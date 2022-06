Η καρδιά του ορεινού τρεξίματος της Ελλάδας χτύπησε στον Κένταυρο Μαραθώνιο Πηλίου

Νικητές οι Χρήστος Παρασκευάς και Γεωργία Μήτσιου

Η καρδιά του ορεινού τρεξίματος της Ελλάδας χτύπησε το Σαββατοκύριακο 11-12 Ιουνίου στο Πήλιο, με τον Κένταυρο Pelion Marathon να κλέβει από κάθε άποψη την παράσταση και τις εντυπώσεις. Ήταν ένας αγώνας πολύ υψηλών απαιτήσεων για τη διοργάνωση, αλλά και για τους συμμετέχοντες που ξεκινώντας από το επίπεδο της θάλασσας έφτασαν στις κορυφές των Χανίων και όχι μόνο πριν επιστρέψουν, διανύοντας τα 44,8 χιλιόμετρα του αγώνα. Ο Ημιμαραθώνιος των 23,1 και ο αγώνας των 6 χιλιομέτρων είχαν και αυτοί τις δικές τους καλώς εννοούμενες δυσκολίες για τους αγωνιζόμενους, ενώ τα παιδιά πήραν μέρος στη γιορτή, καθώς έτρεξαν τη δική τους διαδρομή 300 μέτρων στην Αγριά.

Ο αγώνας έγινε για πρώτη φορά στις 29 Απριλίου 2007 από την ομάδα του Νίκου Μαγγίτση, και κάθε χρόνο αποσπούσε τις καλύτερες κριτικές χάρη στη μεθοδική και αθόρυβη δουλειά που πάντα γινόταν. Από φέτος στη διοργάνωση προστέθηκε επίσημα ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου, που μαζί με την εταιρεία υπαίθριων δραστηριοτήτων True Adventure, και βέβαια χάρη στη βοήθεια και την υποστήριξη των δεκάδων εθελοντών, των φορέων, των υποστηρικτών, της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Μαγνησίας, των χορηγών, δημιούργησαν έναν αγώνα που απέσπασε τις καλύτερες κριτικές, κάτι που μαρτυρούν τα σχόλια που γράφονται από τους συμμετέχοντες στο διαδίκτυο και τα μηνύματα που αποστέλονται στον Κένταυρο Μαραθώνιο Πηλίου. Η διοργάνωση ζητά από κάθε δρομέα να στείλει τις τυχόν παρατηρήσεις του για τη βελτίωση του event, και προτάσεις για διορθώσεις που μπορούν να γίνουν, ώστε κάθε χρόνο ο Κένταυρος Μαραθώνιος Πηλίου να γίνεται διαρκώς πιο άρτιος και περιζήτητος.

Ο Κένταυρος Μαραθώνιος διοργανώθηκε από την εταιρεία υπαίθριων δραστηριοτήτων True Adventure σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Βόλου και την πολύτιμη υποστήριξη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Μαγνησίας. Οι εκδηλώσεις είχαν την αιγίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, σπουδαίοι trail runners αγωνίστηκαν στις διαδρομές, με τον Χρήστο Παρασκευά να κόβει πρώτος το νήμα του Μαραθωνίου 44,8χλμ με χρόνο 4 ώρες 23:38. Ο Ευριπίδης Μπουμπουζιώτης με 4:26:36 ακολούθησε δεύτερος. Τρίτος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο Απόστολος Νικολάου με 5:09:16, και αμέσως μετά ο Θανάσης Κοντογιάννης.

Πολύ σπουδαία ήταν η παρουσία στον αγώνα των γυναικών, της Σπαρταθλήτριας Γεωργίας Μήτσιου. Η δρομέας η οποία εκτός όλων των άλλων διακρίσεών της έχει τερματίσει το 2018 τον Badwater, τον αγώνα 135 μιλίων που γίνεται στην «Κοιλάδα του Θανάτου» μεταξύ Καλιφόρνιας και Νεβάδας στις ΗΠΑ όταν έτρεξε επί 44 ώρες και 10 λεπτά 55’’ σε θερμοκρασίες που έφταναν τους 40 ως 50 βαθμούς Κελσίου, αναδείχθηκε νικήτρια του Κενταύρου με επίδοση 7 ώρες 17:57. Στη 2η θέση τερμάτισαν μαζί χέρι – χέρι σε μία πολύ όμορφη στιγμή η Δήμητρα Κωνσταντίνου με την Χριστίνα Μαρούγκα (7:31:28).

