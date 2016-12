0 Google LinkedIn

To Lab Art κλείνει το 2016 με ένα event ανεπανάληπτο. Σήμερα Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου: Ένα αφιέρωμα στην μεγαλύτερη μπάντα όλων των εποχών τους Beatles που χάραξαν την μουσική καρδιά όλων! Το απόλυτo Tribute Band , οι Bestbeat απο το Βελιγράδι έρχονται σαν άλλα σκαθάρια για μια βραδιά νοσταλγική, μελωδική και γιορτινή!

Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος σε ένα οπτικοακουστικό show με κουστούμια και εγγυημένη διασκέδαση με happy price τιμή εισόδου.

Ο John Lennon, ο Paul McCartney, ο George Harrison και ο Ringo Star μετενσαρκώνονται και ενώνονται για μια βράδια Βeatles στην σκηνή του Lab Art απόψε Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου! Doors open 21:30 μέχρι αργά. Εισιτήρια: 6 ευρώ Προπώληση, 8 ευρώ Ταμείο. Πληροφορίες / Κρατήσεις 2421 40 3454

Σημεία προπώλησης: Viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 και στα καταστήματα: Public Βόλου και όλης της Ελλάδας, Seven Spots (Κ.Καρτάλη καθώς και Πολυμέρη), Tender Bar (Όγλ 35), Illusion RT (Τ.Οικονομάκη με Αγ. Νικολάου), Classic (Ερμού 187). More info www.facebook.com/events/1116345048488278