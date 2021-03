«Έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός Ίαν Σεντ Τζον

Στο πένθος βυθίστηκε η Λίβερπουλ, αφού ο άλλοτε θρυλικός επιθετικός Ίαν Σεντ Τζον «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ύστερα από μάχη που έδινε με ασθένεια.

O παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί στους «κόκκινους» φορώντας τη φανέλα της ομάδας για περισσότερα από 300 παιχνίδια, ενώ είχε αποκτηθεί με το ποσό-ρεκόρ τότε των 37, 5χιλ. λιρών από την σκωτσέζικη Μάδεργουελ.

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian’s family and friends at this sad and difficult time.

Rest in peace, Ian St John 1938-2021.

— Liverpool FC (@LFC) March 2, 2021