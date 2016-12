0 Google LinkedIn

Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου σας προσκαλεί σε δύο γιορτινές συναυλίες που θα παρουσιάσει η «Καμεράτα του Δημοτικού Ωδείου Βόλου». Η πρώτη θα σηματοδοτήσει τη δύση της φετινής χρονιάς, 2016 και η δεύτερη την ανατολή του νέου έτους, 2017.

Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου στις 12:00 το πρωί. Θα προσφέρει τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους που θα παρακολουθήσουν τη συναυλία, μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης κι ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι από γνωστές κλασικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες και όχι μόνο, συνθέτοντας ένα σκηνικό υπέροχου μεσημεριού πολιτισμού και αυθεντικού χριστουγεννιάτικου πνεύματος.

Η Δεύτερη με τίτλο «Άρωμα Πρωτοχρονιάς», θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιανουαρίου στις 20:30, στο Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας (Μανδηλαρά με Σταδίου -Πολιτιστικό Κένρο). Θα πλημμυρίσει από γιορτινούς ήχους μέσα από έργα κυρίως κλασικών συνθετών, όπως Concerto grosso op6 no 8 του Arcangelo Corelli, Humoresque του A. Dvorak , Polka pizzicato του J. Strauss, Carol of the Birds του Marshall Fine, φυσικά το Concerto for 4 violins του A. Vivaldi, Divertimento του W.A. Mozart, αποσπάσματα από την Suite «Nutcracker» του P. Tchaikovsky κ.α.

Στην «Καμεράτα του Δημοτικού Ωδείου Βόλου» συμμετέχουν οι: Απόστολος Μητράς, Ευθυμία Βραχνιά, Άντζελα Μπατίστα, Ασημίνα Χατζηαγγελάκη, Ιωάννα Αποστολάκη, Ιωάννης Βαίτσης, Γιώργος Σκίμπας, Βασιλική Αλεξίου, Θέμης Βαγενάς, Ζαφειρούλα Χαντή και οι σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου: Πέτρος Κανάνα, Κωνσταντίνος Δόγρανλης, Θεοφανώ Μπατσκίνη και Παναγιώτα Μαυρογιαννέα. Τέλος, στο τσέμπαλο συνοδεύει η Ανίτα Λεφάκη.

Οι συναυλίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ. Αντί εισιτηρίου οι θεατές μπορούν να ενισχύσουν προαιρετικά ευαγή ιδρύματα ( Ορφανοτροφείο Βόλου, «ΕΛΕΠΑΠ» Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, «Η ΠΙΣΤΗ» Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις, «ΦΛΟΓΑ» Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις, «Κουζίνα Αλληλεγγύης»). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210-82870.