Άγιαξ: Έλιωσε τον τίτλο και έφτιαξε αστέρια για όλους τους κατόχους διαρκείας! (vid)

Τρομερή κίνηση από τον Άγιαξ που πρωτοτυπεί και αποδεικνύει πόσο επενδύει στη σχέση ομάδας – κόσμου. Έλιωσε τον τίτλο του φετινού πρωταθλήματος και έφτιαξε αστέρια που θα δοθούν σε όλους τους κατόχους διαρκείας!

Ο Αίαντας κατέκτησε την κορυφή της Eredivisie, ανανέωσε και ο Τεν Χααγκ για να συνεχίσει το έργο του στην άκρη του πάγκου και οι θριαμβευτές σκέφτηκαν πως ήθελαν ν’ ανταποδώσουν προς τον κόσμο την τρομερή στήριξη που αισθάνθηκαν από τους οπαδούς, ακόμα κι αν η πανδημία κράτησε κλειστό το γήπεδο για εκείνους.

Στο βίντεο που δημιούργησαν και παρουσίασαν από τον ολλανδικό σύλλογο, ο τίτλος του πρωταθλήματος λιώνει με ειδική επεξεργασία, δημιουργούνται μικρά ασημένια αστέρια από το υλικό και αυτά θα κατευθυνθούν προς τους 42.000 κατόχους διαρκείας της ομάδας!

Ajax are melting down their league trophy so all 42,000 season ticket holders can have a piece of history ⭐️

What a club 👏

(via @AFCAjax)pic.twitter.com/tmtmScpsyL

