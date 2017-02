0 Google LinkedIn

To νέο εκδοτικό πρόγραμμα του α΄ εξαμήνου του 2017 παρουσίασε η εκδοτική εταιρεία «Κέδρος».

Πιο αναλυτικά , τα νέα βιβλία είναι,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Γιώργος Βέης

Ινδικοπλεύστης. Μαρτυρίες, παρεμβάσεις

Μια περιδιάβαση στους παραμυθένιους τόπους του Βιετνάμ, της Ινδίας, της Κίνας, της Ινδονησίας, της Ιαπωνίας. Μαρτυρίες, διότι τίποτε δεν χρειάστηκε να επινοηθεί εδώ: οι τόποι αφηγούνται με τη γλώσσα των κατοίκων τους το έπος της δικής τους ζωής, ατομικά, συλλογικά, διαχρονικά. Παρεκβάσεις, επίσης, διότι από το ένα σημείο του πλανήτη προωθείται στο άλλο η κατάθεση αυτή με τη διάθεση και τη δύναμη των ανέμων.

Βαγγέλης Κούτας

Ο χρόνος μπροστά σου (προσωρινός)

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας Αλέξανδρος Κρανάς καταφεύγει στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης για να ξεφύγει από τους εφιάλτες που τον καταδιώκουν. Καθώς ξετυλίγει το νήμα της ζωής του, γοητεύει την όμορφη ψυχολόγο Σοφία αλλά και γοητεύεται από αυτή. Οι ιστορίες που της αφηγείται από το οικογενειακό παρελθόν του συνθέτουν μια τοιχογραφία της ζωής στην ελληνική επαρχία από το τέλος του Εμφυλίου μέχρι και την πτώση της χούντας. Καθώς το παρελθόν εισβάλει στο παρόν, συνεδρία τη συνεδρία, η σχέση τους γίνεται ολοένα και πιο προσωπική, όμως συγχρόνως μπαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Ένα μυθιστόρημα για τη μνήμη, την απώλεια και τον έρωτα, από τον συγγραφέα επιτυχημένων βιβλίων όπως Το τανγκό της εξουσίας, Η κραυγή του Ήταυρου, Αετοί και λύκοι κ.ά.

Δημήτρης Γιατρέλλης

Η άρνηση της άρνησης

Ο Δάκης είναι ιδιωτικός ντετέκτιβ, νέος στο επάγγελμα και χωρίς καθόλου πείρα. Όταν αναλαμβάνει μια συνηθισμένη υπόθεση μοιχείας ενός πάμπλουτου ζευγαριού, πιστεύει πως έπιασε την καλή. Όλα φαίνονται εύκολα μέχρι που η δολοφονία ενός αρχιμανδρίτη φέρνει τα πάνω κάτω…

Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα με φιλοσοφικές ανησυχίες. Ένα πολιτικό θρίλερ με συνεχείς ανατροπές και απρόβλεπτο τέλος. Ένα σκληρό ανάγνωσμα με ερωτικές ευαισθησίες και προβληματισμούς πάνω στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Ζωή Βαλάση

Τρία υπέροχα αγόρια και ένα κορίτσι (και μερικοί άλλοι)

Μια ελληνική οικογένεια περνάει τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ανατολική Γερμανία του ‘80. Παραμυθένιες συναντήσεις, περιπέτειες που μπλέκουν τον κόσμο της φαντασίας με την καθημερινότητα, απορίες κι αμφιβολίες, κουβέντες της καρδιάς, παράξενη φύση, αλλιώτικη ζωή…

Μέσα από μια –φαινομενικά– απλοϊκή ματιά, όλο το μυστήριο και το δράμα της ξενιτιάς και ο γρίφος της «πατρίδας».



Νίκη Τρουλλινού

Με θέα το Λεβάντε

Μια περιήγηση στις χώρες του Λεβάντε, όπου η Ιστορία βαραίνει: ένα ηροδώτειο ταξίδι, μια πορεία αυτογνωσίας από τις αρχαίες πόλεις της Σιδώνας και της Παλμύρας στη σύγχρονη Βυρηττό, από τις όχθες του Νείλου στην Ασμάρα της Αιθιοπίας, από τη Δαμασκό στην Αμμόχωστο και από τις ακτές του Βοσπόρου στον παλιό Χάνδακα. Κάθε τόπος και κάθε πόλη έχει να αφηγηθεί και από μια συναρπαστική ιστορία. Από τη συγγραφέα βιβλίων που επαινέθηκαν από την κριτική, όπως τα Και φύσηξε νοτιάς, Μ΄ ένα καφάσι μπίρες, Ένα μολύβι στο κομοδίνο κ.ά.

Γιάννης Ν. Μπακόζος

Ιστορίες από το Μετς

Δεκατέσσερα διηγήματα που, το ένα δίπλα στο άλλο, συνθέτουν μια ιστορία ενηλικίωσης. Ο Σεφέρης στον Λέντζο, η συναυλία των Reflections στο Άλσος Παγκρατίου, η ταβέρνα του Μεγαρίτη, το μικρό καφενεδάκι μεταξύ των οδών Καλλιρόης και Αρδηττού, ο Γκοντάρ στο Κόρονετ, το μεγάλο μπιλιαρδάδικο, στην οδό Τζωρτζ ο διαγωνισμός για το χειρότερο βιβλίο της χρονιάς, ένα βράδυ στο Χαϊδάρι, το εξοχικό κέντρο κοντά στον Ιλισσό απ’ όπου πήρε την ονομασία του το Μετς.

