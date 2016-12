0 Google LinkedIn

Το μουσικό σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio μαζί με τη μεσόφωνο Θεοδώρα Μπάκα παρουσιάζουν την δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά με τον τίτλο «Μνήμη», στον Άγιο Λαυρέντιο, την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 21:00, στο κτίριο «Στρατώνα», με είσοδο 5 ευρώ. Η εκδήλωση, γίνεται με τη διοργάνωση του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αγίου Λαυρεντίου, με την υποστήριξη της Τοπικής Κοινότητας.

Σύνολο παλαιάς μουσικής Εx Silentio

Δημιουργήθηκε το 2001 και ειδικεύεται στην παλαιά μουσική και την ιστορική ερμηνεία. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Συνόλου έχει ο φλαουτίστας Δημήτρης Κούντουρας. Το Ex Silentio έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως η Σαβίνα Γιαννάτου (τραγούδι), ο Mάικλ Τσανς (κόντρα τενόρος) και η Φανή Αντωνέλου (υψίφωνος). Τακτικοί συνεργάτες του είναι επίσης η μεσόφωνος Θεοδώρα Μπάκα και ο κόντρα τενόρος Νίκος Σπανός.

Το Σύνολο έχει συμπράξει με καταξιωμένους σκηνοθέτες και σκηνογράφους σε παραγωγές μουσικού θεάτρου και σύγχρονου χορού, όπως ο Κωνσταντίνος Ρήγος (ΟΚΤΑΝΑ), η Λίλα Ζαφειροπούλου (ΕΛΔΩΡ) και η Λένα Κιτσοπούλου.

Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και σε σειρές μουσικής δωματίου σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων, στο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παλαιάς Μουσικής του Μπάρι, στο μιλανέζικο Φεστιβάλ Marco Fodella, στη σειρά Musica Antiqua da Camera της Χάγης, στο θερινό Φεστιβάλ Alte Musik in Sankt Ruprecht της Βιέννης, στο Mozaik Project της Αλβανίας, στο 1ο Φεστιβάλ Παλαιάς Μουσικής της Λευκωσίας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ του Ρεθύμνου, στο Φεστιβάλ Guitar Plus, στις Ημέρες Μουσικής της Ρόδου και αλλού.

Έχει ηχογραφήσει για γνωστές γερμανικές δισκογραφικές εταιρείες κοσμική μουσική του 15ου αιώνα καθώς και το cd Μνήμη με μεσαιωνική μουσική από τη Μεσόγειο, το οποίο και απέσπασε το βραβείο Supersonic του περιοδικού Pizzicato, ενώ προτάθηκε για τα International Classical Music Awards.

Μέλη του συνόλου διδάσκουν στη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα «Μουσικό χωριό» του Πηλίου.

Ex Silentio: MNEME

Μεσαιωνική μουσική από τη Μεσόγειο

Θεοδώρα Μπάκα – φωνή, Δημήτρης Κούντουρας – φλάουτο με ράμφος & μουσική διεύθυνση, Θύμιος Ατζακάς – ούτι, Ηλέκτρα Μηλιάδου – βιέλα, Νίκος Βαρελάς – κρουστά

Ο δεύτερος δίσκος του συνόλου Ex Silentio είναι αφιερωμένος στην πλούσια μουσική παράδοση της Μεσογείου μέσα στους αιώνες. Εμπνευσμένο από την πλούσια και πολυδιάστατη ζωή της αυλής του Βασιλιά της Καστίλλης και της Λεόν, Αλφόνσου του Σοφού (Ισπανία 13ος αιώνας), το πρόγραμμα MNEME (Μνήμη) φέρνει μαζί γλώσσες, όργανα και εκτελεστικές πρακτικές από τη Νότια Ευρώπη, τον αραβικό κόσμο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ιδέα της μνήμης συνδέονταν αδιάκοπα με τη μουσική τέχνη ενώ τεχνικές μνήμης (Mnemotecnicae) συναντάμε σε μεσαιωνικές πηγές ήδη από το μνημοτεχνικό «χέρι» του Guido d’ Arezzo (1000μ.Χ.). Κατά τον Μεσαίωνα τόσο η λόγια όσο και η λαϊκή μουσική παίζονταν και διδάσκονταν ευρέως απ’ έξω. Χάρη στη μνήμη των μουσικών η τέχνη μεταδίδονταν μέσα από τον χρόνο ακριβώς όπως και στην παραδοσιακή μουσική των διαφόρων χωρών. Το πρόγραμμα του CD εστιάζει σε όψιμη Μεσαιωνική και σε παραδοσιακή μουσική από διάφορες περιοχές της Μεσογείου: από την Καστίλλη, την Προβηγκία, την Τοσκάνη, τη Θράκη και τις Κυκλάδες. Η κάθε περιοχή έχει τα δικά της ιδιωματικά χαρακτηριστικά. Η κάθε μία μεταφέρει τη δική της μνήμη, ως μια μοναδική ερμηνεία του κόσμου.