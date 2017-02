0 Google LinkedIn

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος αποχαιρέτησαν ένα εκδοτικά επιτυχημένο 2016 με δύο πολύ σημαντικά βιβλία, την θρυλική συλλογή παραμυθιών «Η Ώρα του Παιδιού» της μοναδικής Αντιγόνης Μεταξά, γνωστής σε όλους μας ως «Θεία Λένα» και το νέο βιβλίο του Λουκά Τσούκαλη, καθηγητή Ευρωπαϊκής Οικονομίας και πρόεδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, με τίτλο Υπεράσπιση της Ευρώπης. Το τελευταίο δε, προστέθηκε σε μία σειρά σημαντικών δοκιμίων γραμμένα από έγκυρους ακαδημαϊκούς και πολιτικούς όπως το Ευρώ του νομπελίστα Joseph Stiglitz, Το νησί που φεύγει του καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας Γιώργου Παγουλάτου, Game Over: Η αλήθεια για την κρίση του πρώην υπουργού οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Η ασθένεια της Ευρώπης του Guy Verhofstadt, Πρόεδρου της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο και η 3η ενημερωμένη έκδοση του βιβλίου ιστορίας «Καταστροφές και Θρίαμβοι: οι 7 κύκλοι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας» του Στάθη Ν. Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale, που ξεπέρασε φέτος συνολικά τα 25.000 αντίτυπα σε πωλήσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια της χρονιάς εμπλουτίστηκαν όλες οι επιτυχημένες σειρές παιδικών βιβλίων μας όπως τα «Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιουλίου Βερν» με κείμενα του Αντώνη Παπαθεοδούλου και εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή και «Η πρώτη μου Ιστορία» του Φίλιππου Μανδηλαρά με εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια, ενώ ξεχώρισε η επανακυκλοφορία της συλλογής Ιστορίες με τη Λιλίκα του Gilbert Delahaye, μετά από σχεδόν 60 χρόνια από την έκδοση του πρώτου βιβλίου της Λιλίκας στην Ελλάδα και το εφηβικό μυθιστόρημα Ένα σπίτι χωρίς καθρέφτες του σουηδού Mårten Sandén που πήρε το βραβείο Astrid Lindgren Prize για το σύνολο του έργου του.

Η χρονιά μας έκλεισε με ένα ακόμα σημαντικό βραβείο και συγκεκριμένα το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 2015 που απονεμήθηκε στην εικονογράφο Σοφία Τουλιάτου και τους συγγραφείς Άγγελο Αγγέλου και Έμη Σίνη για το έργο τους με τίτλο «Πώς να κάνετε έναν ελέφαντα να χορέψει».

Το εκδοτικό πρόγραμμα των Εκδόσεων Παπαδόπουλος για το 2017 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέες σημαντικές συνεργασίες με βραβευμένους Έλληνες και ξένους συγγραφείς παιδικών βιβλίων, τον εμπλουτισμό των παιδικών σειρών που έχουν αγαπηθεί από παιδιά και γονείς και την κυκλοφορία νέων σειρών δοκιμίων καθώς και επιλεγμένων τίτλων πολιτικής, οικονομίας και ιστορίας.

Παρακάτω ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων βιβλίων

του εκδοτικού προγράμματος των Εκδόσεων Παπαδόπουλος για το 2017.

Παιδικό Βιβλίο

Το 2017 θα ξεκινήσει με την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Αντώνη Παπαθεδούλου με εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή και τίτλο Ένα τελευταίο γράμμα. Για τον κύριο Κώστα, ήταν η τελευταία μέρα στη δουλειά. Η τελευταία μέρα, που θα ήταν ο μοναδικός ταχυδρόμος ενός ολόκληρου νησιού. Ήθελε να το πει σε όλους, να τους αποχαιρετήσει. Αλλά τι παράξενο! Κανείς δεν ήταν στην πόρτα να τον περιμένει, όπως κάθε μέρα εδώ και πενήντα χρόνια… Το βιβλίο κέρδισε το 9ο Διεθνές Βραβείο Εικονογραφημένου βιβλίου Compostela που διοργανώνεται από το τμήμα Παιδείας & Πολίτη του Δήμου του Santiago de Compostela και τον Ισπανικό εκδοτικό οίκο Kalandraka, μεταφράστηκε και κυκλοφορεί σε όλες τις γλώσσες της Ιβηρικής Χερσονήσου (ισπανικά, πορτογαλικά, καταλανικά, βασκικά, γαλικιανά).