Βασιλική Κνήτου

Η πρόβα

Η σαραντάχρονη Ανδρομάχη ζει στα Χανιά. Άνθρωπος μάλλον δύσκολος, χωρίς πολλούς φίλους, κάποια στιγμή αποφασίζει να συμμετέχει ως τραγουδίστρια σε ένα ερασιτεχνικό συγκρότημα. Πρόβα στην πρόβα, εξελίσσεται και η σχέση της με τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ. Είναι άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις ζωής και χαρακτήρες ενίοτε ασύμβατοι, που όμως υποχρεώνονται να συνυπάρξουν. Ένα μυθιστόρημα για τη φιλία, τον έρωτα και τη γυναικεία σεξουαλικότητα, που αναδεικνύει τις αντιθέσεις μιας κοινωνίας που δεν έχει ακόμα απαλλαχθεί από τα ταμπού.

Έρικα Αθανασίου

Λόγω ανεργίας (προσωρινός τίτλος)

Μία άνεργη, σχεδόν άστεγη δημοσιογράφος, ένας γνωστός δημοσιογράφος που βρίσκεται δολοφονημένος, μερικοί ακόμη δημοσιογράφοι, μια παρέα που θέλει να τα βάλει με το σύστημα, ένας βολικός ύποπτος. Τα ίχνη όμως που θα οδηγήσουν στο δολοφόνο έχουν μπλεχτεί περισσότερο από όσο αρχικά φαίνεται.

Στην εποχή της κατάρρευσης του Τύπου και της πολιτικής σκηνής, η μεγάλη είδηση είναι πιθανόν να δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα και να αφορά απλά έναν υποψήφιο δήμαρχο.

Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα σε μια Ελλάδα που διαρκώς αλλάζει, όπως και οι ύποπτοι για έναν φόνο που δεν έπρεπε να συμβεί.

Αντώνης Γιαννακός

Το συγκλονιστικό 1936 (προσωρινός)

Αθήνα, 1936. Ο νεαρός Αντώνης Τζανετής διορίζεται βοηθός ιατροδικαστή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, τέσσερις εξέχοντας Έλληνες πολιτικοί, που πρωταγωνίστησαν στη δημόσια ζωή της χώρας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, πεθαίνουν υπό αβέβαιες συνθήκες. Επικρατεί πολιτική αναταραχή, ενώ συγχρόνως οι εργάτες της Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν σε απεργία που πνίγεται στο αίμα. Στο Παλάτι οι σκευωρίες δίνουν και παίρνουν, προετοιμάζοντας την άνοδο του Ανδρέα Μεταξά στην εξουσία. Οι διώξεις κατά των κομμουνιστών αρχίζουν, ενώ στην Ευρώπη πυκνώνουν τα σύννεφα της επικείμενη ς πολεμικής σύρραξης.

Ένα μυθιστόρημα εποχής, με αύρα μυστηρίου, για τα ταραγμένα χρόνια του ελληνικού Μεσοπολέμου.

Ειρήνη Νικολάκη-Καλαμάρη

Ένα γαλάζιο απόγευμα

Ιστορίες ζωής ολοζώντανες, συγκλονιστικές. Βότσαλα που πέφτουν στην ήρεμη επιφάνεια μιας λίμνης, την ταράζουν κάτω από το εκτυφλωτικό φως μιας αμείλικτης αλήθειας, και μπορείς να διακρίνεις το βυθό. Αφηγήσεις που ωρίμασαν στο πέρασμα του χρόνου σφιχτοδεμένες συγκατοικούν αρμονικά, κρατούν το νήμα της αφήγησης και γεφυρώνουν απρόσκοπτα το χθες με το σήμερα.

Ροζίτα Σπινάσα

Στόμα στο μαστό (διηγήματα)

Τα ράφια που γεμίζουν με κρύους δίσκους, τα καμαράκια όπου πας για να κλάψεις με την ησυχία σου, η παρένθετη μητρότητα και ο πόνος της παράπλευρης απώλειας, η εισβολή περιστεριών σε μια πολυκατοικία του κέντρου, οι κρυφές βλέψεις των κατοίκων μιας πολυκατοικίας του κέντρου, οι ανόσιες πράξεις των κατοίκων ενός χωριού, τα μυστικά που κρύβονται στα υπόγεια, μια επώδυνη κατάδυση στο οικογενειακό ασυνείδητο, η αμαρτία που φέρνει τη λύτρωση και τα γράμματα που φτάνουν μέχρι το τέλος είναι τα σκοτεινά πεδία όπου ξετυλίγονται οι ιστορίες αυτού του βιβλίου, οι ήρωες του οποίου δρουν στα τυφλά μέχρι να τους φανερωθεί η αλήθεια, πάντα πολύ αργά.

Αστέρης Ν. Μαυρουδής

Η ατυχία

Η ζωή του χωριού, οι πόνοι και τα βάσανα των απλών χωρικών, οι προσδοκίες τους και η αδύναμη θέση της γυναίκας. Οι ιστορίες τις συλλογής γίνονται ο καθρέφτης μιας κοινωνίας συγκρούσεων για επιβίωση, αλλά και για κάθε είδους εξουσία. Είκοσι ένα διηγήματα, με λιτή αφήγηση αλλά πλούσια σε εικόνες και συναισθήματα, όπως λιτή, γεμάτη εικόνες και συγκινήσεις είναι και η ζωή των απλών ανθρώπων.

