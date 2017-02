0 Google LinkedIn

Σε νέα ενημέρωση των εμπόρων, προχωρά ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, μετά από σχετική ενημέρωση που εστάλη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ενημερώνει τους συναδέλφους εμπόρους για τα εξής:

Σας κάνουμε γνωστό ότι εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) σχετικά με την ενημέρωση του καταναλωτή για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα, σύμφωνα με την οποία: «Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής: “Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ”, “CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD”.

Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.

Η νέα νομοθεσία, πρέπει να εφαρμοστεί πιστά διότι για τη μη τήρηση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπαγγέλτως διενεργούμενου ελέγχου».