Τον Ιανουάριο θα κυκλοφορήσουν επίσης τα δύο τελευταία βιβλία της σειράς εικονογραφημένων βιβλίων για παιδιά με τίτλο «Ταξίδια στη Μυθολογία» από την πολυβραβευμένη συγγραφέα Μαρία Αγγελίδου. Με εικονογράφηση και καλλιτεχνικό σχεδιασμό της Ίριδας Σαμαρτζή, η σειρά των τεσσάρων βιβλίων καλύπτει τις βασικές γνώσεις ελληνικής μυθολογίας, με τον ιδιαίτερο τρόπο αφήγησης της καταξιωμένης συγγραφέως.

Την άνοιξη θα κυκλοφορήσει το νέο βιβλίο του βραβευμένου συγγραφέα Θοδωρή Παπαϊωάννου με τίτλο Το βρήκα! Πρόκειται για ένα παραμύθι με πρωταγωνιστή τον διάσημο εφευρέτη Μάξιμο Φλου, που ψάχνει κάτι μανιωδώς μέσα στο εργαστήριο του! Τι όμως; Μήπως τον αυτόματο κόφτη για τα κολοκυθάκια ή μήπως το ποτήρι που γεμίζει μόνο ως τη μέση; Και τι θα γίνει όταν το βρει; Την εικονογράφηση του βιβλίου υπογράφει η επίσης βραβευμένη εικονογράφος Μυρτώ Δεληβοριά.

Επίσης την άνοιξη θα κυκλοφορήσει η δεύτερη συλλογή με τρεις νέες Ιστορίες με τη Λιλίκα, την αγαπημένη κλασική ηρωίδα των παιδιών, που δημιούργησε το 1954 ο Gilbert Delahaye και εικονογράφησε ο Marcel Marlier.

Στη διάρκεια της χρονιάς θα προστεθούν νέοι τίτλοι σε όλες τις επιτυχημένες και διαχρονικές σειρές εικονογραφημένων βιβλίων μας. Πιο συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσει το έκτο βιβλίο της σειράς «Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιουλίου Βερν» όπου ο Αντώνης Παπαθεοδούλου και η Ίρις Σαμαρτζή διασκευάζουν σε εικονογραφημένη μορφή για μικρά παιδιά έργα του διάσημου συγγραφέα. Επίσης, ο Φίλιππος Μανδηλαράς υπογράφει νέους τίτλους στις σειρές «Η πρώτη μου μυθολογία» και «Η πρώτη μου Ιστορία», πάντα με εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια. Θα κυκλοφορήσει η νέα περιπέτεια του λύκου Ζαχαρία με τίτλο Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να γίνει σούπερ ήρωας σε κείμενο της Orianne Lallemand και εικονογράφηση της Eleonore Thuller καθώς και νέοι τίτλοι στις επιτυχημένες μας σειρές «Τα ζουζουνάκια» και «Το μικρό λυκάκι» που γράφει και εικονογραφεί ο Antoon Krings. Τέλος, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να διαβάσουν αλλά και να μάθουν με νέα βιβλία με αγαπημένους παιδικούς ήρωες όπως «Το Μικρό μου Πόνυ» και ο «Τόμας το Τρενάκι»!