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας

Ο χλωμός βασιλιάς (Μτφρ.: Γιώργος Κυριαζής)

Στα μάτια του νεοφερμένου εκπαιδευόμενου Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας οι υπάλληλοι του τοπικού παραρτήματος της Φορολογικής Υπηρεσίας φαίνονται φυσιολογικοί. Όσο όμως βυθίζεται στην εργασιακή ρουτίνα, παρατηρώντας τους τρόπους με τους οποίους οι υπάλληλοι αντιμάχονται τη βαρεμάρα και την επαναληπτικότητά της, έρχεται σε επαφή με μια μεγάλη γκάμα ιδιαίτερων και ξεχωριστών προσωπικοτήτων. Ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας έχει καταφτάσει ακριβώς πάνω στην ώρα που κάποιες δυνάμεις εντός της υπηρεσίας συνωμοτούν για να εξαλείψουν και τα τελευταία ίχνη ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας που έχουν απομείνει στη δουλειά…

Ο Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τον Χλωμό βασιλιά πριν από τον θάνατό του. Ωστόσο, το βιβλίο, αν και ημιτελές σαν τη Δίκη του Κάφκα, είναι ένα συναρπαστικό και απολαυστικό μυθιστόρημα, το ίδιο ατρόμητο, χιουμοριστικό και αυθεντικό με κάθε άλλο έργο που πρόλαβε να γράψει. Ο χλωμός βασιλιάς εξερευνεί σε βάθος οριακά ερωτήματα για το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης καθώς επίσης και της εργασίας, επιδιώκοντας να αναδείξει τον ηρωισμό που ενυπάρχει ακόμη και στις πλέον κοινότοπες πτυχές της καθημερινότητας. Την ίδια στιγμή παρουσιάζει ήρωες με πλούσιο εσωτερικό κόσμο, χαρακτήρες που επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη φαντασία, τη γενναιοδωρία και τις ανεπανάληπτες ικανότητες του Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας, ενός από τους κορυφαίους συγγραφείς της εποχής μας.



JONATHAN SAFRAN FOER

Εδώ είμαι (Μτφρ.: Μυρσίνη Γκανά)

Δέκα χρόνια μετά από την έκδοση του Εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά, του μυθιστορήματος που τον εδραίωσε ως έναν από τους κορυφαίους αμερικανούς συγγραφείς της νεότερης γενιάς, ο Τζόναθαν Σάφραν Φόερ επιστρέφει με το πιο ώριμο και φιλόδοξο μυθιστόρημά του. Η πολυεπίπεδη ιστορία του βιβλίου εκτυλίσσεται στη Γουάσινγκτον μέσα σε τέσσερις ταραχώδεις εβδομάδες. Επίκεντρό της η κρίση που βιώνει ο γάμος δυο αμερικανοεβραίων, του Τζέικομπ και της Τζούλια, και οι συνέπειές της στις ζωές των τριών νεαρών αγοριών τους, το ένα εκ των οποίων βρίσκεται μάλιστα στη δυσμενή θέση να θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη συγγραφή ενός μηνύματος με ρατσιστικό περιεχόμενο στο προοδευτικό εβραιοαμερικανικό σχολείο στο οποίο φοιτά. Καθώς τα μέλη της οικογένειας Μπλοχ υποχρεώνονται να έρθουν αντιμέτωπα με τις αυταπάτες τους, συνειδητοποιώντας την πραγματική απόσταση που χωρίζει τις ζωές που νομίζουν ότι θέλουν να ζήσουν από αυτές που ζουν πραγματικά, ένας καταστροφικός σεισμός πυροδοτεί μια κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Βαθυστόχαστο αλλά και άκρως απολαυστικό, το Εδώ είμαι συνιστά ένα έργο απίστευτης συναισθηματικής έντασης και ευφυΐας, τοποθετώντας τον συγγραφέα του στην κορυφή των διαδόχων του Φίλιπ Ροθ και του Σολ Μπέλοου.

JONATHAN SAFRAN FOER

Εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά (Επανέκδοση. Μτφρ.: Ελένη Ηλιοπούλου – Επίμετρο: Μαριλένα Αστραπέλλου)

Ο εννιάχρονος Όσκαρ Σελ δεν έχει καμία σχέση με τους συνομηλίκους του. Είναι πολυτάλαντος και πολυπράγμων. Όταν ο πατέρας του σκοτώνεται κατά την επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ο Όσκαρ ξεκινάει μια περιπλάνηση στους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης, με σκοπό να διαλευκάνει το μυστήριο που κρύβει το κλειδί που ανακαλύπτει στην ντουλάπα του πατέρα του. Μέσα από αυτή την αναζήτηση, ο Όσκαρ θα έρθει σε επαφή με διάφορους ανθρώπους και θα γνωρίσει, έστω για λίγο, τις ζωές τους. Θα εξερευνήσει επίσης το τραύμα της 11ης Σεπτεμβρίου μέσα απ’ τους βομβαρδισμούς της Δρέσδης και της ρίψης της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, για να καταλήξει σ’ ένα προσωπικό ταξίδι που θα τον φέρει πιο κοντά στην ηρεμία και στη γαλήνη που τόσο πολύ αποζητά…

«Εκρηκτικό, γριφώδες, μα, πάνω από όλα, εξαιρετικά συγκινητικό. Ένα σπάνιο επίτευγμα.» – Salman Rushdie

