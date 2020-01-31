Οι κλήσεις για την προπόνηση των Μικτών ΕΠΣΘ στο Βασδέκειο τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 3/2 στο Βασδέκειο θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση των μικτών ομάδων Κ12 & Κ14 ενόψει των εκτός έδρας αγώνων την επόμενη Τετάρτη (5/2) με τις αντίστοιχες ομάδες της ΕΠΣ Ευβοίας. Μόνο αυτή τη Δευτέρα αλλάζουν οι ώρες προπόνησης, ενώ όλοι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά στην κατοχή τους δελτίο ΕΠΟ και κάρτα υγείας. Από τον Ενωσιακό προπονητής των Μικτών ομάδων, κ. Αντώνη Μάνδαλο, καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Κ12 (Ώρα προσέλευσης 14:45, ώρα έναρξης 15:00)
- ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΤΖΕΚΑΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
- ΔΙΧΤΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΒΑΪΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ)
- ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΜΠΑΝΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΜΑΚΑΚΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΡΑΪΟΣ Λ. (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΡΑΪΟΣ Γ. (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΚΑΝΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
- ΓΚΕΤΣΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
- ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
- ΤΣΟΥΚΑΣ (ΕΡΜΗΣ)
- ΚΥΡΙΤΣΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
Κ14 (Ώρα προσέλευσης 15:45 , ώρα έναρξης 16:00)
- ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
- ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΙΑΣ)
- ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΔΡΑΚΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΣΙΣΚΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΣΙΟΥΤΗΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
- ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
- ΤΣΟΥΤΣΑΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
- ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΝΙΚΟΥΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΚΑΪΟ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΜΠΕΚΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΜΑΡΚΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)
- ΝΙΚΟΥ (ΝΙΚΗ Β.)
- ΕΡΡΙΝΑΚΗΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΑΠΟΒ)
- ΘΩΜΑΪΔΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
- ΝΤΙΝΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)