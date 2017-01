0 Google LinkedIn

Ο Jaki Liebezeit, ντράμερ και βασικό μέλος του θρυλικού γερμανικού συγκροτήματος Can, πέθανε εξαιτίας πνευμονίας, σε ηλικία 78 ετών.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε την είδηση του θανάτου του Jaki, από πνευμονία. Έφυγε στον ύπνο του ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους. Θα λείψει σε όλους μας», αναφέρει ανακοίνωση του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Liebezeit έπαιξε σε όλα τα στούντιο άλμπουμ των Can, ενώ μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του ηχογραφούσε ανελλιπώς. Στην καριέρα του συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Brian Eno, Eurythmics και Depeche Mode.

Οι Can, που ιδρύθηκαν στη Γερμανία το 1968, υπήρξαν από τους πρωτεργάτες του λεγόμενου krautrock που δημιουργήθηκε την δεκαετία του ’70 και στη συνέχεια επηρέασε καθοριστικά την ηλεκτρονική μουσική αλλά και όλο το φάσμα του σύγχρονου ήχου στις δεκαετίες του ’80 και του ’90.