«Αστείο, ευφυές, αναζωογονητικό.» – Esquire

«Σοβαρό, κωμικό και, παρ’ όλα αυτά, επώδυνα σπαρακτικό.» – Herald

«Έργο ιδιοφυίας. Θα σας συγκλονίσει.» – The Times

J.G. BALLARD

High-rise (Μτφρ.: Αποστόλης Πρίτσας)

Στο βιβλίο του, High-Rise, ο συγγραφέας-θρύλος J.G. Ballard, δημιουργός, μεταξύ άλλων των Crash και Νύχτες Κοκαΐνης, διηγείται μια τρομακτική ιστορία για τον εκτροχιασμό της καθημερινότητας των κατοίκων ενός μοντέρνου πολυώροφου κτιρίου. Πίσω από τους τοίχους ενός καλαίσθητου σαρανταώροφου ουρανοξύστη, οι ευκατάστατοι ένοικοι του είναι αποφασισμένοι να συμμετάσχουν σε ένα όργιο καταστροφής και ολέθρου• τα κοκτέιλ πάρτι καταλήγουν σε επιδρομές λεηλασίας με στόχο τους «εχθρικούς» ορόφους, και οι μέχρι πρότινος πολυτελείς εγκαταστάσεις του κτιρίου μετατρέπονται σε πεδία αναταραχών όπου κυριαρχεί το τεχνολογικό χάος.

Πρόκειται για μια διορατική ματιά πάνω στην κατάρρευση της αστικής αφήγησης, καθώς η κοινωνική οργάνωση ολισθαίνει προς το βίαιο αντίστροφό της και οι απομονωμένοι κάτοικοι του ουρανοξύστη, ορμώμενοι από τα πρωτόγονα ένστικτά τους, δημιουργούν μια δυστοπία στην οποία κυριαρχούν οι νόμοι της ζούγκλας. Ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα του J.G. Ballard για πρώτη φορά μεταφρασμένο στα ελληνικά.



ΓΚΥ ΝΤΕ ΜΩΠΑΣΑΝ

Οι αυτόχειρες (Μτφρ.-Επίμετρο: Γιώργος Ξενάριος)

Στο κέντρο της χειρονομίας της αυτοχειρίας υπάρχει αυτό που βρίσκει κανείς και στην τρέλα: η διαταραχή της ταυτότητας του εγώ, η κατάλυση της ενότητάς του. Και στην περίπτωση του Μωπασάν, όπως σε πολλές άλλες, η αυτοχειρία γειτονεύει στενά με την τρέλα, την ψυχοπαθολογία. (…) Η θανατολογία του Μωπασάν πατάει με το ένα πόδι στον κόσμο που πλάθει η σκοτεινιασμένη ψυχή του και με το άλλο στο συγγραφικό του πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την κατάδυσή του στον ζοφερό κόσμο του ανθρώπου και την καταγραφή όσων συμβαίνουν στις βαθύτερες ζώνες της ανθρώπινης συνείδησης. Με τα κείμενά του για την αυτοκτονία ο Μωπασάν πραγματώνει ένα κρίσιμο κομμάτι του αφηγηματικού του σχεδίου: αποθεώνει τον ρόλο του συγγραφέα ως ψυχολόγου και, παράλληλα, υλοποιεί τη σχεδόν ισόβια εμμονή του: τη λογοτεχνική μελέτη του θανάτου. Άλλωστε, λίγα χρόνια αργότερα, ο βίος του θα επιβεβαιώσει τραγικά τη γραφή του. (Από το επίμετρο του Γιώργου Ξενάριου)



J.R.R. TOLKIEN

Η ιστορία του Kullervo (Μτφρ.: Ευγενία Κόλλια)

Ο Κουλέρβο, ο γιος του Καλέρβο, είναι ίσως ένας από τους πλέον σκοτεινούς και τραγικούς ήρωες που έπλασε η μαγική πένα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Ο «Άμοιρος Κουλέρβο», όπως τον αποκαλούσε ο Τόλκιν, είναι ένα κακότυχο ορφανό αγόρι που κατέχει υπερφυσικές δυνάμεις αλλά συνάμα τον περιμένει ένα τραγικό πεπρωμένο. Αναθρεμμένος κάτω από τη στέγη του σκοτεινού μάγου Ουντάμο, ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του, απήγαγε τη μητέρα του και προσπάθησε να τον δολοφονήσει τρεις φορές όταν ήταν ακόμη μικρό αγόρι, ο Κουλέρβο θα πορευόταν μόνος στον κόσμο αν δεν είχε την αγάπη και τη στήριξη της δίδυμης αδερφής του, Γουανόνα, αλλά και την προστασία που του προσφέρουν οι μαγικές δυνάμεις του σκύλου Μούστι. Όταν τελικά ο Κουλέρβο πωλείται ως σκλάβος, ορκίζεται να εκδικηθεί τον μάγο. Ωστόσο, πριν πάρει την εκδίκηση που σχεδίαζε, θα μάθει με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την αδυσώπητη μοίρα…

Ο Τόλκιν έγραψε ότι η Ιστορία του Κουλέρβο ήταν «το σπέρμα από όπου ξεκίνησε η προσπάθειά μου να γράψω τους δικούς μου θρύλους» και παράλληλα υπήρξε «μείζον θέμα στους θρύλους της Πρώτης Εποχής». Ο Κουλέρβο ήταν ο πρόγονος του Τούριν Τουραμπάρ, του τραγικού αιμομίκτη ήρωα των Παιδιών του Χούριν. Ξέχωρα από το ότι είναι ένας δυνατός μύθος από μόνος του, Η ιστορία του Κουλέρβο, εκδομένη στο ανά χείρας βιβλίο για πρώτη φορά μαζί με τα προσχέδια, τις σημειώσεις και το δοκίμιο της διάλεξης του Τόλκιν αναφορικά με την πηγή έμπνευσης του έργου του, την Καλεβάλα, αποτελεί θεμέλιο λίθο στο οικοδόμημα του σύμπαντος που επινόησε ο συγγραφέας.