Με επίδοση 2:09:23 ο Δημήτρης Μπίτος ήταν ο νικητής του Ημιμαραθωνίου 23,1χλμ. Ακολούθησε ο Φιλάρετος Κυριακάκης 2:15:28, και ο Θανάσης Χάδος 2:22:50. Η Γεωργία Μπαρούτα (2:49:43) κέρδισε την κούρσα των γυναικών, με 2η τη Νατάσα Νασίκα 2:51:06, τρίτη την Ιωάννα Αντωνάκη 3:19:50.

Στον αγώνα των 6 χιλιομέτρων την πρώτη θέση κατέλαβε ο Βασίλης Κωνσταντίνου με 24:47. Δεύτερος τερμάτισε ο Στέλιος Μόλικο 25:31, τρίτος ο Νίκος Δήμτσας 26:06. Η Δήμητρα Γιαταγάνα με 33:08 ήταν η νικήτρια στη γενική κατάταξη γυναικών, με 2η την Τόνια Τσιρογιάννη 33:54, τρίτη την Μαρία Παπαδημητρίου 34:26. Ανάμεσα στις αξιοσημείωτες συμμετοχές του αγώνα των 6χλμ συγκαταλέγονται αυτές του τυφλού μαραθωνοδρόμου μέλους του ΣΔΥ Βόλου Γιώργου Παρίσση, του γιατρού νευροχειρούργου προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας Νίκου Χαυτούρα, της 8χρονης Κατερίνας Βαούτη που έτρεξε μαζί με τον πατέρα της, ενώ πιο μπροστά ήταν και ο 13χρονος αδελφός της Γιάννης (το οικογενειακό βίντεο εδώ).

Εκτός από όλη τη Μαγνησία και τους τοπικούς συλλόγους όπως Νίκη Βόλου, ΓΣ Βόλου, Άτλας, ΑΟ Μαγνησίας, Great, Anthema, Kontogiannis Running Team, Άθλος Αγριάς, ΑΣ Δημητριάς, Vatos Locos, ΕΠΑΛ Φυτόκου, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, δημοτικά-γυμνάσια-λύκεια του Βόλου και όχι μόνο, και βέβαια ΣΔΥ Βόλου, πολλές συμμετοχές στον αγώνα υπήρξαν από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λάρισα, Φάρσαλα, Ωροπό, Κοζάνη, Αγιά, Κομοτηνή, Καλαμπάκα, Πειραιά, Βριλήσσια, Ξάνθη, Στυλίδα, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Λαμία, Καρδίτσα, Κρύα Βρύση, Πετρούπολη, Πελασγία, Συκιές, Κατερίνη, Αχαρνές, Θήβα, Νέα Πέραμο, Σέρρες, Ροδόπη, Αλεξάνδρεια, Νέο Ηράκλειο, κ.α. Οι περισσότεροι ήρθαν οικογενειακώς συνδυάζοντας τη συμμετοχή με το 3ημερο του Αγίου Πνεύματος, με συνέπεια την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού και των επιχειρήσεων της Μαγνησίας.

Οι εθελοντές

Χωρίς τους εθελοντές, αγώνας δεν γίνεται. Αξίζει να αναφερθεί μάλιστα αυτό που έκανε ένα τμήμα από αυτούς, που κινήθηκαν ως «σκούπα» στον Κένταυρο Μαραθώνιο Πηλίου. Μάζεψε όλες τις κορδέλες και όλα τα απορρίμματα για τα 44,8 χιλιόμετρα της διαδρομής. Ένα δευτερόλεπτο μετά το πέρασμα του τελευταίου δρομέα, δεν υπήρχε τίποτα που να θυμίζει ότι έγινε αγώνας. Το οικολογικό αποτύπωμα που πρεσβεύουν η True Adventure, ο ΣΔΥ Βόλου ως μέγιστη προτεραιότητα σε κάθε διοργάνωση, έγινε πράξη και με αυτό τον τρόπο, από πρωτοβουλία της Κωνσταντίας Τσιώτα, του Κώστα Πράτσα, του Αποστόλη Απλαντή, του Δημήτρη Ρούση.



Πολύτιμη ήταν για μία ακόμη φορά όπως σε κάθε διοργάνωση και εκδήλωση που γίνεται στη Μαγνησία, η υποστήριξη και η κάλυψη από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Μαγνησίας με πάρα πολλά μέλη και αυτοκίνητα, και επικεφαλής τον Βασίλη Ηλιόπουλο.