Παιδική – Εφηβική Λογοτεχνία

Ο λατρεμένος ήρωας των παιδιών Τομ Γκέιτς επιστρέφει φέτος με το έβδομο βιβλίο του με τίτλο Με λίγη τύχη…. Ο Τομ και το συγκρότημα του πρέπει να προετοιμαστούν για το μεγάλο διαγωνισμό του μουσικού περιοδικού ROCK αλλά έχουν άφθονο χρόνο για να το κάνουν σωστά – τουλάχιστον έτσι πιστεύει ο Τομ… Τη σειρά υπογράφει η συγγραφέας και εικονογράφος Liz Pichon, ενώ την ελληνική μετάφραση έκανε η Χαρά Γιαννακοπούλου.

Το Φεβρουάριο θα κυκλοφορήσει το συγκλονιστικό εφηβικό μυθιστόρημα Οι λέξεις που πονάνε (Sticks & Stones) της Abby Cooper σε μετάφραση της Χαράς Γιαννακοπούλου. Πρωταγωνίστρια είναι η 12χρονη Ελίζ η οποία πάσχει από μία πολύ σπάνια ασθένεια: από τότε που ήταν μωρό, όλοι οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούσαν οι γύρω της για εκείνη, εμφανίζονταν γραμμένοι πάνω στο δέρμα της. Οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί της προκαλούν φαγούρα, ενώ οι θετικοί ένα ευχάριστο συναίσθημα ζεστασιάς. Η πρώτη γυμνασίου φέρνει νέες προκλήσεις: μια κολλητή που απομακρύνεται, ένα αγόρι που την απορρίπτει αλλά κι έναν μυστηριώδη σύμμαχο που της στέλνει μηνύματα ενθάρρυνσης. Ένα βιβλίο – ύμνος για την αυτοαποδοχή, γραμμένο με χιούμορ και ανατροπές που θα κάνει τους νεαρούς – και όχι μόνο- αναγνώστες να αναρωτηθούν: αν οι άνθρωποι φορούσαν τις λέξεις που χρησιμοποιούμε όταν τους χαρακτηρίζουμε θα ήμασταν πιο προσεκτικοί όταν τις ξεστομίζουμε;

Τον Απρίλιο αναμένεται το βιβλίο της Sylvia Bishop Ο ελέφαντας της Έρικας, με εικονογράφηση της Ashley King και μετάφραση από τη συγγραφέα Αργυρώ Πιπίνη. Η Έρικα είναι ένα κορίτσι με ιδιαίτερα πρακτικά μυαλό που το πρωινό των δέκατων γενεθλίων της βρίσκει έναν ελέφαντα στο κατώφλι του σπιτιού της! Οι δύο τους θα αναπτύξουν την πιο γλυκιά και απίθανη φιλία, θα αντιμετωπίσουν κινδύνους όπως τις βλέψεις του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου της πόλης, θα μπλέξουν σε κωμικές καταστάσεις και θα μας δώσουν ένα σημαντικό μάθημα: να μη βιαζόμαστε να κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους βάσει της εικόνας ή της πρώτης εντύπωσης μας γι’ αυτούς.

Το φθινόπωρο του 2017 αναμένονται τα μυθιστορήματα για παιδιά ηλικίας 10+ ετών με τους προσωρινούς τίτλους Ο πόλεμος που έσωσε τη ζωή μου (The war that saved my life) της Kimberly Brubaker Bradley σε μετάφραση της Στέλλας Κάσδαγλη και το Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο (The boy who harnessed the wind) των William Kamkwamba και Bryan Mealer σε μετάφραση της Αργυρώς Πιπίνη. Το πρώτο παρουσιάζει τις περιπέτειες της μικρής Άντα που ξεφεύγει από τη βίαιη μητέρα της κατά την ομαδική εκκένωση παιδιών από το Λονδίνο στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ το δεύτερο αφηγείται την πραγματική ιστορία του μικρού Γουίλιαμ από το Μαλάουι της Αφρικής που έφτιαξε μόνος του έναν ανεμόμυλο για να βοηθήσει την οικογένεια του να επιβιώσει μετά από μία φυσική καταστροφή.

