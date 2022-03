Αποτελέσματα, βαθμολογίες και επόμενες αγωνιστικές στη Β’ ΕΠΣΘ

2 Shares Share Tweet

Ο ΕΛ Νηλέας και ο Μαγνησιακός ήταν οι κερδισμένοι από την πρώτη αγωνιστική των play off μετά τις νίκες επί Α.Π.Ο.Β. και Κένταυρου Ν.Π. Η αγωνιστική στιγματίστηκε από την διακοπή του αγώνα του Πανιωνίου με τον Άνθιμο Γαζή και τη διακομιδή δύο ποδοσφαιριστών των φιλοξενουμένων στο Νοσοκομείο, με την ΕΠΣΘ να αποφασίζει για την τύχη του αγώνα, τις επόμενες ημέρες. Στα play out η Σκόπελος πέρασε από το Στεφανοβίκειο με 1-7 εις βάρος της Χλόης, ενώ ο Άθλος γνώρισε την ήττα από τους Ν.Α. Νίκης με 4-2. Τέλος, οι Νέοι Αγίας Άννας ήταν καταιγιστικοί στην έδρα του Αχιλλέα με το τελικό σκορ (1-6) να δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους. Τόσο τα play off όσο και τα play out συνεχίζονται το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Play off

Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής

ΕΛ Νηλέας-Α.Π.Ο.Β. 3-2

Μαγνησιακός-Κένταυρος ΝΠ 6-0

Μικροθήβες-Ιάσων Ά.Μ. 1-1

Πανιώνιος ΝΙ-Άνθιμος Γαζής διεκόπη

Η Βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική

1. ΕΛ Νηλέας 17

2. Μαγνησιακός 16

3. Α.Π.Ο.Β. 12

4. Άνθιμος Γαζής 10

5. Ιάσων Ά.Μ. 10

6. Κένταυρος ΝΠ 7

7. Μικροθήβες 2

8. Πανιώνιος ΝΙ 1

Επόμενη 2η αγωνιστική (2-3/4/2022)

Α.Π.Ο.Β. – Μικροθήβες

Άνθιμος Γαζής-Μαγνησιακός

Ιάσων Ά.Μ.-ΕΛ Νηλέας

Κένταυρος ΝΠ-Πανιώνιος Ν.Ι.

Play out

Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής

Ν.Α. Νίκης-Άθλος 4-2

Χλόη-Σκόπελος 1-7

Αχιλλέας Αχ.-Νέοι Αγ. Άννας 1-6

Ελευθεριακός-Απόλλων Καν. (20:00)

Βαθμολογία play out

1. Σκόπελος 17

2. Νέοι Αγ. Άννας 13

3. Απόλλων Καν. 12

4. Άθλος 12

5. Ν.Α. Νίκης 7

6. Ελευθεριακός 6

7. Αχιλλέας Αχ. 6

8. Χλόη 2

Επόμενη (2η) αγωνιστική (2-3/4/2022)

Άθλος-Ελευθεριακός

Νέοι Αγίας Άννας-Χλόη

Απόλλων Καν.-ΝΑ Νίκης

Σκόπελος-Αχιλλέας Αχ.