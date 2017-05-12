Α’ ΕΠΣΘ
Σάββατο 13 Μαΐου
17:00 ΠΤΕΛΕΟΥ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ-Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ
ΡΟΥΣΗΣ, ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Κυριακή 14 Μαΐου
*11:00 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΜΠΑΣΔΕΚΗ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
*12:00 ΣΟΥΡΠΗΣ, ΑΙΑΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.
*14:30 ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΣ-ΘΗΣΕΑΣ
ΒΕΡΓΟΥ, ΜΠΕΛΛΟΥ, ΜΠΑΣΔΑΝΗ
*17:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ-ΣΦΥΡΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
*17:00 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ-ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ
*17:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΠΥΡΑΣΟΣ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ
ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
*ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Β. 0-3 α.α.
Β’ ΕΠΣΘ/Α’ όμιλος
Σάββατο 13 Μαΐου
*17:00 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α., ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
*17:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΕ 2002-ΤΟΞΟΤΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ
*17:00 ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΙΑΣΩΝ Α.Μ.-ΔΑΦΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
*17:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΚΡΙΜΠΑΣ, ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
*17:00 ΛΕΧΩΝΙΩΝ, Ε.Λ. ΝΗΛΕΑ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.
ΠΛΑΚΙΑΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ
*17:00 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ-ΠΗΛΕΑΣ
ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Β’ ΕΠΣΘ/Β’ όμιλος
Σάββατο 13 Μαΐου
*17:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, ΑΘΛΟΣ-ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, ΓΟΡΓΟΡΗΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
*17:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ, ΣΦΥΡΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Δ.
*17:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.
*17:00 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
Κυριακή 14 Μαΐου
*17:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Θ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ, ΜΠΟΥΡΟΥΣ
*ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 3-0 α.α.