Καλύτερο γκολ της πρεμιέρας του Europa League η κεφαλιάτου Σιντιμπέ

H AEK πήρε μια ιστορική νίκη στην Αγγλία κόντρα στη Μπράιτον με 3-2. Για να φτάσει σε αυτό το τεράστιο επίτευγμα χρειάστηκε μια υπέροχη κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ.

Ο Χατζισαφί σέντραρε και βρήκε λίγο πίσω από το πέναλτι τον Σιντιμπέ και αυτός με μια άψογη σε εκτέλεση κεφαλιά νίκησε τον Στίλ για να ανοίξει το σκορ. Το εν λόγω τέρμα ήταν και αυτό που ψηφίστηκε ως το καλύτερο τέρμα για την πρεμιέρα του Europa League.

One of the best you’ll see 🤤

🥇 Djibril Sidibé’s booming header against Brighton wins #UEL Goal of the Week 👏@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/91t1wa6b8q