DAVID YOUNG

Το παιδί της Στάζι (Μτφρ.: Σοφία Ανδρεοπούλου)

Βραβείο Dagger της Βρετανικής Ένωσης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας για καλύτερο ιστορικό μυθιστόρημα

Ανατολικό Βερολίνο, 1975. Όταν η υπολοχαγός Κάριν Μίλερ καλείται να διερευνήσει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από το πτώμα μιας έφηβης που ανακαλύφθηκε σε μια νεκρή ζώνη περιμετρικά του Τείχους του Βερολίνου, σκέφτεται ότι έχει ξαναδεί πολλές φορές το ίδιο έργο. Όμως όταν φτάνει στον τόπο του εγκλήματος συνειδητοποιεί ότι ο θάνατος αυτής της κοπέλας δεν θυμίζει καμία άλλη αντίστοιχη υπόθεση. Από ό,τι φαίνεται, το κορίτσι προσπαθούσε πράγματι να δραπετεύσει – όχι όμως από την Ανατολική προς τη Δυτική Γερμανία αλλά αντίστροφα. Η Μίλερ είναι μεν μέλος της Λαϊκής Αστυνομίας, ωστόσο η επιρροή της σε ένα καθεστώς όπως αυτό της Ανατολικής Γερμανίας έχει περιορισμένη ισχύ. Οι αξιωματικοί της Στάζι της ζητούν να ανακαλύψει την ταυτότητα του δολοφονημένου κοριτσιού, την ίδια στιγμή που τη διαβεβαιώνουν ότι κατά τ’ άλλα η υπόθεση έχει κλείσει, χωρίς να της αφήνουν το περιθώριο να συνεχίσει περαιτέρω την έρευνά της. Όμως οι ενδείξεις οδηγούν την Κάριν σε απρόσμενα συμπεράσματα και σύντομα γίνεται φανερό ότι το σκηνικό του φόνου είναι σκηνοθετημένο. Το καθεστώς δεν δείχνει ανοχή σε ανθρώπους που κάνουν περίεργες ερωτήσεις και η Κάριν δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι τα ίχνη που ακολουθεί θα την οδηγήσουν σε επικίνδυνες και επώδυνες ανακαλύψεις…

«Ανατριχιαστικό» – Daily Telegraph

«Εξαιρετικά συναρπαστικό» – Sunday Express



FREDRIK BACKMAN

H γιαγιά μου ζήτησε να σaς πω συγγνώμη (Μτφρ.: Γιώργος Μαθόπουλος)

Η Έλσα είναι επτά χρονών και δεν μοιάζει με κανένα άλλο κορίτσι στην ηλικία της. Η γιαγιά της είναι εβδομήντα επτά ετών και εντελώς τρελή – είναι τρελή για δέσιμο. Είναι όμως και η καλύτερη φίλη της Έλσας – αλλά και η μόνη φίλη που έχει. Τα βράδια η Έλσα βρίσκει καταφύγιο στις ιστορίες φαντασίας της γιαγιάς της, εκεί όπου όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και κανείς δεν φέρεται με το ζόρι φυσιολογικά. Όταν η γιαγιά της Έλσας πεθαίνει αφήνοντας πίσω της μια σειρά με απολογητικά γράμματα με παραλήπτες τους ανθρώπους που αισθάνθηκε ότι είχε αδικήσει, η μεγαλύτερη περιπέτεια της Έλσας ξεκινάει. Τα γράμματα της γιαγιάς της θα την οδηγήσουν σε μια πολυκατοικία με μεθύστακες, τέρατα, άγρια σκυλιά και μπαμπόγριες, αλλά θα την φέρουν και πιο κοντά στην αλήθεια που κρύβουν τα παραμύθια και τα φανταστικά βασίλεια, όπως επίσης και σε μια γιαγιά που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Το μυθιστόρημα του Fredrik Backman είναι γραμμένο με την ίδια κωμική ευστοχία και το ευαίσθητο, ζωηρό και πνευματώδες ύφος του Ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Οβ, του πρώτου του βιβλίου και παγκόσμιου μπεστ-σέλερ που τον καταξίωσε ως συγγραφέα. Είναι μια υπέροχη ιστορία για τη ζωή και τον θάνατο καθώς επίσης και για ένα από τα πλέον σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα: το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός.



OSCAR HIJUELOS (Όσκαρ Ιχουέλος)

Το κορίτσι απ’ την Αβάνα (Μτφρ.: Βασίλης Χατζηδημητράκης)

Ένα πανέμορφο κορίτσι, ένας βιρτουόζος τρομπετίστας του mambo, ένας μεγάλος έρωτας με φόντο την Αβάνα της δεκαετίας του ’50.

