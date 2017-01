0 Google LinkedIn

Στις 20 Iανουαρίου επιστρέφει στo Βόλο ο Theodore, ενας από τους πιο συγκλονιστικούς συνθέτες / music performers της σύγχρονης σχολής της Ελλάδας για να παρουσιάσει κομμάτια από τα δύο προσωπικά του άλμπουμ, 7και It Is But It’s Not. Μαζί του η πενταμελής μπάντα του, ανάμεσά τους και η αγαπημένη Melentini !

Μια ομάδα καλλιτεχνών που επιμελείται σταθερά τον ήχο και τα φώτα σε κάθε live του Theodore μέσα από τις παραστάσεις καταφέρνει να παρασύρει το κοινό σε μια διαφορετική live εμπειρία, άκρως ατμοσφαιρική..

Συνθέτης, performer και πολυοργανίστας με αξιοσημείωτη πορεία, ο 24χρονος Theodore αντλεί επιρροές από Pink Floyd, Χατζιδάκι μέχρι και Radiohead σε συνδυασμό́ με την παραδοσιακή́ ελληνική́ μουσική́. Με ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους Έλληνες σύγχρονους δημιουργούς, ξεδιπλώνει μια ευρεία γκάμα ατμοσφαιρικής, ψυχεδελικής και ambient μουσικής με μια ιδιάζουσα, ηλεκτρονική post-rock τεχνοτροπία που είναι άκρως εντυπωσιακή, ταυτόχρονα αφήνοντας ανοιχτές τις πόρτες στον κλασικό ρομαντισμό. Έρχεται να μας δείξει μια αισθητική από παρελθόν στο μέλλον και να μας ρωτήσει ‘Are we there yet’?

Οι live εμφανίσεις του είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις του. Το καλοκαίρι οι φίλοι στην Αθήνα τον εκθειάσανε ως opening act στο live των Sigur Ros στην Αθήνα. Τα media στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τον περιγράφουν ως ανερχόμενο αστέρι και ένα σπάνιο ταλέντο. Το ΒΒC έπαιξε 2 τραγούδια από το δεύτερο άλμπουμ του, δηλώνοντας ότι είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον μπορούμε να ακούσουμε αυτή την στιγμή.

Σημειωτέον ότι το άλμπουμ έχει την υπογραφή του Ken Thomas, του παραγωγού των Sigur Ros και του Yann Tiersen. Στιγμές που καταγράφονται ως σημαδιακές, όπως η παράσταση του στον αρχαιολογικό χώρο στ του Ολυμπίου Διός (2015) όπου επένδυσε ζωντανά την ταινία του Buster Keaton ‘The Cameraman’ , την προσωπική συναυλία του στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής (2014), live gigs στην Αθήνα και σε clubs & φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη, θα έχουμε όλοι τη χαρά να δούμε από κοντά στο Τσαλαπάτα στο Βόλο σε μια σπάνια βραδιά.

*Support τη βραδιά ανοίγει ο George Gaudy ! O χαρακτηριστικός τραγουδιστής με την κιθάρα του, μετά από θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις στο πλευρό της Δήμητρας Γαλάνη και των Active Member και βραβεία σε διαγωνισμούς, επανασυστήνεται με αυθεντικό , νέο υλικό του.

Σύνθεση σχήματος Τheodore: Φωνή, Πιάνο, synthesizer, glockenspiel και kaoss pad: Theodore. Ηλεκτρική κιθάρα: Βασίλης Ντοκάκης, Alessandro Giovanetto

Μπάσο: Νικόλας Παπαχρονόπουλος. Φωνή, synthesizer, glockenspiel,τρομπέτα: Melentini. Ντράμς: Ashley Hallinan

Παρασκευη 19 Ιανουριου 2017, Lab art – Βόλος (Πολυχώρος Τσαλαπάτα)

Oι πόρτες ανοίγουν – 21:00, Έναρξη – 22:00

Εισιτήρια 8 ευρώ – Προπώληση, 10 ευρώ – Ταμείο

Πληροφορίες / Κρατήσεις 2421 40 3454 (ώρες καταστημάτων). more info: www.facebook.com/events/1774438429471393/

Σημεία προπώλησης: Viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 και στα καταστήματα: Public Βόλου και όλης της Ελλάδας, Seven Spots (Κ.Καρτάλη καθώς και Πολυμέρη), Tender Bar (Όγλ 35), Bruno Coffee Stores (Δημητριάδη με Τοπάλη), Illusion RT (Τ.Οικονομάκη με Αγ. Νικολάου), Classic (Ερμού 187), ηχολήπτης: Βαγγέλης Μόσχος, Βοηθός Ηχολήπτη: Βαγγέλης Χασιώτης και Φώτα: Μελίνα Ζερβάκη