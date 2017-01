0 Google LinkedIn

Ο επιφανέστερος εκ των γερουσιαστών του Δημοκρατικού Κόμματος στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν θα ψηφίσει την έγκριση του διορισμού του Ρεξ Τίλερσον, τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει για το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο γερουσιαστής Μπεν Κάρντιν τόνισε ότι δεν πείστηκε να στηρίξει τον πρώην επικεφαλής του πετρελαϊκού κολοσσού Exxon Mobil, παρά τα όσα δήλωσε ο τελευταίος στη σχετική ακρόαση.

Ο κ. Κάρντιν δήλωσε ότι η αδυναμία του κ. Τίλερσον να χαρακτηρίσει εγκλήματα πολέμου τις πράξεις των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας και της Συρίας τον οδηγούν στη συγκεκριμένη επιλογή.

Syrian President Bashar al-Assad has relied on Russian help to try to suppress rebel opposition to his rule that sprang up in 2011.

Παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών, ο προτεινόμενος για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να εγκριθεί, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν πλειοψηφία στη Γερουσία.

Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Τζον ΜακΚέιν και Λίντσεϊ Γκράχαμ, εκ των βασικών επικριτών των φιλορωσικών τάσεων τόσο του προέδρου Τραμπ όσο και του κ. Τίλερσον, δήλωσαν την Κυριακή ότι θα ψηφίσουν υπέρ του διορισμού του δεύτερου.

Ο – επίσης Ρεπουμπλικανός – Μάρκο Ρούμπιο, σφοδρός επικριτής του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν έχει δηλώσει ακόμη τι θα πράξει.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί εντός της ημέρας, τόσο στην επιτροπή όσο και – αργότερα – στην ολομέλεια του άνω σώματος του Κογκρέσου των ΗΠΑ.