Η Μαρία είναι πλέον εξήντα ετών. Ζει στο Μαϊάμι με την κόρη της, την Τερέζα, παραμένοντας μια όμορφη, γοητευτική γυναίκα. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, η Μαρία δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της τον φτωχό μουσικό Νέστορ Καστίγιο, τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε παράφορα και συνάμα ράγισε την καρδιά του – δίνοντάς του την έμπνευση για να γράψει το μεγάλο χιτ των Mambo Kings, “Beautiful Maria of My Soul”. Καθώς επιστρέφει με τη μνήμη της στις λαμπερές και πικάντικες μέρες και νύχτες της Αβάνας της νιότης της, αφηγείται την ιστορία της ζωής της μέσα από μια εντελώς νέα προοπτική.

Στο ακροτελεύτιο μυθιστόρημά του ο Oscar Hijuelos παρουσίασε τη συνέχεια της εκπληκτικής ιστορίας του The Mambo Kings Play Songs of Love, του βιβλίου που του χάρισε το Βραβείο Πούλιτζερ τo 1990.



PHILIP KERR

Η άλλη πλευρά της σιωπής (Μτφρ.: Γιώργος Μαραγκός)

Γαλλική Ριβιέρα, 1956. Κοσμογυρισμένος και κυνικός, ο Μπέρνι Γκούντερ δουλεύει με ψευδώνυμο ως κονσιέρζ σε ξενοδοχείο. Οι προσπάθειές του να μείνει μακριά από φασαρίες αποτυγχάνουν όταν μια γνωριμία του από τον πόλεμο τον εμπλέκει σε ένα σκοτεινό σχέδιο εκβιασμού.

Ο Μπέρνι έχει αρχίσει να νοσταλγεί τη ζωή του ντετέκτιβ, όταν το παρελθόν τού χτυπάει την πόρτα με τη μορφή του Χάρολντ Χένιχ, ενός πρώην λοχαγού στις υπηρεσίες ασφαλείας των Ναζί – του ανθρώπου που, το 1945, ήταν υπεύθυνος για το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ αυτών και της γυναίκας που αγαπούσε ο Μπέρνι. Ο Χένιχ πλέον απολαμβάνει τη μεγάλη ζωή κάνοντας καριέρα ως εκβιαστής.

Ο στόχος του Χένιχ στην Κυανή Ακτή είναι ένας διάσημος κάτοικος με σκοτεινό παρελθόν και πολλά να κρύψει – ο συγγραφέας, Σόμερσετ Μωμ. Η κοινή τους αγάπη για το μπριτζ φέρνει τον Μπέρνι σε μια υπέροχη βίλα, όπου ο Μωμ τού αναφέρει την ύπαρξη μιας ενοχοποιητικής φωτογραφίας. Τραβηγμένη το 1937, δείχνει τον Μωμ ανάμεσα σε ένα γκρουπ γυμνών αντρών δίπλα σε μια πισίνα – ένας από αυτούς είναι ο διαβόητος κατάσκοπος και ομοφυλόφιλος Γκάι Μπέρτζες, ο οποίος, μαζί με τον Ντόναλντ Μακλίν, αυτομόλησε πρόσφατα στη Μόσχα. Ο Χένιχ έχει στην κατοχή του τη φωτογραφία και απαιτεί 50 χιλιάδες δολάρια για να την επιστρέψει.

Ο Μπέρνι διστάζει να γίνει ο πράκτορας του Μωμ, αλλά η προηγούμενη ζωή του τον έχει κάνει εξίσου ευάλωτο στον εκβιασμό με τον ίδιο τον Μωμ. Και όχι μόνο αυτό – θέλει να πάρει πίσω το αίμα του από τον Χένιχ.



PHILIP KERR

False Nine (Μτφρ.: Γιώργος Μαραγκός)

Τι κι αν το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίζεται τίμια. Ο Σκοτ Μάνσον πρέπει να φύγει από την Αγγλία. Η σταδιοδρομία του ως προπονητή στην ποδοσφαιρική ομάδα της Λόντον Σίτι έχει τελειώσει. Δεν αντέχει πλέον να βλέπει την ομάδα να κατεβαίνει στους αγώνες χωρίς αυτόν.

Το να βρει όμως δουλειά στον γεμάτο αστέρια κόσμο του διεθνούς ποδοσφαίρου είναι πιο δύσκολο απ’ όσο φαίνεται. Μια νέα θέση που του προσφέρουν στη Σανγκάη αποδεικνύεται πως είναι μέρος μιας περίπλοκης κομπίνας. Και στη Βαρκελώνη, δεν τον προσλαμβάνουν ως προπονητή αλλά ως ντετέκτιβ. Το αστέρι της Μπαρτσελόνα έχει εξαφανιστεί και πρέπει να τον βρουν το συντομότερο δυνατόν. Ο Σκοτ έχει έναν μήνα περιθώριο για να τον εντοπίσει. Καθώς ακολουθεί τα ίχνη του ποδοσφαιριστή από το Παρίσι στην Αντίγκουα, στην πορεία συναντά διεφθαρμένους άντρες, διαβολικές γυναίκες και φτάνει κοντά στη σάπια καρδιά του υπέροχου παιχνιδιού…



JANE THYNNE

The Winter Garden (Μτφρ.: Φίλιππος Χρυσόπουλος)

Βερολίνο, 1937. Η πόλη ακτινοβολεί αίγλη και φιλοδοξία. Όμως ο κίνδυνος παραμονεύει σε κάθε σκιά…

Το πρωί, η Κλάρα Βάιν είναι ηθοποιός στα διάσημα στούντιο της Ufa, ενώ το βράδυ μεταμορφώνεται σε μυστική πράκτορα για λογαριασμό της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όταν μια κοπέλα βρίσκεται άγρια δολοφονημένη στον κήπο της φημισμένης Σχολής για Νύφες στο Βερολίνο, όπου νεαρές γυναίκες εκπαιδεύονται για να γίνουν σύζυγοι αξιωματικών των Ες Ες, η Κλάρα σύντομα ανακαλύπτει ότι ο φόνος συνδέεται με ένα πολύ πιο απειλητικό μυστικό.