Δουλειά πολλών εβδομάδων μέρα και νύχτα έγινε στις διαδρομές προκειμένου να είναι απόλυτα καθαρισμένες και με αφαιρούμενη σήμανση ανά μερικά μέτρα ώστε οι trail runners να κινούνται πάντα και με ασφάλεια στα σωστά μονοπάτια. Μάλιστα και παρά τον πολύ καλό καιρό, εκπονήθηκε πρόγραμμα εναλλακτικών διαδρομών για την απειροελάχιστης πιθανότητας περίπτωση έκτακτων – ακραίων καιρικών φαινομένων.

Εκτός των προαναφερόμενων, οι εθελοντές που δούλεψαν για τον αγώνα είναι οι εξής. Ζητείται προκαταβολικά συγνώμη για όσους εκ παραδρομής τυχόν δεν αναφέρονται. Κώστας Τσαντός, Θάνος Γουλομήτρος, Νίκος Γλιάτης, Αθανασία και Αναστασία Λύτρα, Ζησόπουλος, Ξανθή, Νίκος Σιδηρόπουλος, πολλοί κάτοικοι της Αγριάς, της Δράκειας, των Χανίων, του Βόλου, της Ανεμούτσας και άλλων περιοχών του Πηλίου. Το τμήμα στίβου της Νίκης Βόλου. Μέλη του ΣΔΥ Βόλου και του Άθλου Αγριάς. Επικεφαλής γιατρός Γεώργιος Καλτσάς. Γραμματεία Απόστολος Κουτσουμπές, Ευμορφία Ντόβα. Τερματισμός και φωτογραφίες Κώστας Παλάντζας (τα άλμπουμ φωτογραφιών εδώ). Βίντεο PaKos – Advendures on the Planet (το teaser video εδώ). Συντονιστές όλων ο Νίκος Μαγγίτσης και ο Γιώργος Ράιος.

Πολλές ακόμη παροχές

Το διήμερο των εκδηλώσεων ξεκίνησε από το απόγευμα του Σαββάτου με το δωρεάν pasta party που προσφέρθηκε στους δρομείς όλων των αποστάσεων και στις οικογένειές τους στο Valis. Παράλληλα έγινε η παράδοση των αριθμών και τον πακέτων, και η τεχνική ενημέρωση. Ειδικό φτιαγμένο συλλεκτικό μετάλλιο μόνο για τον φετινό αγώνα, παρέλαβε κάθε δρομέας και παιδί στον τερματισμό του, καθώς και την τεχνική μπλούζα του αγώνα 2022 με την παραλαβή του αριθμού του. Τα αποτελέσματα των αγώνων μεταδόθηκαν πανελλαδικά live από την εταιρεία χρονομέτρησης Best Race και τη σελίδα του ΣΔΥ Βόλου. Την πιο προηγούμενη του αγώνα εκδόθηκε η «Τεχνική ενημέρωση, όλες οι πληροφορίες, και οι ακριβείς αποστάσεις των αγώνων του Κένταυρου Μαραθωνίου Πηλίου» που βοήθησε κάθε δρομέα στον αγώνα του. Χειροποίητο παγωτό, ευγενική προσφορά του καταστήματος Γιασεμί και του κ. Χρήστου Μώρου πήραν όλοι στον τερματισμό, επίσης σάντουιτς από την εταιρεία Καρακατσάνης, νερό από την Εταιρεία Διανομής Αναψυκτικών και Ποτών Κουτσουδάκης, αναψυκτικά ΕΨΑ. Στους σταθμούς τροφοδοσίας εκτός των άλλων δόθηκαν στους δρομείς ακόμη και σούπες και μακαρόνια. Χορηγοί του αγώνα είναι οι ΕΨΑ, Hotel Vallis, Lidl Hellas, Pharmnet, Εταιρεία Διανομής Αναψυκτικών και Ποτών Κουτσουδάκης, Καρακατσάνης, Γιασεμί, Φιλομήλα, Best Race, RunningNews.gr.

