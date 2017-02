0 Google LinkedIn

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε για ακόμη μια φορά εναντίον των μέσων ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας με χθεσινοβραδινή του ανάρτηση στο Twitter «εχθρούς των Αμερικανών» μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και τους New York Times.

«Τα παραπλανητικά ΜΜΕ (New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) δεν είναι δικοί μου εχθροί, αλλά εχθροί των Αμερικανών», έγραψε, χρησιμοποιώντας ξανά τον όρο «παραπλανητικά μέσα ενημέρωσης», (fake news media) τον οποίο έχει εισάγει στην καθομιλουμένη στις ΗΠΑ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Τραμπ είχε προβεί σε μια αρχική ανάρτηση, στην οποία δεν αναφερόταν στους τηλεοπτικούς σταθμούς CBS and ABC, μιλώντας για «αηδιαστικά» μέσα ενημέρωσης. Διέγραψε γρήγορα το αρχικό του μήνυμα πριν αναρτήσει ένα νέο tweet συμπεριλαμβάνοντας και τους δύο επιπλέον «εχθρούς».

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κάνει λόγο για «ανεντιμότητα» του Τύπου, τονίζοντας ότι μιλάει απευθείας στους Αμερικάνους, καθώς και ότι «πολλοί δημοσιογράφοι της χώρας δεν λένε την αλήθεια».