ΕΠΣΘ: Το πρόγραμμα για Νέους και Υποδομές

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Το πρόγραμμα των αγώνων για τα πρωταθλήματα Νέων και υποδομών ανακοίνωσε η ΕΠΣΘ, με τους αγώνες να διεξάγονται στο τριήμερο 24-26 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Πρωτάθλημα Νέων

ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
24-Φεβ-23 19:30 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ
25-Φεβ-23 10:00 Β. ΕΑΚ ΤΟΞΟΤΗΣ ΝΙΚΗ Β.
25-Φεβ-23 11:00 ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. ΒΟΛΟΣ
ΡΕΠΟ ΗΡΑΚΛΗΣ Β.

Αγώνες Υποδομών

ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΞ 25-Φεβ-23 11:45 Κ 15 OLIMPICO ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΡΗΓΑΣ Φ.
ΕΞ 26-Φεβ-23 10:00 Κ 14 ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΥΡΑΣΟΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΕΞ 25-Φεβ-23 12:00 Κ 14 Β. ΕΑΚ ΒΟΛΟΣ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
ΕΞ 25-Φεβ-23 11:30 Κ 13 ΣΟΥΡΠΗΣ ΑΙΑΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΕΞ 25-Φεβ-23 09:00 Κ 13 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΒΟΛΟΣ
ΕΞ 25-Φεβ-23 11:00 Κ 12 Α ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΛΟΣ
ΕΞ 25-Φεβ-23 10:30 Κ 12 Γ OLIMPICO ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

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