Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πολυτάλαντος: Ο ξέφρενος… χορός στο Παρίσι

Κι άλλα ταλέντα -εκτός του μπάσκετ- φαίνεται πως έχει ο Έλληνας άσος, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης εξέπληξε το κοινό στους The Paris Ring Finals, καθώς όταν άκουσε μουσική από τα μεγάφωνα το «έριξε» στον χορό!

Όπως ήταν αναμενόμενο οι χορευτικές κινήσεις του ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους, πολλοί εκ των οποίων άρχισαν να φωνάζουν «Giannis, Giannis».

Μάλιστα, το βίντεο στα social media μοιράστηκε η ομάδα του, Μιλγουόκι Μπακς.

When @Giannis_An34 visits The Paris Ring Finals…it turns all the way UP!!#theparisring | #nikebasketball pic.twitter.com/8o0ycUp7Bj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 22, 2020