FRENZY PROJECTS

Ορίστηκαν από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 29ης αγωνιστικής στην Α’ ΕΠΣΘ. Αναλυτικά:

Σάββατο 20 Μαΐου

17:00 Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ

ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ-ΜΠΕΛΛΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ

17:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ

ΚΟΥΣΤΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ

17:00 ΣΟΥΡΠΗΣ, ΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ

ΡΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

Κυριακή 21 Μαΐου

13:30 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ-ΣΚΙΑΘΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.

13:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.

ΒΛΑΧΟΣ-ΚΟΚΚΑΛΗΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

13:30 ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΣΦΥΡΗΣ-ΣΑΚΚΑΣ Δ.

17:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΠΥΡΑΣΟΣ-ΘΗΣΕΑΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ-ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ 0-3 α.α.

Αγώνας κατάταξης Β’ ΕΠΣΘ

Σάββατο 20/5

17.00 ΕΑΚ Βόλου, ΠΗΛΕΑΣ-ΑΕ 2002

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Α’ ΒΟΗΘΟΣ: ΓΟΡΓΟΡΗΣ Σ.

Β’ ΒΟΗΘΟΣ: ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Π.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