Καθώς ο Έντουαρντ ο Όγδοος, ο οποίος έχει παραιτηθεί πρόσφατα από τον θρόνο, και η σύζυγός του, Γουόλις, ετοιμάζονται να επισκεφθούν το Βερολίνο, κι ενώ οι αδελφές Μίτφορντ μαγεύουν την κοινωνική σκηνή, η Κλάρα πρέπει να κινηθεί με άκρα μυστικότητα για να μάθει την αλήθεια και κατόπιν να τη μεταφέρει στο Λονδίνο. Το μονοπάτι που ακολουθεί είναι γεμάτο κινδύνους, και θα χρειαστεί να επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις της για να επιβιώσει…

«Ένα εξαιρετικά απολαυστικό βιβλίο: διαθέτει γρήγορο ρυθμό, ωραία ατμόσφαιρα και μεγάλο σασπένς.» – Mail on Sunday

«Η ατμόσφαιρα καταστολής, τρόμου και ναζιστικής ύβρεως στην προπολεμική Γερμανία περιγράφεται με γλαφυρότητα σε μια συναρπαστική και ταυτόχρονα μελαγχολική ιστορία.» – Literary Review

J. K. JOHANSSON

Το τελευταίο πάρτι της Λάουρα (Μτφρ.: Γιώτα Λαγουδάκου)

Τι συνέβη πραγματικά στη Λάουρα Άντερσον;

Στο πρώτο μέρος της Τριλογίας του Πάλοκασκι, μια δεκαπεντάχρονη μαθήτρια, η δημοφιλής και ασυμβίβαστη Λάουρα, εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ίχνη πίσω της, στη διάρκεια ενός πάρτι δίπλα στη θάλασσα για το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την εξαφάνισή της πληθαίνουν όταν οι γονείς της αποφασίζουν να ενεργοποιήσουν μια σελίδα στο Facebook, με την ελπίδα όποιος γνωρίζει το παραμικρό στοιχείο για την υπόθεση της κόρης τους να επικοινωνήσει μαζί τους. Η φήμη που κυκλοφορεί στην κοινωνία του Πάλοκασκι είναι ότι η Λάουρα είχε άστατη ερωτική ζωή.

O σάλος από την εξαφάνιση της νεαρής κοπέλας δε λέει να καταλαγιάσει. Η υπόθεση ανατίθεται στον επιθεωρητή Κόρχονεν, πρώην συνάδελφο της Μία, ειδική παιδαγωγού στο σχολείο του Πάλοκασκι, η οποία στο παρελθόν εργαζόταν στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η Μία θα εμπλακεί ενεργά, με τη βοήθεια του αδελφού της, του Νίκε, ο οποίος εργάζεται ως ψυχολόγος στο σχολείο και φαίνεται ότι διατηρούσε σχέση εμπιστοσύνης με τη Λάουρα.

Τι συνέβη λοιπόν στη Λάουρα Άντερσον; Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα μυστηρίου στην παράδοση των σκανδιναβικών αστυνομικών και του Twin Peaks.

Πίσω από το ψευδώνυμο J.K. Johansson κρύβεται μια ομάδα έμπειρων Φινλανδών συγγραφέων που λατρεύουν τα σκανδιναβικά αστυνομικά μυθιστορήματα και τις σειρές του HBO.



Non-fiction/ΔΟΚΙΜΙΑ



JOHN KAY

Με τα λεφτά των άλλων (Μτφρ.: Μαρία-Αριάδνη Αλαβάνου)

Ο διακεκριμένος οικονομολόγος Τζον Κέι υποστηρίζει ότι η κερδοφορία του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι εν μέρει απατηλή και εν μέρει οφείλεται στην ιδιοποίηση πλούτου που δημιουργείται αλλού – τα λεφτά των άλλων. Δείχνει επίσης ότι ο τομέας αυτός έχει υπερμεγεθυνθεί και αποσπαστεί από τις απλές επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή, έχοντας μετατραπεί σε έναν κλάδο που κυρίως συναλλάσσεται με τον εαυτό του, μιλάει μόνο μαζί του και τον κρίνει με κριτήρια που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι ο κόσμος έχει υιοθετήσει αυτά τα κριτήρια, συνδράμοντας έτσι στην επιβίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που λόγω απληστίας και κακοδιαχείρισης έχουν επιφέρει κρίσεις και χρεωκοπίες. Στο Με τα λεφτά των άλλων, ο Τζον Κέι παρουσιάζει με το απαράμιλλο στιλ του τα λάθη και τα προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα προτείνοντας παράλληλα λύσεις για την επόμενη μέρα.

