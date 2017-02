0 Google LinkedIn

Τη δυνατότητα σε όσους/όσες είναι σε σχέσεις εξ αποστάσεως να προβούν σε δραστηριότητες που θα είχαν εάν ήταν κοντά (ακόμα και μασάζ) φιλοδοξούν να δώσουν νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο εργαστήριο του Κάρμαν Νοϊστέντερ στο Simon Fraser University στον Καναδά.

Μεταξύ αυτών είναι και ένα ζεύγος διασυνδεδεμένων γαντιών, των Flex-N-Feel. Όταν κάμπτονται τα δάχτυλα σε ένα γάντι, τότε οι κινήσεις μεταδίδονται στο αντίστοιχο γάντι που φορά ο/η παρτενέρ, με αποτέλεσμα να μπορεί να τις «νιώσει». Για να «πιάνονται» οι κινήσεις, οι αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι με ένα microcontroller: Οι αισθητήρες αυτοί παρέχουν μια «τιμή» για κάθε κάμψη, και η αίσθηση μεταδίδεται στο «feel» γάντι μέσω εξαρτήματος WiFi.

Οι αισθητήρες είναι στρατηγικά τοποθετημένοι στην κάτω πλευρά των δαχτύλων (την πλευρά της παλάμης) για να γίνεται καλύτερα αισθητό το άγγιγμα. Επίσης, υπάρχει ένας μαλακός διακόπτης και στα δύο γάντια, που επιτρέπει και στους δύο παρτενέρ να «εκκινήσουν» το άγγιγμα.

«Οι χρήστες μπορούν να προβαίνουν σε τρυφερές χειρονομίες, όπως άγγιγμα του προσώπου, κράτημα χεριών και αγκαλιές» λέει ο Νοϊστέντερ. «Η πράξη της κάμψης ενός δαχτύλου είναι ένας τρυφερός και διακριτικός τρόπος να μιμηθείς την αίσθηση του αγγίγματος».

Προς το παρόν τα γάντια βρίσκονται ακόμα σε στάδιο πρωτοτύπου, και οι δοκιμές είναι σε εξέλιξη. Προς το παρόν, το σετ επιτρέπει one way άγγιγμα εξ αποστάσεως μεταξύ των παρτενέρ, ωστόσο ο Νοϊστέντερ λέει πως ένα δεύτερο, βελτιωμένο σετ, θα μπορούσε να επιτρέπει και στους δυο να μοιράζονται αγγίγματα ταυτόχρονα.

Άλλα projects επικεντρώνονται σε διαμοιραζόμενες εμπειρίες, περιλαμβανομένου ενός συστήματος video conferencing εικονικής πραγματικότητας, που επιτρέπει σε κάποιον να «δει μέσα από τα μάτια» ενός παρτενέρ που βρίσκεται σε απόσταση, καθώς και άλλο ένα που επιτρέπει σε χρήστες να κάνουν video-stream τις δραστηριότητες ενός παρτενέρ που βρίσκεται μακριά σε έναν που βρίσκεται στο σπίτι (Be With Me).

Στο μεταξύ, οι ερευνητές μελετούν επίσης τη χρήση ρομπότ τηλεπαρουσίας για να φέρουν κοντά ζευγάρια και να προβαίνουν μαζί σε δραστηριότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση ενός ρομπότ της Suitable Technologies που έχει εγκατασταθεί σε αρκετά σπίτια στο Βανκούβερ και συνδέεται με άλλες χώρες του κόσμου, περιλαμβανομένης της Ινδίας και της Σιγκαπούρης. Οι ερευνητές συνεχίζουν να παρακολουθούν το πώς χρησιμοποιείται το ρομπότ: Ενδεικτικά, ένα ζευγάρι σχεδίαζε ένα «ραντεβού» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με τα δύο άτομα να βρίσκονται στο Βανκούβερ και το Βανκούβερ Άιλαντ.