Οι γιορτές συνεχίζονται και η καλή διάθεση συναντά όμορφες εκδηλώσεις που φτιάχνουν το κέφι στο «Lab Art» στο Τσαλαπάτα. Η ζεστή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων κυριαρχεί και μέσα από τις επιλογές των διοργανωτών που μας κρατούν το ενδιαφέρον και φέτος, μπορούμε να χαρούμε στιγμές ψυχαγωγίας σε ένα πλήρες εναλλακτικό πρόγραμμα για όλους:

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου

Οι αγαπητοί του κοινού Χαϊνηδες, επιστρέφουν σε μια ελληνική βραδιά που οφείλουν στο κοινό του Βόλου, από αναβολή. Με όλα τα τραγούδια τους, ποιητικές ατάκες και μουσικές εκπλήξεις, μη χάσετε την ευκαιρία να τους θαυμάσετε…

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

Τonis Sfinos & the playmates: το αμάλγαμα της διασκέδασης και του ξεφαντώματος έρχεται σαν άλλος Αη Βασίλης, να μας δωρίσει μερικές αξέχαστες στιγμές χορού και ηδονής.. Είστε έτοιμοι ρεϊ?

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου

Το pop φαινόμενο RadioAct έρχεται να παρασύρει τους φαν και τις μικρές ηλικίες σε μια βραδιά ανεπανάληπτη!

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

Beatles cover band! Η μουσική έκπληξη των εορτών έρχεται στο τέλος του έτους και λέγεται BestBeat. Το σχήμα από το εξωτερικό είναι πιστή μετενσάρκωση από τα θρυλικά ‘σκαθάρια’ και μας μεταφέρει γιορτινά στο μουσικό σύμπαν του μεγαλύτερου σχήματος όλων των εποχών με μια 3ωρη οπτικοακουστική εμφάνιση!

Κυριακή 1/1

Πρωτοχρονιάτικο reload με το VOX: O Απόστολος Μόσιος και η παρέα των Bizzy Tone για όσους δεν τους προλάβουν στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων μας ..κάνουν ποδαρικό στο νέο έτος!

Η καλλιτεχνική παρέλαση στο Lab Art θα κρατήσει και στο ξεκίνημα από το νέο έτος, με ξεχωριστές μουσικές παρουσίες: H Δήμητρα Γαλάνη στις 5 Ιανουαρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Lab Art- η μεγαλύτερη άφιξη της χρονιάς!

Παρασκευή και 13 Γενάρη οι 1000mods ταρακουνάνε με τους Hidden in the basement & τους Dendrites το πέτρινο συγκρότημα του Τσαλαπάτα.

Σάββατο 14 Ιανουαρίου, ο Σωκράτης Μάλαμας θα μας μεθύσει με ένα βράδυ δικό του, όπως ξέρουν όλοι και αγαπούν..

Και 20 Ιανουαρίου ο εκπληκτικός Theodore με τον Gaudy παρουσιάζουν τη νέα τάση της ελληνικής μουσικής σκηνής με ακουστικές ενορχηστρώσεις και δικό τους υλικό που μαγεύει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις , επισκεφτείτε το www.labart.gr και ειδικότερα το www.facebook.com/labartvolos/events όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες ανά εκδήλωση.

Για αποφυγή απογοητεύσεων, οι άνθρωποι του Lab Art συστήνουν την έγκαιρη απόκτηση εισιτηρίων στην προπώληση σε εκπτωτικές τιμές. Για κρατήσεις και πληροφορίες το τηλέφωνο που απαντά στις ώρες καταστημάτων είναι 2421403454.

Σημεία Προπώλησης : Seven Spots (οδού Κ.Καρτάλη και οδού Πολυμέρη), Tender Bar (Όγλ 35), Bruno Coffee Stores (Δημητριάδη με Τοπάλη), Illusion RT (Τ.Οικονομάκη με Αγ. Νικολάου), Classic (Ερμού 187), Public Βόλου (Κονταράτου με Ογλ) και σε όλα τα Public της Ελλάδας, καθώς και ηλεκτρονικά από το Viva.gr και τηλεφωνικά στο 11876.

Με μια νότα αισιοδοξίας, το Lab Art σας προσκαλεί ..εκεί που λαμβάνει χώρα η μαγεία και σας εύχεται καλές γιορτές με θετικές σκέψεις και ζεστά συναισθήματα!

Lab art: come #wherethemagichappens

