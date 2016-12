0 Google LinkedIn

Η Μαντόνα, ο Έλτον Τζον, ο Πολ Μακάρτνεϊ και πολλοί άλλοι, ανώνυμοι και επώνυμοι θαυμαστές και φίλοι του Τζορτζ Μάικλ, απότισαν φόρο τιμής στον αστέρα της ποπ που έφυγε την Κυριακή, ανήμερα Χριστουγέννων, σε ηλικία 53 ετών.

Ο Τζορτζ Μάικλ άφησε την τελευταία του πνοή και η βρετανική αστυνομία θεωρεί ότι ο θάνατός του δεν είναι «ύποπτος»». Ο μάνατζέρ του, Μάικλ Λίπμαν, είπε ότι ο τραγουδιστής πέθανε από καρδιακή προσβολή.

«Είμαι συνετριμμένος από την απώλεια του πολυαγαπημένου φίλου μου, του Γιογκ. Εγώ, και οι αγαπημένοι του, οι φίλοι του, ο κόσμος της μουσικής, όλος ο κόσμος. Θα τον αγαπάμε πάντα» έγραψε στο Twitter ο Άντριου Ρίτζλεϊ, ο φίλος του με τον οποίο ίδρυσαν μαζί το ντουέτο Wham! στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

«Αντίο φίλε μου. Άλλος ένας μεγάλος καλλιτέχνης μας αφήνει» ήταν το μήνυμα που έστειλε η Μαντόνα.

«Η γλυκιά μουσική του Τζορτζ Μάικλ θα ζει ακόμη και μετά τον ξαφνικό θάνατό του. Συνεργαστήκαμε αρκετές φορές και το μεγάλο ταλέντο του πάντα έλαμπε ενώ το αυτοσαρκαστικό χιούμορ του καθιστούσε την εμπειρία αυτή ακόμη πιο ευχάριστη» είπε ο Πολ Μακάρτνεϊ.

Πολλοί θαυμαστές του άφησαν λίγα λουλούδια και άναψαν κεριά έξω από τα σπίτια του, στο Λονδίνο και το Όξφορντσιρ. «Μεγάλωσα μαζί του. Ήταν μια μουσική συλλογή για τους καλούς και τους κακούς καιρούς. Και ήρθα σήμερα εδώ απλώς και μόνο για να πω «Ευχαριστώ Τζορτζ» για τη μουσική» είπε ένας από αυτούς.

Νωρίτερα, ο Έλτον Τζον, στενός φίλος και συνεργάτης του Τζορτζ Μάικλ, έγραψε στο Instagram: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος. Έχασα έναν αγαπημένο φίλο, τον πιο ευγενικό και γενναιόδωρο, κι έναν εξαίρετο καλλιτέχνη. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στην οικογένειά του και τους θαυμαστές του».

Ετοίμαζε νέο άλμπουμ

Αν και είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια, ο Τζορτζ Μάικλ ετοίμαζε καινούργιο άλμπουμ σε συνεργασία με τον βρετανό μουσικό παραγωγό Naughty Boy. Η δημοφιλία του είχε μειωθεί τη δεκαετία του 1990, αλλά επέστρεψε το 2004 με το άλμπουμ Patience, που κατέλαβε την πρώτη θέση των πωλήσεων στη Βρετανία.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε αρκετές φορές αντιμέτωπος με προβλήματα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ στο παρελθόν. Του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τεσσάρων εβδομάδων το 2010, όταν έπεσε με το Range Rover του πάνω σε ένα κατάστημα στο βόρειο Λονδίνο υπό την επήρεια κάνναβης. Τρία χρόνια νωρίτερα, είχε βρεθεί λιπόθυμος μέσα στη Mercedes του κι ομολόγησε πως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, αλλά απέφυγε τη φυλάκιση συμφωνώντας να προσφέρει 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας. Του είχε απαγορευτεί να οδηγεί για δύο χρόνια.

Η πορεία του Τζορτζ Μάικλ τα είχε όλα. Ξεκίνησε ως ένα όμορφο ταλαντούχο αγόρι, το οποίο διέπρεψε στην παγκόσμια ποπ σκηνή της δεκαετίας του ’80 με τα ανάλαφρα τραγούδια των Wham!. Μετά τον χωρισμό του με τον Αντριου Ρίτζλεϊ και το τέλος των Wham! ξεκίνησε σόλο καριέρα και εξελίχθηκε σε έναν ώριμο τραγουδοποιό που «αναμετρήθηκε» ακόμη και με την Αρίθα Φράνκλιν στο I Knew You Were Waiting For Me.

Ένα από τα σημεία-σταθμούς της ζωής του ήταν η αποκάλυψη των ομοφυλοφιλικών σχέσεών του, έπειτα από σύλληψή του για άσεμνη συμπεριφορά σε δημόσια τουαλέτα, το 1998.

Τότε, από το να υπομείνει τον εξευτελισμό των ταμπλόιντ, ο Τζορτζ Μάικλ επέλεξε να μιλήσει για πρώτη φορά ανοικτά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του.

Μάλιστα, εκείνη την εποχή έγραψε και το τραγούδι Outing, μια ποπ επιτυχία, στο βίντεο κλιπ του οποίου δεν διστάζει να αυτοσαρκαστεί, καθώς εμφανίζεται να χορεύει ντυμένος με στολή αστυνομικού μέσα σε μια τουαλέτα, η οποία μεταμορφώνεται σε ντίσκο.

«Το τραγούδι έφτασε στο Νο2 στη Βρετανία και έγινε, μπορεί να πει κανείς, το μεγαλύτερο παράδειγμα ανατροπής μιας απειλητικής για την καριέρα του απρέπειας σε έναν απελευθερωτικό προσωπικό θρίαμβο» αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC.

Ο Τζορτζ Μάικλ πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους τις τέσσερις δεκαετίες που μεσουράνησε στη σκηνή της ποπ μουσικής, τα 20 ήδη με τον πρώτο δίσκο της σόλο καριέρας του, το Faith (1987). Το τελευταίο του άλμπουμ, με τίτλο Symphonica (2014), έγινε χρυσό στη Βρετανία.