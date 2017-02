0 Google LinkedIn

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία του σε Ευρωπαϊκά προγράμματα τα τελευταία χρόνια και προσπαθώντας να διευρύνει τους ορίζοντες και τη δικτύωσή του όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο συμμετείχε κατά τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου στη συνάντηση του προγράμματος CLICK ON (Connecting Leads Into Comprehensive Knowledge Of Networking) που έλαβε χώρα στο Κάουνας της Λιθουανίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Στο πρόγραμμα CLICK ON συμμετέχουν 12 χώρες, Κροατία, Ισπανία, Κύπρος, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Βοσνία, Σερβία, Αλβανία, Ιορδανία, Αίγυπτος και Ελλάδα την οποία εκπροσώπησαν το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου και η ΜΚΟ Open Youth Corner. Κύριο θέμα του προγράμματος ήταν η έννοια του ενεργού πολίτη τόσο στον πραγματικό, όσο και στον ψηφιακό κόσμο και βασικοί στόχοι του να ενισχύσει την υπεύθυνη και ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις που σχετίζονται με το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την πολυπολιτισμικότητα και την κοινωνική ένταξη μειονεκτούντων ομάδων, όπως επίσης να προωθήσει μέτρα και πρακτικές κατά των διακρίσεων, της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού στο Διαδίκτυο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες, παρουσιάσεις, εργασία σε ομάδες και επισκέψεις σε διάφορους φορείς τόσο στο Κάουνας, όσο και στο Βίλνιους που είναι η πρωτεύουσα της χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο των Εθνών στο Βίλνιους, ένα χώρο έκφρασης των διαφόρων εθνοτήτων που ζουν στη Λιθουανία. Κάθε εθνότητα έχει το δικό της γραφείο και μπορεί να χρησιμοποιήσει τους χώρους του κτιρίου για εκθέσεις, ομιλίες, γιορτές κλπ.

Στη Λιθουανία ζούνε περίπου 160 Έλληνες

Στη Λιθουανία υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αναγνωρισμένων εθνοτήτων – περίπου 150 – και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας της το 1990, πρόσφερε σε όσους διέμεναν στην επικράτειά της, έστω κι αν δε μιλούσαν τη Λιθουανική γλώσσα, τη δυνατότητα να αποκτήσουν την υπηκοότητά της. Δε θα μπορούσε να λείπει φυσικά και η Ελληνική κοινότητα, την πρόεδρο της οποίας είχαν τη χαρά να συναντήσουν ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του ΣΔΕ Βόλου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η κ. Εβελίνα Παουλάβιτσιενε ανέφερε ότι στη Λιθουανία ζούνε περίπου 160 Έλληνες, περισσότεροι από τους οποίους έχουν καταγωγή από τον Πόντο και περιέγραψε με λεπτομέρειες τη ζωή, τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμά των κατοίκων της μικρής αυτής χώρας της Βαλτικής. Η Ελληνική κοινότητα, αν και δεν αριθμεί πολλά μέλη, είναι ιδιαίτερα δραστήρια, καθώς πέρα από διάφορες εκδηλώσεις και γιορτές που διοργανώνει, λειτουργεί τμήματα χορού και εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, τα οποία είναι αρκετά δημοφιλή.

Ήταν μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συνάντηση, που κάλυψε πλήρως τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα της οποίας θα βοηθήσουν το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου να επεκτείνει τη δικτύωσή του και να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ενηλίκων.