Τεχνολογικής Παιδείας Στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση». Στόχος της ημερίδας είναι να αποτυπωθεί η σημαντικότητα του μαθήματος της Τεχνολογίας και πώς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 – Ώρες 9:30-15:00 στο κινηματοθέατρο «Αχίλλειον» Κουμουνδούρου & Ιάσονος, Βόλος. Η είσοδος είναι ελεύθερη.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9:30-10:00

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:45

11:45-12:05

12:05 12:25

12:45- 13:30

13:30 -14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Προσέλευση-Εγγραφές

Χαιρετισμοί:

– Γεωργία Μποντού Τοκαλή Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βόλου

–

-Σωκράτης Σαβελίδης, PhD, MSc Μηχανολόγος ΠΕ17.02, Διευθυντής ΔΕ Μαγνησίας

–

-Νικόλαος Ηλιάδης, Ph.D. Technology and Vocational Education, Master in Civil Engineering, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Πρώην Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Καλωσόρισμα:

Υπεύθυνος Παραρτήματος ΕΤΕ Μαγνησίας, Αθανάσιος Χασιώτης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 17.02 Μηχανολόγος

–

– «Η αύξηση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσα από την συνεργασία της με την αγορά», Πλαστάρας Τρύφων, Πρόεδρος Διοίκησης ΟΕΒΕΜ (Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας)

«Η τεχνολογική διάσταση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, βάση για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Κωνσταντίνος Καλτσάς, Σχολικός σύμβουλος Ηλεκτρολόγων ΠΕ17, Πρόεδρος Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

«Το Κατασκευάζειν εύλογα αντικείμενα ως συνολικός τρόπος μαθήσεως και προαγωγής των μαθητών», Πάνος Πολυχρονόπουλος, Συνταξιούχος Καθηγητής Παιδαγωγικής, Πανεπιστημίου Πατρών

«Η προσφορά του μαθήματος της Τεχνολογίας στην εκπαίδευση και η ιστορική αναδρομή του», Σεραφείμ Τριβέλας , Εκπαιδευτικός ΠΕ17.02 Μηχανολόγος, Πρώην Πρόεδρος ΕΤΕ

«Η τεχνολογία στο Λύκειο και η σύνδεση της με την Μεταβιομηχανική εποχή», Μαρία Παπαδοπούλου, Παιδαγωγική Σύμβουλος Πολιτικών ΠΕ17

Διάλειμμα 20 λεπτών

«Η αναζήτηση του Τ και του Ε στην ολοκληρωμένη STEM Μεθοδολογία για την επίλυση προβλήματος στην διδακτική και μαθησιακή ακολουθία», Δρ. Σαράντος Ψυχάρης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Phd: Computational Physics, University of Glasgow 1988 Msc: New Technologies of Information, University of Athens Bsc: Physics-University of Athens

«Σχεδίαση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εργαλεία και Παραδείγματα». Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης , Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Παρόν και μέλλον του μαθήματος της Τεχνολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» Βασαγιώργης Νίκος, Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος ΠΕ17.03, Αντιπρόεδρος ΕΤΕ

Ερωτήσεις-Συζήτηση

Τον συντονισμό της ημερίδας θα έχουν:

Αντώνης Πλαγεράς

Ρηγώ Φασουράκη