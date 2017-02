0 Google LinkedIn

Με ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι στον κόσμο με αφετηρία τα παραδοσιακά μοτίβα του κάθε λαού θα συνεχιστεί το πρόγραμμα του «Χειμωνανθού» ΙΙΙ το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα συναυλιών «Έρση Σαράτση» του Δ.Ω.Β.

Μοτίβα που έχουν αποτελέσει υλικό και έμπνευση για τη μουσική δημιουργία του κλασικού τραγουδιού και του πιάνου και που έχουν πια αποκτήσει μια δυτικότροπη χροιά πρόκειται να παρουσιαστούν σε ένα πολύ ξεχωριστό ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο με σολίστ τη σοπράνο Πένυ Δεληγιάννη, και στο πιάνο την Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου. Το Video- Art έχει επιμεληθεί η Χρυσάνθη Σιέμπου. Η παράδοση, μέσω της κλασικής μουσικής, έχει τη δυνατότητα να επιβιώνει και να αναπροσδιορίζεται, ενώ παράλληλα η συνύπαρξη της κλασικής μουσικής με την παράδοση του κάθε τόπου καταφέρνει να αγγίξει το πνεύμα και την ψυχή των λαών σε δεδομένους τόπους και χρόνους. Θα ακουστούν έργα των: A. Copland (Old American Songs), B. Bartok (8 Hungarian folk songs), B. Britten (Folk songs), Martinu (2 songs to the texts of folk-poetry), M. Sun (Turkish folk song), M. Ravel (Five Greek Folk Songs), Nana de Sevilla Federico Garcia, Γ. Κωνσταντινίδης, Κ. Πολυχρονοπούλου, Chinese Folk Song (Sister Rainbow) κ.ά.

Η σοπράνο Πένυ Δεληγιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ξεκίνησε τη μουσική της σταδιοδρομία σπουδάζοντας μονωδία στο Εθνικό Ωδείο με την Άννα-Μαρία Καρκανιά, απ’ όπου πήρε το Δίπλωμά της με Άριστα και Α’ Βραβείο, αποφοιτώντας παράλληλα από την Ελληνική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Πατρών). Έχει παρακολουθήσει μαθήματα και σεμινάρια με το Δημήτρη Καβράκο, το Γιώργο Παππά, την Grace Bumbry, τον Sherrill Milnes, τη Ζανέτ Πηλού, τον Peter Svensson και τον Laurent Pillot, Casting Director του Ευρωπαικού Κέντρoυ Όπερας, και έχει κερδίσει βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως στο «Humor, wit, irony and sarcasm in music» που διοργάνωσε το Universität Mozarteum στο Salzburg, ενώ αυτή την εποχή μελετά κλασικό τραγούδι με δασκάλα τη Χριστίνα Γιαννακοπούλου . Ξεκίνησε την καριέρα της ως σολίστ με τη χορωδία του Εθνικού Ωδείου σε έργα Bach, Haydn, Schubert (Λειτουργία σε Σολ Μείζονα), Rossini (Petite messe solennelle) κ.α. Έκτοτε έχει συνεργαστεί με την Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, την ομάδα «Οι Όπερες των Ζητιάνων», το φωνητικό σύνολο «8tetto», τους «Oper(O)», τους «Opera Chaotique» και τους «Athens Singers», ομάδες με τις οποίες έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε πολυάριθμες συναυλίες με ποικίλο ρεπερτόριο το οποίο εκτείνεται από το μπαρόκ μέχρι τον 20ο αιώνα, ενώ έχει ερμηνεύσει ρόλους, όπως : Lucy (Telephone-G. Menotti), Second woman/First witch (Dido and Aeneas- H. Purcell), Ρίκα ( Η κόρη της καταιγίδος-Θ. Σακελλαρίδης), Geraldine ( A Hand of Bridge- S. Barber), κ.α. Έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμα ρεσιτάλ σε Ελλάδα και Αυστρία.

