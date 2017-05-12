FRENZY PROJECTS

Α’ ΕΠΣΘ

Σάββατο 13 Μαΐου

17:00 ΠΤΕΛΕΟΥ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ-Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ

ΡΟΥΣΗΣ, ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Κυριακή 14 Μαΐου

*11:00 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΜΠΑΣΔΕΚΗ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

*12:00 ΣΟΥΡΠΗΣ, ΑΙΑΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.

*14:30 ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΣ-ΘΗΣΕΑΣ

ΒΕΡΓΟΥ, ΜΠΕΛΛΟΥ, ΜΠΑΣΔΑΝΗ

*17:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ-ΣΦΥΡΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

*17:00 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ-ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ

*17:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΠΥΡΑΣΟΣ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

*ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Β. 0-3 α.α.

Β’ ΕΠΣΘ/Α’ όμιλος

Σάββατο 13 Μαΐου

*17:00 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α., ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ

*17:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΕ 2002-ΤΟΞΟΤΗΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ

*17:00 ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΙΑΣΩΝ Α.Μ.-ΔΑΦΝΗ

ΣΑΒΒΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΑΝΤΩΝΙΟΥ

*17:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΚΡΙΜΠΑΣ, ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

*17:00 ΛΕΧΩΝΙΩΝ, Ε.Λ. ΝΗΛΕΑ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.

ΠΛΑΚΙΑΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ

*17:00 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ-ΠΗΛΕΑΣ

ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β’ ΕΠΣΘ/Β’ όμιλος

Σάββατο 13 Μαΐου

*17:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, ΑΘΛΟΣ-ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, ΓΟΡΓΟΡΗΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

*17:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ, ΣΦΥΡΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Δ.

*17:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.

*17:00 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

Κυριακή 14 Μαΐου

*17:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Θ.

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ, ΜΠΟΥΡΟΥΣ

*ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 3-0 α.α.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