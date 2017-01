0 Google LinkedIn

Η ώρα για τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά βραβεία έφτασε.

Το μεσημέρι της Τρίτης η Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και οι Ευθύμης Φιλίππου είναι υποψήφιοι για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για το «The Lobster» (μπορεί στην Ελλάδα να προβλήθηκε νωρίτερα, αλλά στις ΗΠΑ η ταινία προβλήθηκε στη διάρκεια του τρέχοντος έτους).

Επίσης, η Δάφνη Ματζιαράκη διεκδικεί Όσκαρ Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ για την ταινία της «4.1 Miles».

Την κούρσα των υποψηφιοτήτων οδηγεί -όπως αναμενόταν- η ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ «La La Land», η οποία συγκέντρωσε συνολικά 14 υποψηφιότητες (ενώ έχει δύο υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία, εκείνη του καλύτερου τραγουδιού).

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Τζίμι Κίμελ.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Ταινία

Arrival

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Fences

Πάση Θυσία

La La Land

Manchester By The Sea

Σκηνοθεσία

Ντενί Βιλνέβ (Arrival)

Μελ Γκίμπσον (Hacksaw Ridge)

Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land)

Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester By the Sea)

Μπάρι Τζένκινς (Moonlight)

Α΄Ανδρικού Ρόλου

Κέισι Άφλεκ (Manchester By the Sea)

Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge)

Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land)

Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic)

Ντένζελ Ουάσινγκτον (Fences)

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle)

Ρουθ Νέγκα (Loving)

Νάταλι Πόρτμαν (Jackie)

Έμμα Στόουν (La La Land)

Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins)

Πρωτότυπου Σεναρίου

Τέιλορ Σέρινταν, Πάση Θυσία

Ντάμιεν Σαζέλ, La La Land

Γιώργος Λάνθιμος – Ευθύμης Φιλίππου, Ο Αστακός

Κένεθ Λόνεργκαν, Manchester By the Sea

Μάικ Μιλς, 20th Century Women



Διασκευασμένου Σεναρίου

Έρικ Χάισερερ, Arrival

Όγκουστ Γουίλσον, Fences

Άλισον Σρέντερ – Θεοντόρ Μέλπι, Hidden Figures

Λουκ Ντέιβις, Lion

Μπάρι Τζένκινς (ιστορία: Τάρελ Άλβιν Μακ Κράνεϊ), Moonlight

Β’ Ανδρικού Ρόλου

Μαχερσάλα Άλι (Moonlight)

Τζεφ Μπρίτζες (Πάση Θυσία)

Λούκας Χέτζες (Manchester By the Sea)

Ντεβ Πατέλ (Lion)

Μάικλ Σάνον (Nocturnal Animals)

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Βαϊόλα Ντέιβις (Fences)

Ναόμι Χάρις (Moonlight)

Νικόλ Κίντμαν (Lion)

Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Figures)

Μισέλ Ουίλιαμς (Manchester By the Sea)

Μουσικής

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Τραγουδιού

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

Can’t Stop the Feeling, Trolls

City of Stars, La La Land

The Empty Chair, Jim the James Foley Story

How Far I’ ll Go, Moana

Animation

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia



Ντοκιμαντέρ

Fire at sea

I am not your negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Φωτογραφίας

Arrival

La la land

Lion

Moonlight

Silence

Κοστούμια

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Σκηνικά

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers



Μοντάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

Πάση Θυσία

La La Land

Moonlight

Ξενόγλωσση Ταινία

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Μακιγιάζ και Μαλλιά

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Ψηφιακά Εφέ

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Ηχητικό Μοντάζ

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Ηχητικό Μιξάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldier of Benghazi

Μικρού Μήκους Ταινία

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode



Μικρού Μήκους Animation

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Extremis

4.1 miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets