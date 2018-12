0 SHARES Share Tweet

Τη σφραγίδα στη συνεργασία του με τον 66χρονο Ρικ Πιτίνο έβαλε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.

Μετά την άφιξη του Αμερικανού τεχνικού στην Ελλάδα και αφότου έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, ο «εξάστερος» ανακοίνωσε και επίσημα ότι του αναθέτει την τεχνική ηγεσία.

Όπως είναι γνωστό, το συμβόλαιο του Πιτίνο θα έχει διάρκεια ως τη λήξη της τρέχουσας σεζόν, με την ΚΑΕ να παραθέτει και κάποια στοιχεία της μεγάλης καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρικ Πιτίνο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Ρικ Πιτίνο έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Τετάρτης (26/12) και αμέσως μετά πήγε στο ΟΑΚΑ και έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

Ο Ρικ Πιτίνο γεννήθηκε στις 18/9/1952 στη Νέα Υόρκη, ασκεί την προπονητική από 1974 και από το 2013 είναι μέλος του Basketball Hall Of Fame! Έπειτα από μία σύντομη καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης ως παίκτης, αποφάσισε να στραφεί στη προπονητική. Ξεκίνησε την καριέρα του αρχικά από τη θέση του βοηθού προπονητή στο Hawaii (1974-1976), ενώ ακολούθησε το Syracuse (1976-1978). Το 1978, σε ηλικία 25 ετών, χρίστηκε head coach στο Boston University (1978-1983).

Η εξαιρετική του δουλειά άνοιξε για εκείνον τις πύλες του ΝΒΑ. Οι New York Knicks τον προσέλαβαν στο τεχνικό τους επιτελείο (1983-1985), πριν επιστρέψει στο Providence (1985-1987) για δύο χρόνια. Το 1987 ο κ. Πιτίνο ανέλαβε την ομάδα της Νέας Υόρκης μέχρι το 1989 με εξαιρετική πορεία. Οι Knicks έφτασαν σε τίτλο στην περιφέρειά τους για πρώτη φορά μετά από περίπου είκοσι χρόνια.

Από το 1989 ως το 1997 βρέθηκε στο “τιμόνι” του πανεπιστημίου του Kentucky, με το οποίο διέγραψε εξαιρετική πορεία, που είχε ως αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NCAA το 1996 με ρεκόρ νικών 34-2! Η δεύτερη ομάδα του στον μαγικό κόσμο του NBA ήταν οι Boston Celtics, όπου και παρέμεινε για τέσσερα χρόνια (1997-2001). Ο Ρικ Πιτίνο έφτασε ξανά στη κορυφή του NCAA (2013) με το Louisville και έγινε έτσι ο μόνος τεχνικός προπονητής με δύο τίτλους σε δύο διαφορετικά Πανεπιστήμια.

Έχοντας ως ρεκόρ 647 νικών σε σύνολο 1039 αγώνων στο NCAA αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα και ήταν αυτό που τον οδήγησε στην ύψιστη τιμή του Hall Of Fame, το 2013».

Ο Ρικ Πιτίνο μάλιστα πέφτει κατευθείαν στα βαθιά! Ο θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ θα κάνει ντεμπούτο στον «πράσινο» πάγκο δεν στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ την Παρασκευή (28/12) για τη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.