«Θα έπρεπε να διαβαστεί από όλους όσοι ενδιαφέρονται να αποτρέψουν την επόμενη κρίση … ο συγγραφέας στηλιτεύει τα προσχήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και αμφισβητεί ότι οι υψηλές ανταμοιβές του αντανακλούν την πραγματική οικονομική συμβολή του. Σπανίως θα βρει ο αναγνώστης μια σελίδα χωρίς μια αιχμηρή παρατήρηση ή έναν μεστό νοήματος αφορισμό». Economist

«Γραμμένο υπέροχα και εξαιρετικά έγκυρο.» Independent

«…Θα πρότεινα ότι ακόμη και στο πιο υπερφορτωμένο ράφι με βιβλία θα έπρεπε να βρούμε χώρο για τη σοφία και την ανθρωπιά του Τζον Κέι. Δεν έχω διαβάσει καλύτερη αφήγηση για την πλανημένη μαζική ψυχολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα ή πιο πειστική συνόψιση των τολμηρών αλλαγών που θα μπορούσαν να τον κάνουν να λειτουργεί καλύτερα». Martin Vander, Literary Review

«Ο κ. Κέι είναι λαμπρός συγγραφέας». Burton G. Malkiel, Wall Street Journal

«[Ο Κέι ] μεταδίδει με απαράμιλλο τρόπο τα οικονομικά στο μη ειδικό ακροατήριο … πρόκειται για μια λαμπρή συμβολή στη συζήτηση που διεξάγεται όχι μόνο για το μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά για το πώς θα έπρεπε να διοικούμε την οικονομία μας». Felix Martin, New Statesman

«Θαυμάσιο … η καλύτερη απόδειξη που θα μπορούσαμε, πιθανώς, να βρούμε για τις ικανότητες του Κέι (ως οικονομολόγου, διανοητή και συγγραφέα)». Andrew Haldane, Prospect

«Ο Τζον Κέι είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και εύληπτους συγγραφείς για τα οικονομικά της σημερινής Βρετανίας». Morning Star

«Αποδομεί με θαυμάσιο τρόπο τους μύθους και τις ψευδείς πεποιθήσεις – ο Κέι μπορεί να βλέπει τα ουσιώδη που άλλοι δεν βλέπουν». Nassim N. Taleb, συγγραφέας του The Black Swan

MADSEN PIRIE

Πώς να κερδίσετε κάθε αντιπαράθεση (προσωρινός τίτλος) (Μτφρ.: Σοφία Ανδρεοπούλου)

Στο πνευματώδες και ανατρεπτικό βιβλίο του, ο Madsen Pirie δείχνει στον αναγνώστη πώς να επικρατεί στις αντιπαραθέσεις που ανοίγει σε έντυπα, στην παμπ, στη συζήτηση με ένα φίλο ή στα social media. Ο Pirie παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για να θριαμβεύει κανείς παντού, από τις απλές, καθημερινές συζητήσεις μέχρι τις επίσημες, δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Χρησιμοποιώντας καίρια παραδείγματα, ο συγγραφέας αναλύει τις πιο συχνές λογικές πλάνες που ανακύπτουν στην επιχειρηματολογία. Στους περισσότερους ανθρώπους αρέσει να πιστεύουν πως διαθέτουν καθαρή σκέψη και λογική, ωστόσο όλοι οι αναγνώστες θα βρουν στο βιβλίο αυτό λογικές πλάνες στις οποίες έχουν υποπέσει κάποια στιγμή. Το Πώς να κερδίζετε κάθε αντιπαράθεση υποδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους ο αναγνώστης μπορεί να ενδυναμώσει τη σκέψη του και ταυτόχρονα να μάθει να εντοπίζει τις αδυναμίες που υπάρχουν στα επιχειρήματα των συνομιλητών του. Δείχνει, επίσης, πώς μπορεί κανείς να είναι εσκεμμένα παράλογος και εντούτοις να καταφέρνει στο τέλος να επικρατεί σε κάθε λεκτική διαμάχη.

FRANÇOISE DOLTO

Η περίπτωση Ντομινίκ (επανέκδοση)

Το σημαντικό αυτό έργο περιγράφει μια θεραπεία: τη θεραπεία ενός εφήβου ολότελα χαμένου σ’ έναν κόσμο χωρίς αναφορές, ιδιαίτερα στον χώρο και στον χρόνο, και που, στην ερημιά του λόγου, ψάχνει για μια συνάντηση. Μέσω αυτής επιθυμεί να επιστρέψει σε έναν κόσμο με τάξη. Η Φρανσουάζ Ντολτό σημειώνει με ακρίβεια καθετί που της λένε, τόσο οι γονείς όσο και το παιδί, συμπληρώνοντας έτσι τον φάκελο (μαζί και το πρότυπο σχέδιο) του υλικού που συνοδεύει τη σχέση της μεταβίβασης. Το θεμελιώδες έργο της επιστήμης της παιδοψυχανάλυσης.

ΠΟΙΗΣΗ

Κωστής Παλαμάς – Ανθολογία

ανθολόγηση: Κώστας Χατζηαντωνίου

Ανθολογία 1970 (προσωρινός τίτλος)

ανθολόγηση: Βαγγέλης Χατζηβασιλείου

Ντίνος Σιώτης – Ποιήματα 1969-1999

Μανόλης Πρατικάκης – 60 + 1 αγαπημένα ποιήματα

Ευτυχία-Αλεξάνδρα Λουκίδου – Αφόρετα θαύματα

Χάρης Ψαρράς – Gloria in Excelsis

Ζήσης Αϊναλής – Τα παραμύθια της έρημος

Παναγιώτης Λογγινίδης – Έρως και άλλα υγρά στοιχεία

Έφη Κατσουρού – Γεωγραφία προσώπου

Γιάννης Κωσταρής – Εθεάθην μισός