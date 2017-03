0 Google LinkedIn

Με μία μοναδική μουσική βραδιά θα τιμήσει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που εορτάζεται κάθε έτος από το 1977. Η 8η Μαρτίου εχει ορισθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα αναγνώρισης των δικαιωμάτων της Γυναίκας. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της παγκόσμιας εορτής, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 στις 20:30 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας (Πολιτιστικό Κέντρο) στην οδό Μανδηλαρά και Σταδίου. Η γνωστή υψίφωνος Σύλβια Τσιμπανάκου και το σύνολο VolTempo, ενώνουν τις δυνάμεις τους ερμηνεύοντας αγαπημένες συνθέσεις γνωστών Ελληνίδων και ξένων καλλιτεχνών, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με κομμάτια και κείμενα, αφιερωμένα στις γυναίκες και τα μεγάλα πάθη που προκαλούν. Τραγούδια που σκιαγραφούν τους διαφορετικούς ρόλους της ζωής μιας γυναίκας που το κοινό αγάπησε μέσα από τις ερμηνείες. Πώς συνδυάζεται η μουσική του Gardel του Almaran και του Bonfa με τα τραγούδια του Γιαννίδη, του Χιώτη και της Ρεμπούτσικα; Όλα τα κομμάτια είναι εμπνευσμένα ή αφιερωμένα σ’ αυτή, τη “Γυναίκα”. Αυτή που αγαπάει, φροντίζει, μισεί, δουλεύει, γίνεται φίλη, σύζυγος, μάνα, πεθερά.

Στον ρόλο του αφηγητή ο ηθοποιός και συγγραφέας Βαγγέλης Κολώνας. Το σύνολο VolTempo αποτελείται από τους μουσικούς Φρόσω Γαρδικλή πιάνο, Έφη Χατζή κιθάρα, Στέλιος Κοτρώτσιος κλαρινέτο /σαξόφωνο, Στέλλα Τσιαρδάκα βιολί, Δέσποινα Λουκίδου βιολοντσέλο, Νάνση Χατζή κοντραμπάσο και Θάνος Κυρίδης κρουστά.

H Βολιώτισσα υψίφωνος Σύλβια Τσιμπανάκου, ξεκίνησε από την ηλικία των 15 ετών τα πρώτα της μουσικά βήματα μελετώντας με τη διακεκριμένη σολίστ κ. Ιουλία Τρούσσα. Βραβεύθηκε με την υποτροφία «Μαρία Κάλλας» και σπούδασε στα μεταπτυχιακά τμήματα των Guildhall School of Music and Drama (κατ’ εξαίρεση υποτροφία για τρία Masters) και Royal Academy of London πλάι σε ιστορικά ονόματα της Φωνητικής Τέχνης όπως η κα. Johanna Peters και η θρυλική Vera Roza. Εκεί είχε την ευκαιρία εκτός από το κλασσικό τραγούδι να σπουδάσει musical, ερμηνεία, θέατρο και ηθοποιία αλλά και να εκπροσωπήσει με σημαντικές διακρίσεις το Guildhall σε διαγωνισμούς, gala και διεθνή φεστιβάλ. Από το 1999 μέχρι και σήμερα εμφανίζεται στα σημαντικότερα θέατρα του Λονδίνου. Τελευταίες σημαντικές εμφανίσεις της: Gala Concert στη Μνήμη της Μαρία Κάλλας – τιμητική εκδήλωση για τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο El Greco, υπό την αιγίδα της UNESCO στην Εθνική Λυρική Σκηνή – ρεσιτάλ με το Conjiunto Instrumental Solistas de Malaga Filarmonic στο Sala maria Cristina στη Μάλαγκα της Ισπανίας.

O Βαγγέλης Κολώνας γεννήθηκε στη Λάρισα. Τελείωσε με υποτροφία τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και εργάστηκε ως ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη με μεγάλους αθηναϊκούς θιάσους. Στη λογοτεχνία εμφανίστηκε το 1981 με τη συλλογή διηγημάτων Τα δάκρυα είναι γένους ουδετέρου. Βραβεύτηκε τρεις φορές από το ΥΠΠO για τη συγγραφή θεατρικών έργων και με το Α’ Βραβείο του φιλολογικού ομίλου ΠΑΡΝΑΣΣOΣ το 1995 για το θεατρικό έργο Άννα και Μαίρη. Από το 1993 επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου έχει αναπτύξει μεγάλο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικά αναλόγια, εκθέσεις ζωγραφικής, άγνωστες πτυχές της Ιστορίας. Επισκέπτεται σε τακτά διαστήματα δημόσιους παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, διαβάζοντας πρωτότυπες ιστορίες στα παιδιά. Έγραψε και σκηνοθέτησε το θεατρικό έργο Η δική μας αυλή για τα παιδιά του ΚΕΝΤΡOΥ ΑΠOΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤOΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΑΡΙΣΤΕΥΣ». Η παράσταση, που ενθουσίασε, ανέβηκε στη Λάρισα, στον Τύρναβο και στην Αθήνα, στο θέατρο ΗΒΗ, το Δεκέμβριο του 1999. Με την Ερασιτεχνική Σκηνή Λάρισας «Ονείρων Θαύματα» ανέβασε το έργο του Θόρντον Γουάιλντερ «Η μικρή μας πόλη». Το έργο παίχτηκε στη Λάρισα, σε κωμοπόλεις του νομού αλλά και στα φεστιβάλ «Oλύμπου» και «Νεστορίων». Στους θεατρικούς αγώνες ερασιτεχνικών θιάσων του Δήμου Ζωγράφου, το Σεπτέμβριο του 2000, απέσπασε το Bραβείο καλύτερης παράστασης και το Α’ Βραβείο ανδρικού ρόλου. Η Πολιτεία της Σιωπής είναι το τελευταίο του έργο, που κατά το συγγραφέα είναι και το σπουδαιότερο.

