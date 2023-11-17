Φιλικά για τις Μικτές της ΕΠΣΘ τη Δευτέρα 20/11

Τη Δευτέρα 20/11/2023 στο ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ θα πραγματοποιηθούν φιλικοί αγώνες των Μικτών ομάδων της ΕΠΣ Θεσσαλίας.
ΕΠΣΘ Κ14-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ Κ15 SL
ΕΠΣΘ Κ16-ΤΟΞΟΤΗΣ Β’
Για την Κ14 ώρα προσέλευσης 16:15, ώρα έναρξης 17:00.
Για την Κ16 ώρα προσέλευσης 18:30, ώρα έναρξης 19:00.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ο ποδοσφαιριστής οφείλει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο Μικτών ομάδων κ. ΔΑΛΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ (6932387407) ή στον Προπονητή ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (6973557023).
Από τον Ενωσιακό προπονητή των Μικτών ομάδων κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ καθώς και τον βοηθό προπονητή κ. Βαγγόπουλο Μιχάλη καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Κ14 (2010)
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΡΑΛΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΤΑΓΚΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΕΛΟ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
ΚΑΨΑΛΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΝΤΙΜΠΕΛΙ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΧΑΣΑΠΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΠΟΡΤΟΦΕΡΙ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΡΟΜΠΟΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΝΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΦΛΙΤΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
ΑΝΔΡΕΟΥ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΤΡΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
Κ16 (2008)
ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
ΔΙΧΤΑΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΜ)
ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ)
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
ΧΑΤΖΕΛΑΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ.)
ΑΡΣΕΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΑΡΑΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΚΟΥΡΤΣΕΣΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
ΣΑΒΒΙΔΗΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ)
ΒΑΪΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΡΑΪΟΣ Λ. (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΡΑΪΟΣ Γ. (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΚΡΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΕΤΣΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
ΤΑΣΣΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ)
ΜΠΟΛΛΑΣ (ΔΑΦΝΗ)
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΙΑΣ (ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΜ)
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)