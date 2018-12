83 SHARES Share Tweet

Εγκαταστάθηκε στην Κίνα ο προπονητής Λευτέρης Καλογήρου, καθώς θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο ίδιος έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο facebook:

“1978-2018 Από τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στις προσφυγικές γειτονιές των Αμπελοκήπων στο νέο μου ποδοσφαιρικό σπίτι, την Hunan Hangsheng FC στην πόλη Changsha της επαρχίας Hunan της κεντρικής-νότιας Κίνας. Ένα ταξίδι 40 ετών στο χρόνο με όχημα το ποδόσφαιρο, μία ζωή απόλυτα καθορισμένη από αυτό, σε μια αμφίδρομη σχέση μεταφοράς γνώσης και εμπειρίας.

Υ.Γ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Hunan Hangsheng FC κύριο Hui Yu για την τιμή και την Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ΚΝVB για την εμπιστοσύνη.

My football story in China just beginning…”