Δοκίμιο

Το 2017 θα ξεκινήσει με την κυκλοφορία των πρώτων τίτλων της νέας σειράς βιβλίων αναφοράς με τίτλο Μικρές Εισαγωγές. Η σειρά προσκαλεί Έλληνες αλλά και ξένους συγγραφείς, από όλους τους τομείς των γνώσεων και της επικαιρότητας, να καταγράψουν σύντομα και περιεκτικά όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για θέματα που έρχονται στις καθημερινές συζητήσεις μας. Απευθύνεται σε ευρύ αναγνωστικό κοινό και προσφέρει πολλά ζητώντας τον ελάχιστο δυνατό χρόνο από τον σύγχρονο πολυάσχολο αναγνώστη: κάθε τίτλος της δεν ξεπερνά τις 25.000 λέξεις, ώστε να διαβάζεται άνετα ανάμεσα στις κανονικές δραστηριότητες ενός Σαββατοκύριακου! Διευθυντής της σειράς είναι ο δημοσιογράφος και οικονομικός αναλυτής Μπάμπης Παπαδημητρίου. Τα τρία πρώτα βιβλία της σειράς, τα οποία θα κυκλοφορήσουν τέλη Ιανουαρίου, είναι τα εξής: Πρόσφυγες, Ευρώπη, Ανασφάλεια του Κωνσταντίνου Φίλη, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κλιματική Αλλαγή της Εμμανουέλας Δούση, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Διεθνών Σχέσεων και Φιλελευθερισμός του Αριστείδη Χατζή, Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών. Μέσα στη χρονιά θα κυκλοφορήσουν και άλλοι τίτλοι στη σειρά, ευσύνοπτες και ενδιαφέρουσες εισαγωγές σε σημαντικά ζητήματα, υπογεγραμμένες από την Αντιγόνη Λυμπεράκη, τον Πλάτωνα Τήνιο, τη Μιράντα Ξαφά, το Νίκο Μαραντζίδη κ.α.

Το Φεβρουάριο θα ξεκινήσει μία ακόμα νέα σειρά δοκιμίων με τίτλο Αειθαλή, την οποία επιμελείται η κριτικός λογοτεχνίας Κατερίνα Σχινά. Μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο; Και ναι και όχι. Σίγουρα, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Μπορεί να διαφωτίσει, να εξοργίσει, να προκαλέσει, να παρηγορήσει. Μπορεί να εμπνεύσει συζητήσεις, διαφωνίες, ακόμη και πολέμους ή επαναστάσεις. Μπορεί να πλουτίσει τη ζωή – αλλά μπορεί και να την καταστρέψει. Η καινούργια σειρά των Εκδόσεων Παπαδόπουλος φέρνει στις βιβλιοθήκες μας σημαντικά κείμενα μεγάλων στοχαστών, πρωτοπόρων, ριζοσπαστών και οραματιστών που οι ιδέες τους συγκλόνισαν τις κοινωνίες, αναστάτωσαν τα πολιτισμικά δεδομένα της εποχής τους και διαμόρφωσαν τον κόσμο όπως τον ζούμε σήμερα.

Τα τέσσερα πρώτα βιβλία της σειράς Αειθαλή είναι: Τυράννων μονόλογοι (Ο μονόλογος του Βασιλιά Λεοπόλδου και Ο μονόλογος του Τσάρου) του Mark Twain σε μετάφραση Νάσου Ταρκαζίκη, Νυχτερινοί Περίπατοι του Charles Dickens σε μετάφραση Ιάσονα Καραχάλιου, Το εβραϊκό κράτος του Theodor Hertzl σε μετάφραση από τα αγγλικά Ελένης Λούση και Περί Κακοποίησης των λέξεων του John Locke σε μετάφραση Άννας Δαμιανίδη. Το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσουν τα Ο ζωγράφος της σύγχρονης ζωής του Charles Baudelaire και Μια δικαίωση των δικαιωμάτων της γυναίκας της Mary Wollstonecraft.

