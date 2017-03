0 Google LinkedIn

Η Vodafone ανακοινώνει ότι έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πάροχος Internet of Things (ΙοΤ) που υπερέβη τις 50 εκατομμύρια συνδέσεις, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανάπτυξη για τα δεδομένα της βιομηχανίας, της τάξης του ενός εκατομμυρίου νέων συνδέσεων τον μήνα και καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της υγείας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Οι τεχνολογίες ΙοΤ που χρησιμοποιεί η Vodafone, αξιοποιούν τα ιδιόκτητα εταιρικά δίκτυα του ομίλου, τα δίκτυα συνεργαζόμενων εταιριών καθώς και δίκτυα τρίτων παρόχων κινητών επικοινωνιών, προκειμένου να παρέχουν στους πελάτες απλές και ενοποιημένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας που καλύπτουν σχεδόν όλες τις χώρες του πλανήτη.

Οι τεχνολογίες ΙοΤ τείνουν να επιτύχουν την κρίσιμη μάζα που απαιτείται στις εφαρμογές για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ αποτελούν βασικό πεδίο έρευνας και ανάπτυξης για μία ευρεία γκάμα εταιριών τεχνολογικών προϊόντων που απευθύνονται σε καταναλωτές.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Βαρόμετρο της Vodafone για ΙοΤ:

Το 24% του προϋπολογισμού για τεχνολογίες πληροφορικής των επιχειρήσεων επενδύεται στο IoT

To 76% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών IoT είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης

To 48% των εταιριών που έχουν υιοθετήσει το IoT, δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το IoT για να υποστηρίξει επιχειρηματικό μετασχηματισμό μεγάλης κλίμακας

To 86% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό κλάδο — περιλαμβανομένων εταιριών εξόρυξης, κατασκευών και διαχείρισης αποβλήτων — αναφέρουν «σημαντικά» έσοδα από την εφαρμογή του IoT.

Η Vodafone σημειώνει διψήφια ετήσια ανάπτυξη εσόδων στο IoT από το 2011, όταν και δημιούργησε μία χωριστή επιχειρηματική μονάδα που επικεντρώνεται στις τεχνολογίες machine-to-machine (M2M).

Ο όμιλος σήμερα αναγνωρίζεται ως ηγέτης της αγοράς στο IoT παγκοσμίως, θεωρούμενος από τη Gartner ως «Ηγέτης» στην έρευνα Magic Quadrant για τη διαχείριση Υπηρεσιών M2M παγκοσμίως για το 2016 για τρίτη συνεχή χρονιά και ως «σταθερός παγκόσμιος ηγέτης» σε υπηρεσίες IoT από τη Machina Research στην έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης Παρόχων Υπηρεσιών Επικοινωνιών που διενήργησε για το 2016.

Πρόκειται για την πέμπτη συνεχή χρονιά στην οποία η Vodafone κατέχει ηγετική θέση στην εν λόγω έκθεση.

Ο Ivo Rook, διευθυντής IoT της Vodafone, δήλωσε σχετικά: «H Vodafone ήταν ένας από τους πρώτους πιστούς υποστηρικτές των δυνατοτήτων που το Internet of Things παρέχει ώστε να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο και τη ζωή των ανθρώπων.

Tο ορόσημο των 50 εκατομμυρίων συνδέσεων συνιστά απόδειξη της συνεχιζόμενης αφοσίωσης και δέσμευσής μας στην καινοτομία σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο και δυναμικό τομέα».

Σχετικά με το Vodafone Group

Η Vodafone αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και παρέχει μία σειρά υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων, δεδομένων, καθώς και σταθερών επικοινωνιών.

Η Vodafone δραστηριοποιείται στις κινητές επικοινωνίες σε 26 χώρες, συνεργάζεται με δίκτυα κινητής τηλεπικοινωνίας σε άλλες 49, και παρέχει υπηρεσίες σταθερής επικοινωνίας σε 17 αγορές.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Vodafone διέθετε 470 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας και 14,3 εκατομμύρια συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.vodafone.com.