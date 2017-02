0 Google LinkedIn

Μετά την πετυχημένη πρώτη μέρα έναρξης, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Volume Showcase Festival, ενός event που διοργανώνεται για πρώτη φορά, με κύριο θέμα τη μουσική, το παρόν και μέλλον της και παρόντες εκπροσώπους μεγάλων διοργανώσεων, μουσικούς και κοινό μαζί σε ένα χώρο, στο κέντρο της Ελλάδας θα φτάσει σε απήχηση πέρα από τα σύνορα, σε όλη την Ευρώπη.

Το Volume Festival επανασυστήνεται και παρουσιάζει ένα καινοτόμο 2ήμερο πρόγραμμα: ομιλίες με ξένους καλεσμένους και Έλληνες επαγγελματίες του κόσμου της Μουσικής, παράλληλες εκδηλώσεις, Dj parties και φυσικά συναυλίες στο χώρο του Τσαλαπάτα (Lab Art και καφέ Σανταν) με ονόματα όπως Λεωνίδας Μπαλάφας, Noise Figures, Λάργκο, Πέτρος Μάλαμας, Sancho 003, Chickn, Atonality και Chile Verde.

Πρόγραμμα:

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου

10.30 – 11.30 Panel συζήτηση: «Ποιο διαφαίνεται το μέλλον της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας?»

Βασίλης Σαρακινός, Νίκος Στεφανίδης, Νίκος Μπαρπάκης

11.45 – 12.45 Coach Session: “Nέα Media –προωθήστε τη μουσική σας με επιτυχία.“

Κατερίνα Γναφάκη, Μαρία Μαρκουλή, Νάνσυ Αγγελοπούλου

13.00 – 14.00 Panel Session: Οικονομίες κλίμακας, συνέργειες. Πως δημιουργούμε τα κατάλληλα δίκτυα

Georges Perot, Αλέξανδρος Σαλαμές, Παναγιώτης Μελίδης

14.00 – 15.00 Lunch break

15.15 – 16.15 Panel session: Πολιτιστική επιχειρηματικότητα & φοροτεχνικό καθεστώς στην Ελλάδα – Οδηγός επιβίωσης»

Χρήστος Καμπύλης, Βασίλης Σαρακινός

Μεσημβρινά Showcases live Μουσικής

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

1. Boyan «Bo» Boiadjiev (BG):

Artist Manager P.I.F., Ιδρυτής Pan Harmony, Artist Booking & Production Sofia Music Enterprises

2. Χρήστος Καμπύλης (GR – Αθήνα/ Βόλος):

Plenty Projects, ιδιοκτήτης, διευθυντής παραγωγής

Lab Art ιδιοκτήτης, διευθυντής παραγωγής

3. Nίκος Μπαρπάκης (GR – Αθήνα/Βόλος)

European Music Day Volos, συντονιστής

Plenty Projects, ιδιοκτήτης, καλλιτεχνικός διευθυντής

Lab Art, ιδιοκτήτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής

4. Georges Perot (GR – Αθήνα):

Ιδρυτής MESO Music Events & EMD Greek network, Γενικός Γραμματέας European Music Day Association,

5. Nίκος Στεφανίδης (GR):

Ιδιοκτήτης Principal club, Μουσικός Παραγωγής

6. Λήδα Ρουμάνη (GR- Αθήνα):

Μουσικός παραγωγός, personal manager (Eλευθερία Αρβανιτάκη)

7. Δημήτρης Λιλής (GR – Αθήνα):

Producer (Royal Music / Just Gazing Records) Συντάκτης Avopolisradio, A&R (Μοnika, Cyanna Mercury, κ.ά)

8. Αλέξανδρος Σαλαμές (GR Θεσσαλονίκη)

Promoter/ agent, Ιδρυτής & διευθυντής Art on the Road

9. Jeremy Davies (UK):

Promoter, παραγωγός , ιδρυτής Roots Music, συνιδρυτής European Live Music Association

10. Márton Naray (CZ):

Διευθυντής Nouvelle Prague Show Case Conference, Συνεργάτης (Sziget, European Music Day Hungary, OZORA…) representative of Czech Music Office

11. Michal Wojcik (PL):

Μουσικός, ιδρυτής του Cracow Music Scene Foundation, Διευθυντής του Tak Brzmi Miasto Music Festival.

12. Mike Tsepelis (GR – Ξάνθη):

Promoter, διευθυντής Rockmadness events, Πρόεδρος Vatrachi Org, European Music Day Xanthi

13. Steen Norman Storm Mikkelsen (DK):

Project Manager, Διευθυντής DSI SWINGING EUROPE

14. Παναγιώτης Μελίδης (GR- Αθήνα) :

Μουσικός , Larry Gus (DFA records)

15. Vincenzo Spera (IT):

Πρόεδρος f Assomusica (Ιταλική Ομοσπονδία Παραγωγών Ζωντανών Μουσικών Εκδηλώσεων), Διευθυντής Duemila Grandi Eventi, Διευθυντής European Live Music Association

16. Βασίλης Σαρακινός (GR – Αθήνα)

Assistant Production Manager , Detox Events

Agent, Technical Manager (Planet of Zeus)

17. Zsolt Jeges (HU):

Manager, Διευθυντής Mamazone Agency, Take Berlin Promotion (εταίρου του φεστιβάλ Lollapalooza Berlin, Melt)

Η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Βόλου, σε συνδιοργάνωση με το ΔΟΕΠΑΠ Δηπεθε – Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Βόλου και το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν & Σ. Τσαλαπάτα και συνδιοργανώνεται από τις

Labart, Μ.Ε.Σ.Ο. Μουσικές Εκδηλώσεις και Plenty Projects.

Πληροφορίες / συμμετοχές στο info@volumefest.gr | www.facebook.com/volumefestGR | www.volumefest.gr

#VSCF #volumefest #mesoevents #plenty #NIMPE #volos #greece #elma #nouvelleprague #assomusica #europeanmusicday

Volume Showcase festival *conference & workshops

Παρασκευή 3 & Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017

Είσοδος ελεύθερη , ώρα έναρξης 9πμ το πρωί μέχρι 6μμ.

Πληροφορίες: info@volumefest.gr , 2421403454 και στο facebook page της διοργάνωσης.