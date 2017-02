0 Google LinkedIn

Η – γεννημένη στα Μπαρμπέιντος της Καραϊβικής – τραγουδίστρια Rihanna δοκιμάζει το ταλέντο της στην υποκριτική «μεταφέροντας» στη μικρή οθόνη μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της ιστορίας του σινεμά.

Η 28χρονη σταρ παίρνει μέρος στον πέμπτο και τελευταίο κύκλο της σειράς «Bates Motel», ενσαρκώνοντας τη Marion Crane, έναν ρόλο που ερμήνευσε μοναδικά η Janet Leight στο κλασικό θρίλερ «Ψυχώ» του Alfred Hitchcock.

Σύμφωνα με τον παραγωγό της σειράς, Carlton Cuse, η συγκεκριμένη συμμετοχή, βρισκόταν στα πλάνα του από την αρχή της σειράς.

Η τελευταία σεζόν του «Bates Motel» κάνει πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ η Rihanna θα συνεχίσει τις «δοκιμές» ερμηνεύοντας ρόλους σε δύο ταινίες, το «Ocean’s 8» και το «Valerian and the City of a Thousand Planets».