Η Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής- Μουσική Παιδαγωγική» (Mmus in Music Education) στο University of Nicosia. Με πλήρη υποτροφία και έπαινο (cum laude) ολοκλήρωσε τις σπουδές σύνθεσης με τον Θ. Αντωνίου, (BM of Music Theory and Composition) στο Hellenic American University. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο πιάνο με την B. Pincetic (άριστα παμψηφεί και έπαινο καλύτερης επίδοσης) και έχει πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών (τάξη Γ. Κυριακάκη). Το τελευταίο διάστημα μελετά πιανιστικό ρεπερτόριο με την Ελένη Νταφέκα, καθώς ετοιμάζει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο πιάνο. Παρακολούθησε μαθήματα πιάνου και μουσικής δωματίου στη Σουηδία (Malmö Academy of Music) και συμμετείχε σε σεμινάρια πιάνου, σύνθεσης, φωνητικής, μουσικού αυτοσχεδιασμού, μουσικοθεραπείας και φωνητικής μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το θέατρο παίρνοντας μαθήματα κινησιολογίας και υποκριτικής (Α. Λύρα, Β. Λάγγο, Γ. Πετσόπουλο). Υπήρξε μέλος της ομάδας ‘ΑΚΤΩΡΙΟΝΕΣ’ και συμμετείχε στις δημιουργικές διαδικασίες θεάτρου της ομάδας. Όπως επίσης, δούλεψε ως εμψυχώτρια σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις της ομάδας «Πολυμήχανοι». Ως πιανίστα συμπράττει σε συναυλίες μουσικής δωματίου (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, , Athenaeum κ.ά) και οι συνθέσεις της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες αίθουσες στην Ελλάδα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Ωδείο Αθηνών, Ατενέουμ, κ.ά) και το εξωτερικό από καταξιωμένα σύνολα (Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής, String Quartet L’anima, Aeolos Woodwind Quintet, κ.ά) καθώς και σε φεστιβάλ (Grimm Knot Festival, Music In Motion Festival, Perpignan Arts Festival, Malta International Arts Festival, 15th Dance Festival Choreographers Greek- Cacoyannis Foundation κ.ά.). Έχει συνθέσει μουσική για χορογραφίες των: Αθ. Κανελλοπούλου, Γ. Καρούνη, Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου, Σ. Φαλιέρου κ.ά.. Διδάσκει πιάνο (Ωδείο Φ. Νάκας) και συνοδεύει σπουδαστές κλασικού τραγουδιού. Για δύο χρόνια δίδαξε Ιστορία της Μουσικής και Θεωρητικά στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Ακτίνα. Υπό την καθοδήγηση της δικής της και της καθηγήτριας Μ. Δραμιτσιώτη παρουσιάστηκε ένα δρώμενο από τους σπουδαστές χορού της σχολής στο Αίθριο των Μουσών της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τον Οκτώβριο του 2013, παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η ενορχήστρωση της Pulcinella, Ι. Stravinsky, παραγγελία του ‘Kyklos Ensemble’, υπό τη διεύθυνση του Γ. Πέτρου, αποσπώντας πολύ καλές κριτικές. Τον Νοέμβριο του 2015, σε συνεργασία με την Κ. Δογάνη (Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής στο ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ) παρουσίασαν την είσήγηση με θέμα: “Όταν η μουσική μεταμορφώνεται με κίνηση» στο 7ο Συνέδριο της ΕΕΜΕ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Με την εικαστικό και Video Artist Χρυσάνθη Σιέμπου, έχουν δημιουργήσει την ομάδα “Anima Nus” παρουσιάζοντας τις δουλειές τους σε Festival τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, έχουν διαμορφώσει ένα δημιουργικό πρόγραμμα δραστηριότητας «Χορεύοντας ΜιΑ ΠαΛέΤα με Ήχους», συνδυάζοντας τα εικαστικά με τη μουσική (Ελληνοαμερικανική Ένωση, Καλοκαιρινή Εκστρατεία – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Dance Days Chania 6, κ.ά.). Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Μουσικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Μ.Ε, όπως επίσης και της Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση ISME.

