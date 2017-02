0 Google LinkedIn

Αφορμή για γέλιο ήταν η λανθασμένη ανακοίνωση του νικητή για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Το La La Land ανακοινώνεται ως νικητής και λίγη ώρα μετά αποκαλύπτεται ότι Γουόρεν Μπίτι και Φέι Νταναγουέι είχαν λάθος φάκελο στα χέρια τους και ότι πραγματικός νικητής είναι το Moonlight.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν άφησαν την ευκαιρία για… τρολάρισμα να πάει χαμένη.

Ο Μπίλι Κρίσταλ γράφει στο Twitter: «Υπέροχο φινάλε. Μακάρι να είχε συμβεί και το ίδιο και την ημέρα των εκλογών», ενώ ο Σεθ ΜακΦάρλαν λέει: «Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα: εκατομμύρια Αμερικάνοι ψήφισαν παράνομα».

Άλλοι έσπευσαν να κατηγορήσουν τη Ρωσία ότι «χάκαρε» τον Γουόρεν Μπίτι, ενώ ο λογαριασμός του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe λέει στα Όσκαρ: «Καλέστε μας. Ξέρουμε τι να κάνουμε» (με αφορμή την αντίστοιχη γκάφα του παρουσιαστή στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος).

Amazing ending. Wish that had happened on Election Day.

— Billy Crystal (@BillyCrystal) February 27, 2017

You know what the problem is — millions of Academy members voted illegally.

— Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) February 27, 2017

So sad how the Russians hacked Warren Beatty.

— Ronan Farrow (@RonanFarrow) February 27, 2017

Have your people call our people – we know what to do. #Oscars #MissUniverse

— Miss Universe (@MissUniverse) February 27, 2017

IF ANYONE FROM THE IN MEMORIUM IS STILL ALIVE PLEASE LET US KNOW

— billy eichner (@billyeichner) February 27, 2017

I wrote the ending of the academy awards 2017. @jimmykimmel we really got them!

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) February 27, 2017

Καλέστε έναν ειδικό να συνεννοηθούμε https://t.co/swM8w207or

— Δημήτρης Ντιέξ (@dimitrisdx) February 27, 2017

#κιαλλολαθος Τελικά νικητής ήταν το Manchester by the Sea! Ματ Ντέιμον εσύ πείραξες τις καρτέλες! #OscarsCinepivates

— Antonis Gkoumas (@AntonisGkoumas) February 27, 2017

when life imitates art imitates life imitates art imitates #oscars pic.twitter.com/ccRq7oHGcL

— Dominick Nero (@dominicknero) February 27, 2017