0 Google LinkedIn

Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών «Διαμαντής Παλαιολόγος» που διοργανώνεται για πέμπτη χρονιά στο νησί της Σκοπέλου προσκαλεί χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 20 Μαρτίου στο www.dancefestival.gr

Το φεστιβάλ που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σκοπέλου διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Πλέγμα» με τη συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς τιμή του αείμνηστου χοροδιδασκάλου Διαμαντή Παλαιολόγου. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες εμφανίζονται επί σκηνής, έχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να γνωρίσουν το καταπράσινο νησί, να ξεναγηθούν στα αξιοθέατα και τους οικισμούς, να κολυμπήσουν στα γαλανά νερά της Σκοπέλου, αλλά και να συμμετάσχουν σε παραδοσιακά γλέντια και θεματικά.

Το φεστιβάλ έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ απέσπασε το αργυρό βραβείο της διοργάνωσης BEST CITY AWARDS 2016 στην κατηγορία «πολιτισμός» . Ήταν επίσης υποψήφιο σε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς , ενώ είναι μέλος του European Association of Folklore Festival s και του World Association of Folklore Festivals.

Δείτε το προωθητικό σποτ του φεστιβάλ: https://www.youtube.com/watch?v=ig9Fh4qxRf4

Φωτογραφίες: https://www.flickr.com/photos/131664779@N02/albums/72157675768330795

Video: https://www.youtube.com/channel/UCRLDrKaCZNHnBHBVsAimBrg

Πληροφορίες: www.dancefestival.gr www.plegma.org