Το Μάρτιο θα κυκλοφορήσει το κλασικό βιβλίο Αιχμάλωτη Σκέψη (The Captive Mind) του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας Czeslaw Milosz, σε νέα μετάφραση του Ανδρέα Παππά. Γραμμένο στο Παρίσι -τους πρώτους μήνες της αυτοεξορίας του Πολωνού συγγραφέα στη Δύση το 1951- το βιβλίο αποτελεί μια από τις πιο οξυδερκείς και διεισδυτικές προσεγγίσεις του σταλινισμού, η οποία προκάλεσε αρχικά την οργή και την αγανάκτηση πολλών Ευρωπαίων διανοούμενων που ζούσαν ακόμη το «μήνα του μέλιτος» με τη Σοβιετική Ένωση και τα κομμουνιστικά καθεστώτα της ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα θεωρείται ένα από τα μείζονα έργα καταδίκης του ολοκληρωτισμού. Ανυποχώρητα υπέρμαχος της πνευματικής ελευθερίας, ο Μίλος, με το έργο του αυτό αλλά και γενικότερα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία αφύπνισης και αντίστασης των διανοουμένων στον σταλινικό δεσποτισμό, τόσο στην Πολωνία όσο και στις άλλες χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού».

Αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται το ανατρεπτικό και αισιόδοξο βιβλίο του Σουηδού Joran Norberg με τίτλο Πρόοδος: Δέκα λόγοι να ανυπομονούμε για το μέλλον. Εν αντιθέσει με όσα πιστεύουμε, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη μοίρα, από ότι βρισκόταν πενήντα, ή εκατό χρόνια πριν. Πολλοί άνθρωποι ωστόσο έχουν την πεποίθηση ότι όλα πάνε προς το χειρότερο και αναπολούν τις «παλιές καλές μέρες». Όμως στην πραγματικότητα, η κατεύθυνση της ανθρωπότητας είναι πολύ θετική. Εξετάζοντας επίσημα στοιχεία από τα Ηνωμένα Έθνη, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο συγγραφέας διερευνά το πού έχουμε φθάσει σε σήμερα ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων που καθορίζουν το είδος μας. Ο Joran Norberg -πρώην αριστεροαναρχικός κατά δήλωσή του- είναι σήμερα πολιτικός αναλυτής, συνεργάτης στο Ινστιτούτο Cato στις ΗΠΑ και συγγραφέας με κύρια ενδιαφέροντά του την παγκοσμιοποίηση, την επιχειρηματικότητα, και την ατομική ελευθερία. Τη μετάφραση του βιβλίου από τα αγγλικά έκανε ο Νίκος Βογιατζής.

Ένα βιβλίο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι το Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin (προσωρινός τίτλος Ματοβαμμένες χώρες: η Ευρώπη ανάμεσα στον Χίτλερ και τον Στάλιν), του ιστορικού, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Yale, Timothy Snyder. Ο συγγραφέας εστιάζει στις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης (Bloodlands) όπου το όραμα του Χίτλερ για φυλετική ανωτερότητα και ζωτικό χώρο συνάντησε το όραμα του Στάλιν για την επικράτηση του κομμουνισμού και την επικυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης. Οι δυο ολοκληρωτισμοί άλλοτε συγκρούστηκαν και άλλοτε συνεργάστηκαν, ωστόσο και οι δύο ακολούθησαν μια πολιτική τυραννίας με πολλά κοινά σημεία: προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, κατηγόρησαν τον «εχθρό» της επιλογής τους και τέλος προχώρησαν σε μαζική εξόντωση ολόκληρων πληθυσμών, για να επιβάλλουν την εξουσία τους. Συμπιεσμένοι ανάμεσα σε δυο τυραννικά καθεστώτα, δεκατέσσερα εκατομμύρια άμαχοι στην Πολωνία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και τις Βαλτικές δημοκρατίες, βρήκαν το θάνατο, είτε με μαζικούς τυφεκισμούς σε χωριά ή στην ύπαιθρο, είτε από πείνα, είτε από μεμονωμένες πράξεις θηριωδίας. Κάνοντας χρήση πολλών νέων πρωτογενών και δευτερογενών πηγών από την Ανατολική Ευρώπη, ο συγγραφέας αναδεικνύει πολλά κομμάτια της ιστορίας που λησμονήθηκαν ή παραποιήθηκαν και υπογραμμίζει την αλληλεπίδραση των καθεστώτων του Στάλιν και του Χίτλερ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την χειρότερη αιματοχυσία στην ιστορία της Ευρώπης. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο σε μετάφραση Ανδρέα Παππά.

