0 Google LinkedIn

Μπορεί στις 6 Φεβρουαρίου το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να ολοκληρώσει τη διαδικασία επισκόπησης της έκθεσης του άρθρου 4 για την Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει την αναθεωρημένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους (DSA), ωστόσο το ΔΝΤ θα διαθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα σε ύστερο χρόνο.

Στη βάση αυτή η επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ για την Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε τηλεδιάσκεψη που θα διοργανωθεί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΔΝΤ, «εν ευθέτω χρόνο».

Μπορεί κυβερνητικά στελέχη να συνιστούν ψυχραιμία και να υποστηρίζουν ότι στις 6 Φεβρουαρίου, οπότε και θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ, θα εξαχθούν καταλυτικά συμπεράσματα για τις προθέσεις του Ταμείου για την Ελλάδα, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από την Ουάσιγκτον δεν οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό.

Στο Μαξίμου υποστηρίζουν πως στις 6 Φεβρουαρίου το Ταμείο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να παραπέμψει σε μια διαδικασία και τονίζουν ότι από τη συνεδρίαση της Δευτέρας θα εξαγάγουν χρήσιμα συμπεράσματα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Ωστόσο, πηγές από την Ουάσιγκτον ανέφεραν στο CNN Greece πως τόσο η έκθεση του άρθρου 4 για την ελληνική οικονομία που εμπεριέχει την αναθεωρημένη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (Article IV Consultation) όσο και η έκθεση που αφορά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του δανειακού προγράμματος που είχε συνομολογήσει το Ταμείο με την Ελλάδα το 2012 (Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2012 Stand-By Arrangement) συνοψίζουν τις θέσεις που παγίως εκφράζει το ΔΝΤ από τον Ιούλιο του 2015 και στη βάση αυτή δεν αναμένεται να προκύψει κάποια διαφοροποίηση στη συνεδρίαση του συμβουλίου του Ταμείου.

Μάλιστα αποκαλύπτουν πως ο διευθυντής της Γερμανίας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου, αλλά ο αναπληρωτής του, κάτι που δείχνει πως η εν λόγω συνεδρίαση θα είναι συνεδρίαση «ρουτίνας» και τίποτα παραπάνω.

Οι ίδιες πηγές παραπέμπουν στο ειδικό κεφάλαιο στην έκθεση του άρθρου 4 για την ελληνική οικονομία που συνοψίζει τα ευρήματα της αξιολόγησης του προσωπικού του ΔΝΤ για την Ελλάδα (staff appraisal) τονίζοντας πως σε αυτό είναι ξεκάθαρο το τι πρεσβεύει το Ταμείο, αλλά και το ποια θέση θα εκφράσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ για την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση πέρα από αυτή που είναι σήμερα σε εξέλιξη.

«Χάρη στην εντυπωσιακή δημοσιονομική εξυγίανση που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης δέσμης δημοσιονομικών μέτρων που νομοθετήθηκε μέσα στο 2015 -2016, η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενές ισοζύγιο το περασμένο έτος (εξαιρουμένων των εξόδων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών) και αναμένεται να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στη βάση του δημοσιονομικού πακέτου που νομοθετήθηκε το 2015-2016.

«Το πλεόνασμα του επιπέδου αυτού θεωρείται εφικτό υπό την οπτική του ιστορικού των δημοσιονομικών επιδόσεων της Ελλάδας και με δεδομένο επίσης ότι η ανεργία θα παραμείνει υψηλή για δεκαετίες.

«Σε περίπτωση που η Ελλάδα επιλέξει να στοχεύσει σε ένα υψηλότερο πλεόνασμα σε μέσα επίπεδα αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται από αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν όταν το παραγωγικό κενό κλείσει, για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομική ανάκαμψη».

Στη βάση αυτή οι πηγές από την Ουάσιγκτον αναφέρουν πως το τι θα συμβεί στο προσεχές διάστημα με τη δεύτερη αξιολόγηση και τις δημοσιονομικές πολιτικές, τις μεταρρυθμίσεις και το χρέος της Ελλάδας είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι με την ελληνική κυβέρνηση και όχι το Ταμείο, το οποίο έχοντας αποσαφηνίσει τις θέσεις του έχει πλέον θέση παρατηρητή στις εν λόγω διαβουλεύσεις.

Για το Μαξίμου πάντως στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στις 20 Φεβρουαρίου καθώς πριν από τις ολλανδικές εκλογές (15 Μαρτίου) θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο το πεδίο.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να τονίζει ότι η επιλογή της δεν είναι η προσφυγή στις κάλπες και αφήνει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει ακόμη και σε υποχωρήσεις εφόσον υπάρξει ένα κοινό έδαφος με την πλευρά των δανειστών. Αυτές θα είναι σε συνάρτηση με το τί θα δώσουν οι θεσμοί για τα εργασιακά και φυσικά από το ποιο θα είναι το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων και για πόσο χρονικό διάστημα.