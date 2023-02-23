ΕΠΣΘ: Το πρόγραμμα για Νέους και Υποδομές

Το πρόγραμμα των αγώνων για τα πρωταθλήματα Νέων και υποδομών ανακοίνωσε η ΕΠΣΘ, με τους αγώνες να διεξάγονται στο τριήμερο 24-26 Φεβρουαρίου.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Πρωτάθλημα Νέων
|ΑΓΩΝ
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|8η
|24-Φεβ-23
|19:30
|ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
|ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
|ΣΚΙΑΘΟΣ
|8η
|25-Φεβ-23
|10:00
|Β. ΕΑΚ
|ΤΟΞΟΤΗΣ
|ΝΙΚΗ Β.
|8η
|25-Φεβ-23
|11:00
|ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.
|ΒΟΛΟΣ
|8η
|ΡΕΠΟ
|ΗΡΑΚΛΗΣ Β.
Αγώνες Υποδομών
|ΑΓΩΝ
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|ΕΞ
|25-Φεβ-23
|11:45
|Κ 15
|OLIMPICO
|ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
|ΡΗΓΑΣ Φ.
|ΕΞ
|26-Φεβ-23
|10:00
|Κ 14
|ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΠΥΡΑΣΟΣ
|ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
|ΕΞ
|25-Φεβ-23
|12:00
|Κ 14
|Β. ΕΑΚ
|ΒΟΛΟΣ
|ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
|ΕΞ
|25-Φεβ-23
|11:30
|Κ 13
|ΣΟΥΡΠΗΣ
|ΑΙΑΣ
|ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
|ΕΞ
|25-Φεβ-23
|09:00
|Κ 13
|ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ
|ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
|ΒΟΛΟΣ
|ΕΞ
|25-Φεβ-23
|11:00
|Κ 12 Α
|ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΒΟΛΟΣ
|ΕΞ
|25-Φεβ-23
|10:30
|Κ 12 Γ
|OLIMPICO
|ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.