Μαζί με το πακέτο συμμετοχής δόθηκε σε όλους το φυλλάδιο ενημέρωσης σχετικά την ομάδα «Theofanis Ermis Connecting Us! Για Την Εναέρια Προστασία Της Ζωής!» https://www.facebook.com/groups/1405066526612549. Πάνω από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα και διοργάνωση, πρωταρχικό καθήκον όλων είναι η φροντίδα για το κοινωνικό σύνολο. Έτσι κάθε πολίτης καλείται να γραφτεί στην ομάδα και να προσκαλέσει όλους τους φίλους του, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη για τη χώρα μας να αποκτήσει Εναέρια Προστασία Της Ζωής με τον προβλεπόμενο τρόπο καθώς βρισκόμαστε στο 2022 και η Ελλάδα ουσιαστικά δεν διαθέτει, με συνέπεια να χάνονται πολύ συχνά ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν. Η Πολιτεία ήδη ασχολείται με το θέμα και υποσχέθηκε για την επίλυσή του, κι αυτό οφείλεται στη μεγάλη απήχηση που έχει η προσπάθεια της ομάδας.

Βραβείο Ήθους “Δημήτρης Παπαχρήστος”

Ήταν 16 Οκτωβρίου του 2020 όταν ο Κώστας Τσουράπας έκανε κατά τη διάρκεια του ROUT Rodopi Ultra Trail μία πράξη που επαινέθηκε πανελλαδικά. Τότε μαζί με τον συναθλητή του Ηλία Τσαπαρέλη διέκοψε για ώρες τον αγώνα τους προκειμένου να βοηθήσουν αθλητή που υπέστη ατύχημα όταν έπεσε σε ρεματιά. Για την κίνησή του αυτή ο Κώστας Τσουράπας που την Κυριακή έτρεξε τον αγώνα των 44,8χλμ, τιμήθηκε κατά τη διάρκεια των απονομών του Κένταυρου Μαραθωνίου Πηλίου, με το βραβείο Ήθους “Δημήτρης Παπαχρήστος”. Σημειώνεται επίσης ότι ο αγώνας των 23,1χλμ ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του Δημήτρη Παπαχρήστου.

Η διοργάνωση ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη βοήθεια που παρείχε. Ευχαριστεί τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Βόλου κ. Απόστολο Μαλαματίνη που μάλιστα έδωσε το παρόν για τις 12 ώρες που διήρκησε ο αγώνας, καθώς και τις προηγούμενες ημέρες όποτε χρειάστηκε. Και βέβαια ευχαριστεί τον Δήμο Βόλου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, τις αρχές, τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ν. Μαγνησίας.

Αξίζει να γίνει μια αναδρομή στον 1ο αγώνα που έγινε το 2007 με αποστάσεις 51 και 15 χιλιομέτρων, για να δούμε ποιοι έδωσαν το παρόν τότε σε εκείνο τον αγώνα, όσο και στον τωρινό του 2022. Αυτοί είναι δύο : ο Κώστας Τσουράπας που έτρεξε τη μεγάλη απόσταση και τις δύο φορές (καθώς και πολλές χρονιές ακόμη στον αγώνα), και η Χριστίνα Μαρούγκα που ανέβηκε στο βάθρο τόσο το 2007 (2η στα 15χλμ), όσο και φέτος (κοινός τερματισμός στη 2η θέση στα 44,8χλμ). Από όσους επίσης έτρεξαν στην πρώτη διοργάνωση στα 51χλμ, ο Γιώργος Ράιος και ο Κώστας Παλάντζας φέτος ήταν στην πλευρά της διοργάνωσης, ενώ ο Κώστας Τσαντός έτρεξε στη διαδρομή πριν την εκκίνηση βοηθώντας εθελοντικά.

Το trail ραντεβού ανανεώνεται για το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στα Χάνια με το 1ο Pelion Night Trail. Πρόκειται για μια νέα έκδοση του αγώνα «Ορεινή υπνοβασία στο Πήλιο» που έγινε στις 14 Αυγούστου 2010, και που αποτέλεσε τον πρώτο νυχτερινό αγώνα trail στην Ελλάδα, και πρώτο νυχτερινό αγώνα δρόμου ή βουνού γενικότερα στη Μαγνησία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται σε όλους όσοι είτε ως αγωνιζόμενοι, είτε ως υποστηρικτές, εθελοντές, η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γράφτηκαν στην ιστορία του Κένταυρου Μαραθωνίου Πηλίου. Το ραντεβού της διοργάνωσης δίνεται σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα, για έναν αγώνα που θα μείνει ακόμη πιο αξέχαστος σε όλους!