Ως το τέλος του χρόνου θα κυκλοφορήσει επίσης το σημαντικό βιβλίο του ιστορικού, ομότιμου καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και βραβευμένου το 2010 με το μετάλλιο Ανθρωπιστικών Επιστημών (National Humanities Medal) από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, William H. McNeill The Metamorphosis of Greece Since World War II (H μεταμόρφωση της Ελλάδας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο). Στο θεμελιώδες αυτό έργο του, ο McNeill παρακολουθεί την Ελλάδα από το 1946 ως το 1976 μέσα από έξι αγροτικά χωριά και επιχειρεί να αποτυπώσει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ζωής και τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη Ελλάδα αντικατοπτρίζει αυτά τα χαρακτηριστικά. Για τον McNeill, τρία είναι τα βασικά στοιχεία που διατρέχουν την ιστορία της Ελλάδας: η έννοια της ανταλλαγής και η κρίσιμη σημασία που ανέκαθεν είχαν οι εμπορικές δεξιότητες, ο ηρωισμός, και ο ορθόδοξος οικουμενισμός. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι κατά την πρώτη τριακονταετία μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα υπέστη μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση, χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της, κυρίως επειδή οι τοπικές παραδόσεις και αξίες συντονίστηκαν ήπια και αβίαστα με τις απαιτήσεις και τις πιέσεις του εκσυγχρονισμού. Ένα βιβλίο που οξύνει τον προβληματισμό για τις δυνατότητες, την πρόοδο αλλά και τις οπισθοδρομήσεις της ελληνικής κοινωνίας, δίνοντας μια εξαιρετικά ζωντανή εικόνα της σταδιακής εξέλιξης του ελληνικού δημόσιου βίου σε μια κρίσιμη εποχή. Η έκδοση θα περιλαμβάνει και πρόλογο από το συγγραφέα και καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale Στάθη Ν. Καλύβα.

Λογοτεχνία

Τον Ιανουάριο θα κυκλοφορήσουν δύο ακόμη τίτλοι στη σειρά ξένης κλασικής λογοτεχνίας, με επιλεγμένα έργα πολύ σημαντικών συγγραφέων σε μοναδικές μεταφράσεις που έλειπαν καιρό από την ελληνική αγορά. Πρόκειται για τα βιβλία Η ταβέρνα της Τζαμάικας της Daphne du Maurier σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου και Τρεις σε μία βάρκα (χωρίς να υπολογίσουμε το σκύλο) του Jerome Jerome σε νέα μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου.

Το Μάρτιο αναμένεται το μυθιστόρημα της Lydia Davis με τίτλο Το τέλος της ιστορίας (The end of the story) σε μετάφραση της Ρίτας Κολαΐτη. Η Lydia Davis, πρώτη σύζυγος του Paul Auster, μαστόρισσα της μικρής φόρμας, μεταφράστρια κλασικής γαλλικής λογοτεχνίας και βραβευμένη το 2013 με το Man Booker International, θεωρείται μια από τις πλέον πρωτότυπες και σημαντικές συγγραφείς της Αμερικής. Στο βιβλίο της παρακολουθούμε την προσπάθεια μιας γυναίκας να οργανώσει τις αναμνήσεις της από μια ερωτική ιστορία σε συνεκτική αφήγηση. Με πάθος, χιούμορ και ειλικρίνεια επιχειρεί να ανακαλύψει τι πραγματικά γνωρίζει για τον εαυτό και το παρελθόν της, όμως ο αναγνώστης αρχίζει σταδιακά να υποψιάζεται, όπως και η ίδια εξάλλου, ότι η ρευστότητα της μνήμης και η αδυναμία κατανόησης κάνουν κάθε ιστορία του παρελθόντος να μοιάζει με μυθιστόρημα.