Η Φρόσω Γαρδικλή είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τμήματος Μουσικών Σπουδών και κάτοχος Διπλώματος Πιάνου (Βαθμός Άριστα παμψηφεί) και Πτυχίου Φούγκας στα Ανώτερα Θεωρητικά. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την συνοδεία στο πιάνο και συνεργάστηκε με ποικίλα ορχηστρικά σύνολα και χορωδίες. Επίσης συμμετείχε ενεργά ως τραγουδίστρια συμπράττοντας με διάφορα συγκροτήματα και ερμηνεύοντας κομμάτια από την έντεχνη ελληνική μουσική σκηνή. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως μόνιμη καθηγήτρια μουσικής στην Α/βάθμια εκπαίδευση και παράλληλα διδάσκει σε Δημοτικά ωδεία / Μουσικές σχολές, πιάνο και ανώτερα Θεωρητικά.

Ο Στέλιος Κοτρώτσιος γεννήθηκε στη Λάρισα. Σε ηλικία 12 ετών άρχισε κλαρινέτο και το 1995 αποφοίτησε με δίπλωμα (τάξη Κοσμά Παπαδόπουλου) στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Μελέτησε επίσης με σπουδαίους κλαρινετίστες (Σ. Μουρίκη, A.O.Popa κ.α.) και έλαβε μέρος σε πολλές συναυλίες μουσικής δωματίου. Είναι μέλος των συνόλων «Ενωδεία», «Αντιθέσεις». «Ο ήχος ως έχει» όπως επίσης είναι τακτικό μέλος της ΣΟΝΔΛ και της φιλαρμονικής του ΔΩΛ. Επί σειρά ετών δίδαξε σε διάφορα ωδεία και μουσικά σχολεία. Από το 1997 είναι καθηγητής της τάξης κλαρινέτου του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας. Διδάσκει επίσης στο Ωδείο Τρικάλων «Α. Κασιώλα» και στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου.

Η Έφη Χατζή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε μαθήματα κλασικής κιθάρας. Το 1993 αποκτά το Δίπλωμα κιθάρας με βαθμό Άριστα παμψηφεί (καθηγ. Γ. Φουντούλη) ενώ τα επόμενα δύο χρόνια παρακολουθεί Master-class με το κιθαριστικό ντουέτο Ε. Ασημακόπουλος – Λ. Ζώη. Συνεχίζοντας τις μουσικές σπουδές, αποκτά το Πτυχίο Μονωδίας με βαθμό Άριστα (καθηγ. Φανή Καρκάλα) ενώ λίγο αργότερα ολοκληρώνει τις σπουδές Ανωτέρων Θεωρητικών με τον μαέστρο Γ. Καρκάλα και Σύνθεσης με τον μαέστρο Ειρ. Τριανταφύλλου. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ κλασικής κιθάρας τόσο στο εξωτερικό (Η.Π.Α, Βέλγιο) όσο και στην Ελλάδα, ενώ έχει διευθύνει παιδικές χορωδίες στα πλαίσια εκδηλώσεων της Α/βάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας. Εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός στην Α/βάθμια εκπαίδευση Ν. Φθιώτιδας και ως καθηγήτρια κιθάρας σε ωδεία του Βόλου.

Ο Θάνος Κυρίδης είναι μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας ενώ υπήρξε μουσικός της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λάρισας από το 1985 μέχρι το 2016. Συνεργάστηκε με ποικίλα ορχηστρικά σύνολα και χορωδίες (Ενωδία, InDonnaTion, Μουσικός Σύλλογος Λάρισας κ.ά.) και το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει διάφορα είδη μουσικής: ελληνική έντεχνη, λάτιν, παραδοσιακή, και λαϊκή.Εργάζεται ως τεχνικός ήχου και φωτισμού στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Η Νάνση Χατζή είναι πτυχιούχος Ανωτέρων Θεωρητικών (τάξη Γ. Καρκάλα) και διπλωματούχος Σύνθεσης (τάξη Ε. Τριανταφύλλου). Τελείωσε με Άριστα το δίπλωμα της κιθάρας το 1993 (τάξη Γ. Φουντούλη), όπως επίσης και το δίπλωμα του κοντραμπάσου το 2004 (τάξη Β. Παπαβασιλείου). Υπήρξε μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Βόλου και καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού. Έχει δώσει πολυάριθμα ρεσιτάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ( ΗΠΑ, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ολλανδία, Ιταλία, Κύπρο) είτε ως σολίστ, είτε ως μέλος συνόλου.

Σήμερα εργάζεται στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου και στο Δ.Ω. Λάρισας, ενώ παράλληλα είναι κορυφαία στην Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας.

Γενική είσοδος: 5 ευρώ.