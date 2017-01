0 Google LinkedIn

Ομάδα επιφανών νομικών, συνταγματολόγων και ειδικών σε ζητήματα δεοντολογίας κατέθεσε μήνυση κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι παραβίασε το αμερικανικό σύνταγμα, καθώς επέτρεψε σε ξενοδοχεία του και άλλες επιχειρήσεις ιδιοκτησίας του να πληρωθούν από ξένες κυβερνήσεις.

Η μήνυση κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν από μη κυβερνητική οργάνωση κατά της διαφθοράς, τη Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, η οποία υποστηρίζει ότι ο Τραμπ παραβίασε τη ρήτρα του Συντάγματος σχετικά με τις «απολαβές από ξένες» χώρες, η οποία απαγορεύει τέτοιου είδους συναλλαγές και επιδιώκει να εμποδίσει τον κ. Τραμπ από το να τις αποδέχεται.

Tο νομικό γραφείο Morgan Lewis & Bockius, το οποίο εκπροσωπεί τον Ντόναλντ Τραμπ σε ζητήματα δεοντολογίας, δεν έχει προς το παρόν απαντήσει στο αίτημα να σχολιάσει τις εξελίξεις, επισημαίνει το πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι θα διατηρούσε την ιδιοκτησία της παγκόσμιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του, ωστόσο παρέδωσε τον έλεγχο στους δύο μεγαλύτερους γιους του, για το διάστημα που θα παραμείνει στον προεδρικό θώκο.

Η σύμβουλος του Τραμπ, Σέρι Ντίλον, συνέταιρος της Morgan Lewis, επισήμανε ότι τα κέρδη από τα ξενοδοχεία του Ντόναλντ Τραμπ που προέρχονται από ξένες κυβερνήσεις θα παραχωρηθούν στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Στο έγγραφο της αγωγής υποστηρίζεται ότι οι πληρωμές από ξένες κυβερνήσεις για μισθωτήρια στον ουρανοξύστη του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, διαμονές σε ξενοδοχεία του μεγιστάνα και δικαιώματα για την αναμετάδοση του τηλεριάλιτι του κ. Τραμπ «The Apprentice» είναι παράνομες.