Χρυσάνθη Σιέμπου

Γεννήθηκα στην Αθήνα. Ξεκίνησα τις σπουδές μου στη ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσα τις σπουδές στη “Σκηνογραφία – Ενδυματολογία” στην Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου, Λ. Σταυράκου. Με διάκριση, σπούδασα ζωφραφική στο Έcole Nationale d’art de Perpignan – montpellier, DNAP, Diplôme National d΄Art Plastique – ζωγραφική (Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Ασχολήθηκα με τις σύγχρονες μορφές τέχνης ολοκληρώνοντας το ειδικό μεταπτυχιακό ερευνητικό πρόγραμμα αποκτώντας τους τίτλους CESAP και DNSEP – Grandmaster, Diplôme National Supérieure d’Expression Plastique, Τέχνη / Ζωγραφική – Πολυμέσα με ειδίκευση στο Video-Art / Performance. Είχα την τύχη να μαθητεύσω κοντά σε καταξιωμένους καλλιτέχνες και παιδαγωγούς, όπως ο Josep-Maria Martin, o Joerg Bader, η Maria-Ines Rodriguez, ο Jordi Vidal κ.ά.. Επίσης, ολοκλήρωσα το τετραετές εξιδικευμένο πρόγραμμα πάνω στο Art Therapy / Art à l’hôpital στο Έcole Nationale d’art de Perpignan σε συνεργασία με το Hôpital Saint-Jean Roussillon. Παράλληλα, παρακολούθησα και το παιδαγωγικό ειδικό πρόγραμμα “Ninesadrome”, του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας σε συνεργασία με τα σχολεία της χώρας. Στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής έχω εκπαιδευτεί στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης των τυφλών “Braille”. Έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία). Την τρέχουσα περίοδο παρακολουθώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ανοιχτού πανεπιστημίου με τίτλο «Σπουδές στην εκπαίδευση». Ως εικαστικός-ζωγράφος πραγματοποιώ ομαδικά και ατομικά projects στο χώρο της εικαστικής τέχνης, της εικονογράφισης της γραφιστικής και της φωτογραφίας (Ομαδική έκθεση στην ένωση Νομικών, Ομαδική έκθεση στο χώρο-Gallery Χ. Παπαμίχου, ατομική έκθεση στο δήμο Κέας κ.α.). Ως video artist Πραγματοποιώ ατομικά projects τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες αίθουσες στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σε φεστιβάλ (exposition organisée par l’association “opening soon”, ατομική έκθεση l’école d’art supérieure de Perpignan, Video art festival- Lesvos κ.ά.). Παράλληλα συνεργάζομαι με καταξιωμένους καλλιτέχνες στο χώρο της μουσικής (Κ. Πολυχρονοπούλου, Νικολέττα Αναστασίου κ.ά.) και του χορού (Αθ. Κανελλοπούλου, Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου, Βίλμα Ανδριώτη, Γιάννη Αντωνίου, Ρούλα Καραφέρη κ.ά.), πραγματοποιώντας ομαδικά projects που παρουσιάζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Ones From The Heart-Γαλλία, The Last Breath-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Σταχτοπούτα-GrimmKnot Festival, Athens Video Dance festival 2016 – Seligarf, dance fest akropoditi Syrou- into her geo#metries, 15th Dance Festival Choreographers Greek- Cacoyannis Foundation- into her geo#metries και No Mirror, θέατρο Αργώ – φεστιβάλ χορού 2011-Femme normale, Σύγχρονο θέατρο- SCALE #1:100, Βooze Cooperativa- Femme normale, Ελιάρτ – ΚΛΩΒό του ίΠΤΑΜΑΙ κ.ά.).

Έχω εργαστεί ως σκηνογράφος σε πολυάριθμες παραστάσεις (Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.ά.). Στο χώρο της εκπαίδευσης διδάσκω σε παιδιά και σε ενήλικες εικαστικά και ζωγραφική. Παράλληλα πραγματοποιώ σεμινάρια πάνω στο video art. Από το 2013 είμαι υπεύθυνη του εργαστηρίου Εικαστικής Έκφρασης του Δήμου Αλίμου για παιδιά από 5 έως 13 ετών. Το Φλεβάρη του 2014, η παιδική ομάδα του εργαστηρίου συμμετείχε στο κυριακάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, «Άκου…τα Ξύλινα!» (επιμ. Γ. Τσελίκας) δημιουργώντας κινούμενο σχέδιο συνοδεύοντας την πρωτότυπη σύνθεση του Γ. Δούση. Το 2015 ήμουν υπεύθυνη καλλιτεχνικής οργάνωσης του φεστιβάλ Αλίμου «Ελάτε να ανακαλύψουμε το παιδί που κρύβεται μέσα μας». Το 2015 στο πλαίσιο των προγραμμάτων για ενήλικες του Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) πραγματοποίησα μαθήματα ζωγραφικής. Παράλληλα μαζί με την Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου (Μουσικός) έχουμε δημιουργήσει την ομάδα “Anima Nus” παρουσιάζοντας τις δουλειές μας σε Festival τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, έχουμε διαμορφώσει ένα δημιουργικό πρόγραμμα δραστηριότητας «Χορεύοντας ΜιΑ ΠαΛέΤα με Ήχους», συνδυάζοντας τα εικαστικά με τη μουσική για ενήλικες και παιδιά (Ελληνοαμερικανική Ένωση, Καλοκαιρινή Εκστρατεία – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Dance Days Chania 6, κ.ά.).

Τέλος συμμετέχω στην ομάδα ΤΕΧΝΥΖΩ που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και της πρόληψης, με επίκεντρο το συνδυασμό εξειδικευμένων μορφών τέχνης και συνταγογραφημένης άσκησης (exercise prescription) κατάλληλων για ειδικούς πληθυσμούς ασθενών / χρονίως πασχόντων. Είμαι μέλος της ένωσης τεχνικών του ελληνικού κιν/φου και του οπτικοαουστικού τομέα, μέλος στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – Ε.Ε.Τ.Ε, επίσης στην FUTURE LIBRARY Stavros Niarchos Foundation – ΣNSNF καθώς και στης ΜΚΟ, Κόσμος χωρίς πολέμους και βία.