Ορίστηκαν από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 29ης αγωνιστικής στην Α’ ΕΠΣΘ. Αναλυτικά:
Σάββατο 20 Μαΐου
17:00 Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ-ΜΠΕΛΛΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ
17:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΟΥΣΤΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ
17:00 ΣΟΥΡΠΗΣ, ΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ
ΡΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Κυριακή 21 Μαΐου
13:30 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ-ΣΚΙΑΘΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.
13:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.
ΒΛΑΧΟΣ-ΚΟΚΚΑΛΗΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
13:30 ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΣΦΥΡΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Δ.
17:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΠΥΡΑΣΟΣ-ΘΗΣΕΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ-ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ 0-3 α.α.
Αγώνας κατάταξης Β’ ΕΠΣΘ
Σάββατο 20/5
17.00 ΕΑΚ Βόλου, ΠΗΛΕΑΣ-ΑΕ 2002
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
Α’ ΒΟΗΘΟΣ: ΓΟΡΓΟΡΗΣ Σ.
Β’ ΒΟΗΘΟΣ: ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Π.