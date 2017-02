0 Google LinkedIn

Με το επίκαιρο ζήτημα της νόσου Αλτσχάιμερ συνεχίζονται οι προβολές του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ CineDoc στον Βόλο. Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, ώρα 20.00, θα προβληθεί στο «Αχίλλειον» το ντοκιμαντέρ τηςJean Carper «Monster in the Mind» («Η Βολική Αναλήθεια για το Alzheimer»), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αντιμετώπισης Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Βόλου.

Μέσα από συνεντεύξεις με κορυφαίους γιατρούς και ερευνητές, το ντοκιμαντέρ εξετάζει τις φαρμακευτικές δοκιμές, τις παρανοήσεις και τα κρυμμένα γεγονότα σχετικά με το Alzheimer. Με τρόπο που εμπνέει, το ντοκιμαντέρ δε διστάζει να προτείνει τρόπους για μια ποιοτικότερη και μακροβιότερη ζωή, απαλλαγμένη από τον φόβο της άνοιας.

Η ταινία είναι υποτιτλισμένη στα ελληνικά. Η τιμή εισιτηρίου είναι γενική είσοδος 5 ευρώ.

Μετά την προβολή της ταινίας, θα ακολουθήσει συζήτηση με την κα Ιωάννα Γεωργιάδου, ψυχολόγο της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer Βόλου και συστημική ψυχοθεραπεύτρια του Κέντρου Σωματικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Πορεία Υγείας, και τον κo Απόστολο Κοσμά, καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Ιδιοκτήτη Γυμναστηρίων GYM WAY, σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και την σπουδαιότητα τηςέγκαιρης διάγνωσης της νόσου Alzheimer.