Λίγο πριν από το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει το ένατο, πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Emma Donoghue με τίτλο Το Θαύμα, σε μετάφραση Ρηγούλας Γεωργιάδου. Μετά την εκδοτική και κινηματογραφική επιτυχία του ψυχολογικού της θρίλερ Το δωμάτιο (The Room), η Donoghue εμπνέεται από τις πολλές περιπτώσεις «ιερής νηστείας» στις οποίες επέβαλαν τον εαυτό τους νεαρά κορίτσια από τον 16ο ως τον 20ο αιώνα, και γράφει ένα ακόμη συγκλονιστικό ψυχολογικό μυθιστόρημα. Σε μια μικρή ιρλανδική κοινότητα, στα μισά του 19ου αιώνα, η 11χρονη Άννα έχει να τραφεί μήνες και παρ’ όλα αυτά επιζεί, πράγμα που οι θρησκόληπτοι συντοπίτες της θεωρούν θαύμα. Η νοσοκόμα Λιμπ καλείται να αναλάβει την ιατρική παρακολούθησή της και σύντομα συνειδητοποιεί ότι παρακολουθεί την αργή δολοφονία του παιδιού εν ονόματι της πίστης. Ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει το σασπένς με την κοινωνική κριτική, την ιστορική αναπαράσταση με την ψυχολογική εμβάθυνση, και μιλά για την απανθρωπιά του θρησκευτικού φανατισμού, τη δύναμη του μητρικού ενστίκτου και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ηθικής.

Το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Ελβετού συγγραφέα και δημοσιογράφου Christian Kracht με τίτλο Οι νεκροί (Die Toten) που το 2016 απέσπασε το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο στη χώρα του, καθώς και το βραβείο Herman Hesse στη Γερμανία. Η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη δεκαετία του 1930, την περίοδο που όλα δείχνουν ότι με την εισαγωγή του ήχου στον κινηματογράφο, η εποχή των μεγάλων σκηνοθετών και σταρ του βωβού οδεύει προς τη δύση της. Την ίδια στιγμή, γίνεται όλο και ευκρινέστερη η ισχύς του αμερικανικού κινηματογράφου. Η επιρροή του Χόλιγουντ στην Ευρώπη και την Ασία επεκτείνεται, γεγονός που προκαλεί ανησυχία -για διαφορετικούς λόγους- σε πρόσωπα όπως ο ναζιστής διευθυντής των γερμανικών κινηματογραφικών στούντιο UFA Άλφρεντ Χούγκενμπεργκ και ο Μαζαχίκο Αμακάσου, ανώτερος υπάλληλος του ιαπωνικού υπουργείου Πολιτισμού, άριστος γνώστης της γερμανικής γλώσσας και κουλτούρας και λάτρης του βωβού κινηματογράφου. Στο μυθιστόρημα κάνουν την εμφάνισή τους ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Σίγκφριντ Κράκαουερ, η Λότε Άιζνερ, ο Άλφρεντ Χούγκενμπεργκ, ο Πούτσι Χάνφστανγκ και βεβαίως ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος και παίρνει ενεργά μέρος στη δράση. Ένα μυθιστόρημα για την ιδιαίτερη χρήση που επιφύλαξε στον κινηματογράφο το ναζιστικό καθεστώς, και για την εσωτερική δυναμική της τέχνης, που είναι ικανή να αντισταθεί στον αυταρχισμό και την προπαγάνδα. Τη μετάφραση έκανε ο Βασίλης Τσαλής.