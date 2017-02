0 Google LinkedIn

Το 48 αποκαλύφθηκε και έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Μας έφερε αντιμέτωπους με τους ίδιους μας τους εαυτούς. Μας «ξύπνησε».

Έχουμε 24 ώρες μέσα σε μία μέρα και ο ποιοτικός χρόνος που περνάμε με την οικογένεια είναι μόλις 48 λεπτά τη μέρα, βάσει έρευνας που έγινε από τη Focus Bari για τις συνήθειες της ελληνικής οικογένειας, τον Δεκέμβριου του 2016 για λογαριασμό της Vodafone.

Η Vodafone αφού μας ταρακούνησε, έρχεται να μας πει ότι αξίζει να απολαμβάνουμε στο μέγιστο τον ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μας, δίνοντας μας επιπλέον επιλογές για να τον αξιοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε.

Με το Vodafone Thank you έχετε τόσες επιλογές αποκλειστικά για την οικογένεια, για να διαλέξετε αυτή που θέλετε. Είστε τύποι των burgers; Μπείτε στο Vodafone Thank you και πάρτε την προσφορά.

Και κάτι τελευταίο που μας έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση. Πρώτη φορά βλέπουμε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών να παροτρύνει τους συνδρομητές της να κλείσουν το κινητό τους για να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί σαν οικογένεια! Αφού βρήκε αυτή το θάρρος να το πει, μήπως πρέπει να βρεις και εσύ το θάρρος να το κάνεις; Γιατί η καλύτερη σύνδεση είναι αυτή της οικογένειας….